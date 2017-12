Poništili natječaj od 91,8 milijuna jer je megalomanski, a sada pristali na 106 milijuna

Foto: Thinkstock

Za nešto više od 106 milijuna kuna, s uključenim PDV-om, tvrtke Presoflex gradnja iz Požege i GN Holding iz Ljubljane gradit će novi Središnji paviljon sisačke Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić”. Na natječaju je odabrana njihova ponuda, kao najpovoljnija od pet prispjelih, te ovih dana istječe i žalbeni rok na tu odluku.

Cijena od 106 milijuna kuna puno je veća od procijenjene vrijednosti radova koja je iznosila 74 milijuna kuna, no, kako kažu u bolnici i županiji, potrebna dodatna 32 milijuna kuna namaknut će se iz proračuna Ministarstva financija.



– Prijetilo nam je da idemo na poništenje natječaja što smo izbjegli, a očekujemo da bismo vrlo brzo mogli potpisati i ugovor s izvođačem radova te bismo u roku od 25 mjeseci mogli imati novu bolnicu u Sisku – rekao je župan sisačko-moslavački Ivo Žinić. No, iako je izbjegnuto poništenje natječaja te time i gubitak novca za gradnju jer se 70 milijuna kuna za gradnju bolnice povlači iz europskih fondova koji su otvoreni do 2020., iza cijelog postupka ostaju repovi. Naime, prije dvije godine Ministarstvo zdravstva poništilo je već završen natječaj u kojem je bila odabrana ponuda od 91,8 milijuna kuna, a sve jer je Ministarstvo tadašnji projekt, očito 14 milijuna kuna jeftiniji od sadašnjeg, proglasilo “megalomanskim”.