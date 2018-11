Što su brzi zajmovi?

Foto: Promo

Kada vam nedostaje novca na kraju mjeseca, brzi zajmovi će vas spasiti. Međutim, na tržištu postoji toliko opcija da čim pomislimo na analizu svake od njih pojedinačno, ne želimo započinjati s tim procesom. Taj je problem identificiran i od nedavno je dostupno rješenje - platforme koje okupljaju ponude pouzdanih i provjerenih zajmodavaca na jednom mjestu i time olakšavaju korisnicima život.

Jedna od takvih platforma je Matchbanker, koja razumljivim jezikom prikazuje sve što trebate znati o ponudi - njezine uvjete, prednosti i nedostatke.

Brzi zajmovi su oni koji vam, u slučaju nepredvidivih životnih situacija, pomažu izgurati do kraja mjeseca bez opterećivanja proračuna. Cijeli proces se odvija preko interneta - od potrage, do prijave i isplate. Papirologija je svedena na minimum, a do novca možete doći već za 15 minuta od prijave.

Kako odabrati pravi zajam za vas?

Da biste izbjegli iscrpljujuće posjećivanje desetaka stranica zajmodavaca i analiziranje njihovih ponuda, isplati se koristiti uslugu koju nudi Matchbanker. Zahvaljujući ovoj modernoj platformi dobit ćete uvid u tržište kreditnih usluga.

Pronaći ćete popis dostupnih zajmova, zajedno s kratkim opisom. Njihovo razumijevanje je vrlo jednostavno jer su prednosti i nedostatci svakog od njih jasno navedeni. To vam omogućuje da u kratkom vremenskom periodu dobijete sve potrebne informacije i uvelike olakšava usporedbu ponuda.

S obzirom da se karakteristike zajma prikazuju objektivno i transparentno, Matchbanker donosi revoluciju na tržištu online kredita.

Do novca u samo nekoliko minuta

Pri odlučivanju o zajmu, svatko želi dobiti najbolju ponudu. Da bismo to postigli, moramo početi s pregledom trenutne ponude na tržištu. Međutim, provjeravanje web stranice svakog zajmodavca bi trajalo predugo, a nakon što završimo s tom iscrpljujućom analizom, u glavi nam ne bi ostalo mnogo informacija. Sve će se pomiješati ili ispariti, a rezultat analize bit će samo naša frustracija.

Zahvaljujući jednostavnosti Matchbankera, možemo izbjeći taj napor. Informacije o svakom od zajmodavaca prikazane su na jasan način i napisane su razumljivim jezikom. Štoviše, sve ponude se nalaze na jednoj stranici, tako da ne morate posjećivati različite internetske platforme. Sve informacije prikupljene su na jednom mjestu, što olakšava usporediti i odabrati brzi zajam online.

Kada pronađete ponudu koja vam najbolje odgovara, klikom na “Posudi sada” vas preusmjeravamo na web stranicu odabranog zajmodavca gdje krećete s procesom prijave.

S prijavom možete biti gotovi u samo nekoliko minuta, ako već imate sve dokumente pri ruci. Obično će vam biti potrebni scanovi osobne iskaznice, bankovnog računa za isplatu, i potvrde o jamstvu (ovo ovisi o uvjetima zajmodavca).

Je li korištenje online platforma sigurno?

Korištenje online platforma za usporedbu kredita je u potpunosti sigurno te im je ovih dana popularnost posebno u porastu.

Naravno, uvijek morate biti oprezni jer se prevare mogu dogoditi uvijek i svugdje. Nemojte nikada plaćati ništa unaprijed, pouzdani zajmodavci od vas to nikada ne bi tražili. Također, nemojte otvarati linkove iz sumnjivih spam mailova.

Ukoliko u roku od 14 kalendarskih dana shvatite da vam zajam zapravo ne treba, zaštićeni ste pravilnikom Europske unije i imate pravo na odustajanje od zajma.

Posjetite Matchbanker.hr još danas i pronađite ponudu koja odgovara vašim zahtjevima!