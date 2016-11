Chivas Regal podupire društvene poduzetnike nove generacije

Foto: foto press

Uz poslovni uspjeh, društvenog poduzetnika odlikuje želja da djeluje u skladu s najboljim interesom zajednice čiji je i dio. Potpora lokalnoj zajednici i drugi mogući vidovi društveno angažiranog poslovanja predstavljaju vrijednosti koje je naročito važno njegovati kod mladih generacija poduzetnika, koje tek pronalaze svoje mjesto u poslovnom svijetu.

Potporu mladim poduzetnicima koji poboljšavaju kvalitetu života svojih sugrađana odlučio je iskazati i brand profinjenog škotskog whiskyja Chivas Regal, kao srebrni sponzor najveće konferencije poslovnih anđela i investitora u Europi - EBAN Winter University, koja se ove godine održava u Zagrebu. Dio je to Chivasove kampanje Win the Right Way, gdje se mladim poduzetnicima osiguravaju sredstva za pokretanje posla te mogućnost predstavljanja poslovne ideje i iskustava u sklopu svjetske platforme za promicanje društvenog poduzetništva.

Chivas je tako uručio organizatorima EBAN konferencije 50 tisuća kuna za ukupni nagradni fond startup natjecanja Zagreb Connect koje se održava u sklopu konferencije. Za ambasadora kampanje odabran je hrvatski glumac Tarik Filipović, koji je svečano uručio sponzorski ček predsjedniku Hrvatske mreže poslovnih anđela, Davorinu Štetneru.

„Prekrasno je kada na jednom mjestu možete naći toliko mnogo ljudi iz različitih sektora, koji su svi jednako usmjereni na misiju poticaja drugih u njihovom uspjehu i doprinosu društvu. Čast je surađivati s jednim takvih brandom kao što je Chivas i biti ambasador ovako značajne kampanje za društveno poduzetništvo,“ rekao je Tarik Filipović povodom uručivanja čeka Davorinu Štetneru, koji je i sam pozdravio ovakav pristup poslovnom svijetu.

„Sredstva koja je Chivas odlučio dati finalistima koji pokažu inicijativu za odgovornim djelovanjem u zajednici jedan je od ključnih motiva organizacije ove konferencije – da poduzetnici međusobno surađuju i podupiru nove, mlade snage na jednom višem nivou, za jedan viši cilj i za dobrobit svih,“ rekao je Davorin Štetner.

Konferencija EBAN Winter University održat će se 29. i 30. studenog u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u organizaciji Hrvatske mreže poslovnih anđela i Grada Zagreba, a tim će povodom Chivas Regal omogućiti perspektivnim društvenim poduzetnicima uspješan iskorak u poslovni svijet.