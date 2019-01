Vlasnica zagrebačkog burger bara radnicima poklonila plaćeni godišnji do 1. veljače

Foto: Facebook

Vlasnica zagrebačkog 50 A Burger & Champaigne Bara, Amerikanka Adena Lavin, odlučila je svim radnicima pokloniti plaćeni godišnji odmor do 1. veljače 2019.

U svojoj objavi na Facebooku napisala je:

Svakog dana objavljujemo fotke naših burgera, koktela, ramena..., ali svega toga ne bi bilo bez našeg sjajnog osoblja koje vam sve to sprema i koje vas svakog dana poslužuje s osmijehom od uha do uha:) Radili su preko Adventa dan i noć i smatramo da su zaslužili da ih nagradimo. Jedini način da firma bude uspješna je da ima sretne radnike, a radnici mogu biti sretni samo ako su dobro plaćeni i ako imaju dovoljno vremena za sebe. Kad radite u 50iju, onda niste samo radnik, nego dio 50 obitelji:) Odlučili smo sve naše radnike poslati na plaćeni godišnji do 1.2. Vidimo se u veljači s puno novih iznenađenja za Vas:) Želimo Vam sve najbolje u Novoj godini:)