Prijava za posao u Ini bila mi je najbolja odluka!

Sezona je u punom jeku, a dok neki čekaju svoj godišnji odmor ili uživaju u njemu, drugi su odlučili iskoristiti ovo vrijeme za nova iskustva. Sezonski radnici na Ininim maloprodajnim mjestima podijelili su svoja iskustva.

S obzirom na to da su ljudi presudni za uspjeh Ine i njihovo zadovoljstvo nam je važno te im želimo pružiti bolje uvjete rada kako bismo ih dodatno motivirali, radnicima INA Maloprodajnih servisa su se od travnja povećala mjesečna primanja i do 25 posto.

Svake godine INA potražuje više od 200 sezonaca diljem obale.

ININA MALOPRODAJNA MREŽA

INA upravlja najvećom moderniziranom maloprodajnom mrežom u Hrvatskoj u sklopu koje svakodnevno usluži 200 tisuća kupaca i proda više od milijardu litara goriva godišnje. Kompanija stratešku prednost gradi na kontinuiranom razvoju svoje maloprodajne mreže kroz širenje, kapitalna ulaganja u maloprodajna mjesta te unapređenje kvalitete usluga.

INA je nedavno preuzela dva nova maloprodajna mjesta na lokacijama u Svetoj Nedelji, na adresi F. Tuđmana 16 te u Desincu, na adresi Donji Desinec 167/c. Ovime je Inina regionalna mreža dostigla brojku od 511 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj te susjednim zemljama Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori. Samo ove godine otvoreno je 11 maloprodajnih mjesta: dva u Hrvatskoj, tri u Bosni i Hercegovini i šest u Crnoj Gori.

Kompanija je usmjerena na to da svojim kupcima osigura gorivo vrhunske kvalitete. Class Plus goriva imaju dokazano povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem.

Uz prodaju visokokvalitetnih motornih goriva, pruža se mogućnost opskrbe robom široke potrošnje te dodatne usluge prilagođene zahtjevima i potrebama kupaca kao što su autopraonice, autobarovi i restorani, a ponuda se redovito proširuje. Tu je i gastro koncept Fresh Corner u čijem se jedinstvenom ambijentu nudi više vrsta bogatih sendviča pripravljenih na licu mjesta, svježi pekarski proizvodi, hamburgeri, hot-dog, juhe, topla jela, cijeđeni sokovi, smoothie, premium čajevi, kave i drugi proizvodi.

Prijave za sezonu se obavljaju putem Portala za zapošljavanje na stranici www.ina.hr/karijera ili na Ininiom maloprodajnom mjestu za posao prodavača ili konobara, uz mogućnost stalnog zaposlenja.

Mirko Svaguša, maloprodajno mjesto Šolta

Ovo mi je već druga sezona na Šolti. Nakon prošlogodišnjeg pozitivnog iskustva nije bilo puno dileme ponoviti ili ne! Jako sam zadovoljan, svaka promjena nakon nekog vremena je dobra, a ja sam uvijek otvoren za nove izazove. Svaki dan nakon posla koji po ovim vrućinama zna biti iscrpljujući se stignem okupati i zabaviti sa djecom jer maloprodajno mjesto ne radi po noći pa imamo prijepodne ili poslijepodne za odmor i uživanje.

Mario Zekonjić, maloprodajno mjesto Murter

Nekoliko godina sam bio zaposlenik u tvrtci koja se bavila održavanjem brodova, a u marini u kojoj je moja tvrtka bila smještena postoji i Inino obalno maloprodajno mjesto namijenjeno brodovima. Svaki dan sam gledao zaposlenike Ine i upoznavao se s poslovima na Ini. Vidio sam da zaposlenici rade u opuštenom i poticajnom timu, da su zadovoljni svojim radnim mjestom, redovitom plaćom i ostalim beneficijama. Sve mi se to jako svidjelo i iako mi je dugo trebalo da se ohrabrim i prijavim za posao, na kraju sam to učinio i to mi je bila najbolja odluka koju sam donio! Sad s ponosom svaki dan oblačim svoju uniformu, plavu majicu i hlače i odlazim na svoje radno mjesto. Prvi dan sam prestrašen došao na posao jer nikad nisam radio s kasom i u trgovini, pa sam se bojao da se neću uspjeti snaći. Srećom, moj šef je jedna vrlo ugodna i komunikativna osoba koja me uputila u posao na vrlo jednostavan i poticajan način.

