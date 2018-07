FOTO: Pogledajte kako danas rade trgovine u Hrvatskoj

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Zbog današnje utakmice između Hrvatske i Engleske, neke trgovine najavile su skraćeno radno vrijeme. Pogledajte kako će danas u Hrvatskoj raditi veći trgovački lanci:

Lidl će danas imati svoje uobičajeno radno vrijeme, do 21 sat.

Konzumove, Sparove i Intersparove prodavaonice danas će raditi skraćeno, do 19:30 sati.

Plodine će imati redovno radno vrijeme, do 21, 22, odnosno do 23 sata, ovisno o lokaciji.

Redovno radno vrijeme ima i Kaufland. Trgovine danas rade uobičajeno, najčešće do 21 sat, a negdje do 22 i do 23 sata.