Sandi Marušić novi je direktor Atos IT Solutions and Services d.o.o.

Na mjesto direktora Atos IT Solutions and Services d.o.o. imenovan je dipl. ing. el. Sandi Marušić koji ima više od 20 godina iskustva u IT sektoru u lokalnom i međunarodnom okruženju. U Hrvatskoj, Atos sa svojom sestrinskom tvrtkom Atos Convergence Creators broji tim od preko 250 stručnjaka koji rade na projektima integracije i digitalne transformacije za klijente iz različitih industrija. Atosova rješenja usmjerena su na smanjenje troškova i povećanje produktivnosti te donose unapređenja cjelokupnog poslovanja.

„Izuzetna mi je čast preuzeti novu ulogu i voditi poslovanje Atosa u Hrvatskoj, s naglaskom na osmišljavanje strategija razvoja, u cilju izgradnje još snažnijeg Atosa i pružanja najkvalitetnijih usluga našim klijentima. Digitalna transformacija i pravovremena implementacija novih tehnologija važni su za ostvarivanje konkurentske prednosti i dugoročni uspjeh svake tvrtke. U Atosu ćemo nastaviti predano raditi s našim klijentima kako bi bili u korak s globalnim trendovima te uspješno savladali nove izazove, a sve s ciljem osnaživanja njihovog poslovanja i ostvarivanja novih mogućnosti.“, istaknuo je Sandi Marušić.

Sandi Marušić radi u Atosu dugi niz godina, a na mjesto direktora dolazi s pozicije Regionalnog voditelja prodaje za Jugoistočnu Europu. Završio je Fakultet Elektrotehnike i Računarstva na Sveučilištu Zagreb, a dodatno usavršavanje na Sveučilištu HEC Paris.