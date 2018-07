Varaždinci gurnuli Zagorje u stečaj,  Tehnika dobila na VTS-u

Sve se 'zakuhalo' u veljači kad je stečaj Tehnike pokušalo inicirati Zagorje, Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Visoki trgovački sud (VTS) odbio je žalbu Zagorje Tehnobetona kao neosnovanu te u cijelosti potvrdio prvostupanjsku odluku krajem travnja donesenu u korist druge strane - zagrebačke Tehnike, izvijestila je ta tvrtka prošlog petka preko Zagrebačke burze.

Time je pravomoćno riješen slučaj u kojem se žalio varaždinski građevinar na rješenje TS u Zagrebu, nezadovoljan odbijanjem njegova prijedloga za otvaranje stečaja nad Tehnikom. Sve se “zakuhalo” u veljači kad je stečaj Tehnike pokušalo inicirati Zagorje Tehnobeton, no zabilježene su promptne reakcije Tehnike, iz koje su to okvalificirali i nekorektnim korištenjem zakonskih mogućnosti radi pritiska na njih da u sudskom sporu, čije je rješavanje u tijeku, odustanu od svojih stavova i prihvate dogovor po uvjetima Zagorja Tehnobeton. Direktor Tehnike Zlatko Sirovec požalio se pritom i da zbog stečajnog prijedloga Tehnika i njezini dioničari trpe znatnu reputacijsku štetu, visinu koje je u tom trenutku njemu bilo teško iskazati. Zagorje-Tehnobeton nije vjerovnik Tehnike, isticao je Sirovec, dodajući i da ne postoji pravomoćno utvrđeno potraživanje Zagorja prema Tehnici. U postupku koji je uslijedio radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje njezinog stečaja Tehnika je tvrdila da je takav prijedlog u cijelosti neosnovan te je potom iznijela i uvjerenja da će i u drugostupanjskom postupku rješenje TS biti i potvrđeno. To joj je sad na VTS-u i dano za pravo. S druge strane, varaždinska tvrtka podnijela je dva mejseca kasnije, tj. u travnju i stečajni prijedlog protiv matičnog društva Zagorje koji je i otvoren te potražuje više od 40 mil. kn.