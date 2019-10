Pogledajte kako vrhunska tehnologija utječe na razvoj zdravstvenog turizma

Foto: promo

Dentalne poliklinike Smile osnovao je dr. sc. MOM M.Sc. Darko Slovša koji se na taj potez odlučio nakon nekoliko desetljeća školovanja i rada u vodećim europskim centrima i klinikama.

“U Smile poliklinikama pacijent je uvijek u fokusu našeg djelovanja. Svakodnevno pomičemo granice mogućeg odnosno specijalizirani smo za najkompleksnije kirurške zahvate kako bismo svakom svom pacijentu pružili nadu. Zdravlje pacijenata uvijek stavljamo ispred profita što znači da pacijenti za nas nisu samo broj već ih promatramo poput članova svoje obitelji i nastojimo ne samo ispuniti njihova očekivanja već ih i nadmašiti. Garantiramo dugoročno najveću vrijednost za novac, a uslugu pružamo prema sistemu „ključ u ruke“.Jedna smo od nekoliko najopremljenijih klinika u regiji u kojoj rade specijalisti svih grana stomatologije što znači da kod nas pacijenti mogu sve napraviti na jednom mjestu (panoramska slika, RVG, CT 3D, laboratorijski rad). Stručnost, profesionalnost i kompetencije kontinuirano razvijamo, no isto tako razumijemo da ih moramo popratiti visokim etičkim normama, empatijom i dubinskim razumijevanjem pacijenta. S tehnološke strane, A1 nam tu, ranije kao Metronet i VIP, pruža podršku i osigurava stabilnu i brzu vezu spajajući naše klinike i suradnike u Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji i drugdje. To nam omogućuje da u realnom vremenu analiziramo rezultate dijagnostičkih postupaka, digitalno planiramo operativne zahvate, te predlažemo dugoročno najbolju investiciju za svoje pacijente. Pacijenti ovakav naš pristup prepoznaju i cijene već godinama što nas čini izuzetno ponosnima. “, zaključio je dr. Slovša.

Prva poliklinika otvorena je u malom mjestu Šapjane pokraj Opatije, no ova je moderna digitalna poliklinika u međuvremenu izrasla u grupaciju koja svoje usluge nudi i u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji, a tu su i napredan zubotehnički laboratorij Dental Smile d.o.o. i turistička agencija Top Adria d.o.o. Povezivanje osnovne djelatnosti s medicinskim turizmom pokazalo se kao izvrstan potez. Agencija Top Adria pacijentima iz inozemstva nudi pomoć u pripremi dolaska, organizaciji smještaja i slobodnog vremena.

SMILE je 1 od ukupno svega 12 Straumann® centara izvrsnosti u svijetu i spada među 1% najboljih klinika u svijetu prema GCR-u. Dr. Slovša je u Njemačkoj stekao titule "Master of oral medicine in implantology" i “Master of Science in Implantology and Dental Surgery (M. Sc.)” međunarodnog medicinskog sveučilišta (IMC). Kao doktor oralne kirurgije specijaliziran za implantologiju i regeneraciju kosti i Straumann® opinion leader, zajedno sa svojim timom educira druge doktore, kirurge i tehničare iz čitavoga svijeta. Fokus rada Smile tima je na primjeni inovativnih metoda u cilju poštivanja prirodnih procesa, te poticanja samoobnove organizma i trajnog unaprjeđenja kvalitete života pacijenata. Dokaz da u tome uspijevaju je certifikat izvrsnosti ISO 9001 za oralnu kirurgiju i implantologiju, ali i certifikati i doživotne garancije koje izdaju svojim pacijentima, te brojna svjedočanstva istih.

Kod tako razgranatog poslovanja, važno je imati odgovarajuću infrastrukturu kako bi svi poslovni procesi funkcionirali besprijekorno. Za svoje poslovanje odabrali su A1 Business Solutions. Njihovo rješenje Biz IP VPN omogućava stabilnu i sigurnu vezu između više lokacija stvaranjem jedinstvene i zatvorene IP VPN podatkovne mreže između lokacija. VPN linkovima na tri lokacije klinike su potpuno povezane i funkcionalno mogu dijagnostiku iz jedne u realnom vremenu analizirati na drugim lokacijama i obrnuto.

Prednosti ovog rješenja su mnogostruke. Ova varijanta ne zahtijeva kapitalna ulaganja , a omogućava kontrolu i planiranje mrežnih troškova. Nadalje, korisnik štedi na zakupljenim vodovima a suvremena mrežna oprema jamči stabilnu vezu i maksimalnu sigurnost podataka. Dodatna prednost je i fleksibilnost koja omogućava jednostavno dodavanje novih lokacija u korporativnu mrežu, a usluga uključuje i 24/7 korisničku podršku. Kako kažu u poliklinici Smile, u narednim godinama predviđa se daljnji rast zdravstvene industrije i ekspanzija na nova tržišta, a u tome će im saveznik biti i A1 Hrvatska jer su uvjereni da će sve više koristiti A1 Business Solutions.

Sadržaj je nastao u suradnji s A1 Hrvatska