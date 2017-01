Prima grupa na najvećem europskom sajmu namještaja IMM Cologne 2017

Foto: foto press

Od 16. do 22. siječnja u Kolnu se održava najveći i najposjećeniji europski sajam namještaja i unutarnjeg uređenja IMM Cologne. S više od 1.500 tvrtki izlagača iz 50 različitih zemalja IMM je tradicionalno najznačajniji poslovni događaj cijele industrije, mjesto na kojem se susreću svi relevantni sudionici od proizvođača preko trgovaca do dizajnera. Upravo u Kolnu se prezentiraju inovacije i oblikuju novi trendovi koji će obilježavati tržište namještaja i unutarnjeg uređenja u predstojećem razdoblju.

U ovom biranom društvu Hrvatsku već sedmu godinu za redom predstavlja Prima grupa. Na jednom od najljepše uređenih izložbenih prostora, veličine 250 m2, Prima je predstavila svoje nove kolekcije namještaja s više od 100 artikala koji su na ovogodišnjem IMM-u doživjeli svoju premijeru. Posebnu pažnju i interes europskih kupaca izaziva kolekcija masivnog namještaja, proizvedenog od plemenitog hrvatskog hrasta. Jedino namještaj vrhunske kvalitete izrade, dizajniran u skladu s visokim očekivanjima zapadnoeuropskih tržišta može otvoriti vrata vodećih maloprodajnih lanaca diljem Europe.

Prima grupa proteklih godina kontinuirano bilježi dvoznamenkaste stope rasta izvoza, ali to nije uspjeh do kojeg se dolazi preko noći. Upravo suprotno, tajna uspjeha je u strpljivosti i ulaganju u postizanje izvrsnosti u svim dijelovima procesa proizvodnje i prodaje namještaja, od naših šuma do domova naših kupaca u Europi. U našem poslovnom modelu krećemo od analize potreba potencijalnih kupaca te u skladu s njima dizajniramo i razvijamo naše vlastite proizvode koje zatim sami i proizvodimo pri čemu posebnu pažnju pridajemo kvaliteti izrade. Smatramo da jedino tako možemo imati dugoročne uspjehe jer naše prirodno bogatstvo, što hrast svakako jest, oplemenjujemo maksimalnom mogućom dodanom vrijednošću koju kapitaliziramo na izvoznim tržištima, poručuju iz Prime.

Prima grupa, vodeći hrvatski proizvođač namještaja s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji, maloprodaji i veleprodaji kućnog namještaja, osnovana je 1995. godine u Bjelovaru. Proizvodnja se odvija u u osam suvremenih tvorničkih postrojenja (tri tvornice pločastog namještaja, dvije tvornice tapeciranog namještaja, tvornici masivnog namještaja, tvornici fronti visokog sjaja i tvornici madraca i podnica), a prodaja kroz 52 vlastita prodajna centra u Hrvatskoj i 6 u Makedoniji. Osim na domaćem tržištu prisutni su i na tržištima Njemačke, Austrije, Francuske, Češke, Belgije, Engleske, Rumunjske te nordijskih zemalja.