Stranci kradu show domaćim 'sprinterima'

Valamar Girandella Resort / Rabac, Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Ranijih godina najpropulzivnije po rastu prihoda u pravilu su u Hrvatskoj bile tvrtke iz sektora trgovine, no najnovija Bisnodeova lista 150 brzorastućih pokazuje kako se gradnja i prodaja nekretnina može smatrati sektorom iz kojeg trenutno na terenu stiže najviše onih koji brzo napreduju u poslovanju. Zastupljenost tvrtki iz ovih djelatnosti potvrđuju da je tržište gradnje i nekretnina oporavak počeo osjećati i prije najava promjena u poreznoj politici i subvencioniranja kredita za mlade, koje su dodatan poticaj za veću dinamiku trgovine nekretninama i čiji će se efekt moći očekivati u pokazateljima poslovanja za 2017. godinu. Međutim, ono što već u startu pregleda liste nove ljestvice veseli i ohrabruje je činjenica da na vodećoj poziciji brzorastućih stoji tvrtka iz poljoprivredno-prehrambene prerađivačke industrije - novogradiški Axereal Croatia. Ta je tvrtka, koja inače djeluje u okviru francuske poljoprivredno-prehrambene grupacije Axereal, još lani bila visokorangirana na ovoj listi, a, kako se pokazalo, ne spava na lovorikama.

Obaraju rekorde

Ponajprije zahvaljujući partnerstvu s Karlovačkom pivovarom i svojevrsnoj revoluciji u proizvodnji piva koju se kod nas bilježi, Axereal Croatia osigurala je nastavak dobrih rezultata i u prošloj godini, a prema inframcijama iz tvrtke, sjajan rezultat očekuje se i u prodaji u ovoj godini. Pivarski ječmeni slad jednostavno je tražena roba, pa se ne treba iznenaditi ako se i iduće godine Axereal pojavi u društvu najbržerastućih poduzetnika. Ove godine će prema najavama otkupiti rekordne količine ječma od poljoprivrednika s kojima imaju ugovorenu suradnju, a i kvaliteta uroda sve je bolja, poručuju. Neslužbeno se k tomu čuje kako i drugi veliki proizvođači piva na hrvatskom tržištu žele uspostaviti suradnji i od Axereala nabavljati glavnu sirovinu za svoju proizvodnju. U apsolutnim brojkama, inače, prihodovni iskorak vrijedan pažnje među ovim poduzetničkom društvom biranih 100 učinio je Air BP Croatia,. U široj javnosti to je manje poznata tvrtka naftnog giganta BP-a specijalizirana za trgovinu kerozina i gazolina za avione, a koja u Hrvatskoj prisutna posljednje dvije godine, a u prošloj godini ima solidan poslovni početak s ostvarenih 180 milijuna kuna prihoda. No, vratimo se građevinskom i nekretninskom sektoru. U ta dva sektora skoncentrirano je najviše skokova s ove ljestvice Bisnodea, što potvrđuje i to da se od 150 poduzetnika građevinskim poslovima, te prodajom i najmom nekretnina bavi njih gotovo trećina. Jedna od najuspješnijih među njima je S.B. Toranj, tvrtka Davora Pavlova, graditelja splitskog West Gatea, za koji je projektant bio Otto Barić. Stanove u atraktivnom neboderu nudi na prodaju, koja sudeći po brojkama iz izvješća, dobro napreduje. Među onima koji bilježe značajan rast je i zagrebačka tvrtka Animus Primo, koja je među ostalim odradila posao gradnje doma za starije osobe na Lašćini, a čiji se vlasnik Branimir Brizar, uzgred, nedavno našao u medijskoj žiži zbog dugova koje mu je za neplaćene radove na privatnom stanu ostala bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš. Quatro company poznatog splitskog graditelja Ivana Pulića također je imala zavidan rast, no taj je poduzetnik svojim iskustvom i osjećajem za biznis i u drugim svojim tvrtkama godinama dobar primjer kojeg, nažalost, mnogi nisu pratili. I u jeku najveće krize koja je proteklih godina presjekla naš građevinski sektor posla mu nije manjkalo. No, premda je njegov Quatro company i rezultatom u prošloj godini ušla među najbržerastuće kompanije u Hrvatskoj, ovaj poduzetnik za sebe voli reći da nije sprinter, već igrač na duge staze. Poslovne prilike i puls tržišta gleda daleko unaprijed, a u nova ulaganja ide bez velikih zaduženja.