Milana Turkalj, maloprodajno mjesto Krk Obala

Ovo mi je prvi posao na maloprodajnom mjestu iako sam radila u trgovini i ugostiteljstvu. Moj tipičan radni dan je veoma dinamičan i zanimljiv. Posebno bih istaknula ulaganje u znanje djelatnika od strane kompanije i predavanja koja su nam pomogla da se bolje snađemo u ovom poslu. Svaki dan proveden na poslu je poseban i uvijek se događaju situacije kad se nasmijemo nekoj situaciji koju smo uspjeli riješiti na zadovoljstvo kupca. Strani državljani često budu zbunjeni aparatom za pumpanje guma jer su naučili na manualni a mi imamo digitalni – tu se može vidjeti dokle ide ljuska domišljatost kako shvatiti rad aparata. Mi smo tu naravno uvijek na usluzi, a poslije se kupci šale na vlastiti račun kako je to u stvari jednostavno.



Dejan Šalinović, maloprodajno mjesto Makarska Obala

Zaposlen sam na obalnom maloprodajnom mjestu koje se bavi prodajom goriva za brodove koji nas u sezoni posjećuju. Kolega i ja se izmjenjujemo u radu na kasi i dočekivanjem brodova koje moramo privezati sigurno za mul. Uvijek malo porazgovaramo s njima o vremenu i damo im potrebne informacije jer se većinom radi o strancima, a puno mi pomaže to što tečno govorim engleski jezik. Zadovoljan sam s poslom jer sam naučio raditi kao trgovac i ophoditi se sa ljudima na način na koji do sada nisam imao prilike. Moram priznati da mi je miris benzina već ušao u krv. Radni dan često bude prepun zanimljivih situacija. Kupcima pomažemo tako da odvežemo brod i malo ga odgurnemo sa mula, a jednom je naišao val dok sam to radio i povukao me za brodom. Izgubio sam ravnotežu i vidio sam da ću upasti u more, ali sam uspio skočiti na brod u zadnji trenutak i izbjeći kupanje. Ispričao sam se strancu na nezgodi, a on mi je odgovorio da nema veze i da mogu sada s njima do uvale na Hvaru na kupanje kad sam već na brodu. Odgovorio sam da mi još traje smjena, pa me vratio na mul i svi smo se dobro nasmijali.

Ivan Bušljeta, maloprodajno mjesto Starigrad Paklenica

Već kao srednjoškolac sam imao priliku raditi na Ininom maloprodajnom mjestu Obrovac u dvije turističke sezone gdje sam zaradio svoj prvi džeparac perući vjetrobranska stakla. Tu se rodila tiha želja da jednog dana radim na maloprodajnom mjestu kao prodavač – a sada se ta želja i ispunila! Uvjeti rada su odlični, kolege susretljivi, rad se nagrađuje, a uz to nakon smjena imamo i slobodne dane tako da imamo vremena za adekvatni odmor i svoje privatne hobije. Plaća je redovna, slična kao i kod poslova u ugostiteljstvu gdje u turističkoj sezoni nema baš slobodnih dana. Uvijek je potrebno biti aktivno uključen na radnom mjestu kako bi se spriječile nepredvidive situacije. Nedavno se na prostoru uz agregat za točenje goriva zaustavio stariji gospodin u namjeri da natoči spremnik. Pravovremenim reagiranjem mene i kolege uočeno je da izlazi dim ispod poklopca motora vozila. Našom brzom reakcijom početni požar na instalacijama vozila brzo je ugašen korištenjem protupožarnog aparata pri čemu je vozilo uklonjeno na obližnje parkiralište.

Darija Vidas, maloprodajno mjesto Novalja Špital

Moj radni dan je vrlo dinamičan i zanimljiv – od rada s kupcima, naplaćivanja, punjenja polica, mijenjanja cijena, primanja goriva, davanja plina, pomaganja u bilo kojem trenutku, točenja goriva i slično. Jako sam zadovoljna, sviđa mi se posao koji obavljam i voljela bih ostati i kroz godinu na tom radnom mjestu, kao član Ininog tima. Atmosfera na radnom mjestu je super i jako mi je bitno da je šef pristupačan. Također, pohvalila bih i ostale djelatnike jer su kolegijalni i uvijek će mi pomoći kad god vide da je potrebno, naučiti me svemu što me zanima, a to mi puno znači. Ovaj posao je odlična prilika, pogotovo za mlade ljude koji se u tom poslu mogu usavršavati, napredovati, izgraditi dobro iskustvo i svakako bih ga preporučila!