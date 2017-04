Otvoren prvi SPAR supermarket u Selcu, zaposleno 30 novih djelatnika

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

U Selcu je, na površini od više od 1.000 kvadratnih metara, otvoren prvi SPAR supermarket na adresi Dražice 2. Nastavak je to uspješnih ulaganja SPAR na hrvatskom tržištu i širenja prodajne mreže.

Otvaranjem ove filijale SPAR je zaposlio 30 novih djelatnika, a kupci su dobili novo prodajno mjesto koje će vrhunskom ponudom zasigurno zadovoljiti sve njihove potrebe. Tako će na policama, osim SPAR robnih marki, kupci moći pronaći i proizvode lokalnih proizvođača s kojima je SPAR, slijedeći svoju poslovnu politiku, sklopio ugovore i time omogućio njihovo plasiranje, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

„Ovo je samo jedno u nizu otvorenja novih trgovina diljem Hrvatske, a našim kupcima na području Selca nudimo širok asortiman i bogatu ponudu prehrambenih proizvoda vrhunske kvalitete. Naravno, uz odlične cijene i niz pogodnosti tijekom cijele godine“, istaknuo je predsjednik uprave SPAR Hrvatska Helmut Fenzl.

Otvorenju je prisustvovao i gradonačelnik Crikvenice, gospodin Damir Rukavina, koji je pozdravio svoje sugrađane.

Radno vrijeme novootvorenog SPAR supermarketa je od ponedjeljka do subote od 7:00 do 21:00, te nedjeljom od 7:00 do 20:00 sati. Za što ugodniju kupnju, kupcima je na raspolaganju i veliki vanjski parking s 80 mjesta te natkrivena garaža s 50 parkirnih mjesta.