Energetska obnova je hit

Posebno je, čini se, zahvalna niša energetska obnova zgrada koja je dala zamaha nekolicini manjih poduzetnika da se pomaknu u prošloj godini. No, što se prodaje i najma nekretnina tiče, zanimljivo je i da značajan napredak ostvaruju tvrtke čiji su osnivači strani državljani, primjerice Comsa nekretnine koja je lani ostvarila 45 milijuna kuna, a osim Zagreba, najživlja je prodaja nekretnina u Istri, gdje prihode ostvaruje većina nekretninskih agencija s Bisnodeove liste brzorastućih. Velik hit na poduzetničkoj sceni posljednjih godinu dana su startup poduzeća, koja se uspijevaju izboriti ne samo za simpatije javnosti, nego i novce iz državnih i europskih fondova, a među primjerima koji se iz tog društva mladih probio među najdinamičnije na gospodarskoj sceni je riječka tvrtka Yotta Advanced Computing. Tvrtka djeluje u okviru Znanstveno tehnologijskog parka sveučilišta u Rijeci, a specijalizirana je na računarstvo visokih performansi, 3D modeliranje i mobilne aplikacije. Kako sami vole isticati, cilj im je pomoći prije svega malim i srednjim poduzetnicima da ostvare svoj pun potencijal korištenjem naprednih tehnologija. Sudjelovali su lani u nekoliko velikih europskih projekata SESAME net, i 3D Stock, što im je kao početnicima na poslovnoj pozornici osiguralo i solidan prihod. No, daljnji skok se od ove poduzetne skupine mladih stručnjaka može očekivati i u ovoj godini, u kojoj su nedavno sklopili sporazum o suradnji s najvećim proizvođačem superračunala u Kini Sugon. Iz proizvodnog sektora pak jedan je zanimljiv primjer na listi brzorastućih kompanija – tvrtka Carel Adriatic iz Vineža.

Labinski takmac

Dio je to talijanske grupacije, a koja u malom istarskom mjestu kraj Labina u tamošnjoj poduzetničkoj zoni iz koje je iselila tekstilna industrija Benetton, uspješno vodi proizvodnju električnih komponenti za uređaje za hlađenje i grijanje, te proizvode uglavnom plasira na strana tržišta. S proizvodnjom se tek startalo, a iz tvrtke najavljuju i da uskoro namjeravaju pokrenuti još jedan proizvodni pogon, za proizvodnju javne rasvjete s LED diodama. Nova ulaganja planiraju s ambicijama za jači prodor na tržište jugoistočne Europe. A da se ovu tvrtku može nastaviti pratiti na Bisnodeovim listama vodećih gospodarstvenika dodatno se daje naslutiti i iz inicijative Carel Adriatica za uspostavljanjem suradnje sa srednjoškolskim ustanovama, kako bi osigurali buduće kadrove za svoje projekte. Premda je manjak kadrova tema koja opterećuje i koči razvoj pojedinih sektora iz kojih su proteklih godina radnici ponajviše otišli za sigurnijim poslom i boljim plaćama u druge članice Europske unije, poput brodogradnje, graditeljstva i turizma, to je ujedno i prostor na kojemu se upravo može dobro poslovati. Prema podacima iz evidencije Ministarstva rada i mirovinskog sustava u Hrvatskoj djeluje 50-ak agencija za privremeno zapošljavanje, a jedna od njih ušla je i među lanjske poduzetničke “maratonce”. Riječ je o Agenciji za rad iz Našica, koja prema podacima Poslovna.hr ima 250 zaposlenih Slavonaca, a lani je ostvarila 17 milijuna kuna prihoda. Među najdinamičnijim mladim poslovnjacima, premda se u turističkom sektoru generalno gledajući bilježi izniman porast aktivnosti, izostaje veća prisutnost tvrtki iz tog poslovnog područja. Sličan je slučaj i s tvrtkama iz IT-sektora, koji je u prošloj godini doživio zavidan procvat. Na pozornicu s druge strane izlaze “igrači” u sektorima koji također imaju zamah, posebice u proizvodnji obnovljivih izvora energije, te trgovine naftom i naftnim derivatima i gorivima. Tako kogeneracijsko postrojenje koje u Babinoj Gredi ima tvrtka Uni Viridas bivše manekenke Sunčice Lalić i njezinih partnera tursko-belgijske UnitInvestment lani bilježi 79 milijuna kuna prihoda. Još su dva obnovljivca ušla u društvo brzorastućih, obje vlasnice vjetroelektrana Tudić Elektro Centar Obnovljivi izvori iz Šibenika, te WPD EnerSys iz Dubrovnika. Potonja tvrtka našla se, inače, lani u medijima i zbog neobičnog slučaja krivotvorene lažne ovrhe koja je provedena putem Fine, a posušen im je s računa bio gotovo sav iznos iskazanog godišnjeg prihoda na koncu godine.

