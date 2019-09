Slijedi dogovor bez kojeg  nema isplate dobavljačima

Maksim Poletaev, Fabris Peruško i premijer Plenković, Foto: PATRIK MACEK/PIXSELL

Zaključenje transakcije ugovorenog refinanciranja roll upa očekuje se do 10. rujna, a najvjerojatnije već danas. To za Fortenovu znači ostvarenje primarnih ciljeva - uvjete za stabilno poslovanje i servisiranje obveza, uključujući tzv. granični dug. Oko njega će kao i mnogo puta do sada dobavljači i Uprava Fortenove morati postići dogovor. Alternativa ...