Debi željezničara

Po prvi puta na ovoj rang-ljestvici imamo i ulaz tvrtki koje se bave željezničkim transportom i koje na hrvatskim prugama bilježe dobar početni financijski skor. Mađarska podružnica Train Hungary Maganvasut Ipari, Keresskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag, te Eurorail Logistics, hrvatska podružnica međunarodne kompanije Grampet Group, probile su se tako među vodeće po povećanim godišnjim prihodima, s ukupno ostvarenih 35 milijuna kuna, a sudeći po najsvježijim podacima o željezničkom prometu roba u prvom polugodištu, očekivati je da ove tvrtke nastavljaju voziti u dobrom smjeru. A trend rasta kupnje rabljenih automobila koji je u Hrvatsku donijela recesija i koji još uvijek ne jenjava, utisnuo je i na listu brzorastućih dva poduzetnika iz ovog biznisa – zagrebačku tvrtku Barun Cars i Europa automobili plus iz Vukovara. Uočljiva je i pojava novih aktera na tržištu trgovine ugljikovodicima. Osim spomenutog rekordera s početka teksta Air BP Croatia, na ovoj su listi registrirane za trgovinu naftom i gorivima još Pearl Global Trading, tvrtka koju su u Pločama osnovali ulagači iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Energoimpex, te Total Energy iz Zaboka i Repak iz Smokvice.

Savjetovanje i igre na sreću

Sektorski gledano, ne smanjuje se i dalje proboj među najbržerastuće poduzetnika specijaliziranih za poslovno savjetovanje, a i igre na sreću na automatima za vlasnike Rebuy starta, te Euroigara krajem godine donijele su zadovoljstvo osvojenim rezultatom. Treba naglasiti da za ogroman skok u realiziranim prihodima u slučaju Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije zaslužno bilo redovno poslovanje i projekti, nego pripajanje nekoliko lokalnih tvrtki – dugoselskog Dukoma, te poduzeća za vodovod i odvodnju u Vrbovcu, Ivanić-Gradu, Zelini i Brckovljanima, a koje obavljeno u ljeto prošle godine. Cilj tog velikog objedinjavanja jest povlačenje što više od 650 milijuna kuna sredstava iz europskih fondova predviđenih za hrvatsku vodoopskrbnu infrastrukturu, kojim bi se realizirao projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava za područje funkcionalne cjeline županije Zagreb Istok, a objedinjavanjem će se istodobno postići smanjenje troškova. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije inače je i jedina javna tvrtka koja je ušla našla na Bisnodeovu rang-ljestvicu najbržerastućih kompanija u Hrvatskoj.

Statistika zna zavarati

Fižulić: Ma kakvo uskrsnuće Magme! Da bar...’

Ipak, brojke s liste u nekim slučajevima potrebno je i promatrati studioznije, jer osim što većina tvrtki koja ulazi na listu ulazi u kategoriju “friško” osnovanih, među njima ima i onih koje su velike grupacije osnovale za provedbu jednog projekta, a neke na listu onih koji su “poskočili” dolaze i zbog ranijeg velikog kraha u poslovanju. Takav je primjer splitska građevinska tvrtka Elanija, koja je prošla predstečajnu nagodbu, slično kao kino Zadar Film, te nekad veliki trgovinski lanac tekstilnom robom Magma poznatog poduzetnika i bivšeg ministra gospodarstva Goranka Fižulića. “Ma kakvo uskrsnuće Magme, da je bar tako, nitko sretniji od mene”, kratko je Fižulić prokomentirao prisutnost Magme na listi najbržerastućih, čiji su prihodi na “papiru” porasli s 1 na 46,3 milijuna kuna. Fižulić podsjeća da je važno sagledati što je bila baza za usporedbu, te da se prihodi koji su knjigovodstveni postupci ne mogu interpretirati kao uspjeh u poslovanju. “U našem slučaju rast prihoda, nažalost, nije ostvaren iz poslovanja”, dodaje Fižulić.