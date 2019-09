Održivost u trgovačkom centru

FOTO: Siemens

Sello Shopping Center u Espoou, drugom najvećem finskom gradu, zapadno od Helsinkija, u svojoj marketinškoj kampanji naglašava da nudi „mnogo više od samo šopinga“. Pod istim krovom ovdje se mogu naći i kafići, knjižnica, koncertna dvorana, kina, kuglana i brojne druge društvene lokacije. Naravno, ovaj raspon također postavlja visoke zahtjeve za nadzor rasvjete, grijanja i ventilacije. Svi sustavi moraju biti pod nazorom i kontrolom kako bi ste ostvarila oba Sellova glavna cilja: Energetska učinkovitost i savršeni uvjeti za 23 milijuna kupaca koji svake godine posjete trgovački centar. To je velika zadaća – ali nije i nemoguća. Sello koristi Navigator, Siemensovu platformu za energetiku i održivost koja se temelji na cloudu, za nadzor i analizu ventilacijske opreme, senzora prostorija i rasvjetnih sustava u brojnim prostorijama i prodajnim prostorima centra. Prema riječima Ollija Paunola, upravitelja zgrade Sella, Navigator je značajno proširio mogućnosti za nadzor rada zgrade i prilagođavanje sustava posebnim uvjetima. 1. faza programa učinkovitosti u konačnici je donijela uštedu od preko 110.000 eura godišnje te smanjenje potrebe za grijanjem iz toplane za 50 %.



Strojevi i oprema moraju učiti

Paunola se nada da će u budućnosti digitalizacija, analiza podataka i daljnji neprekidni razvoj programa kao što su Desigo sustavima automatizacije i upravljanja trgovačkog centra te Navigator uskoro moći omogućiti strojevima i opremi da nauče ručne postavke tima za održavanje. „Ako će strojevi moći naučiti kako smo reagirali u određenim situacijama i na koji način smo ih zatim morali podesiti, uskoro ćemo vjerojatno već moći optimirati gotovo sve.“ Paunola se osim toga nada da će brzim ili čak automatskim postavkama u budućnosti moći fleksibilno reagirati kada će broj posjetitelja u trgovinama i drugim javnim prostorima centra fluktuirati te kada će se danje svjetlo tijekom radnog vremena mijenjati. „Naš je cilj uspostaviti rasvjetni sustav kojim se upravlja prema potrebi, a ne koji se samo pali ili gasi.“ Navigator dostavlja točne i specifične podatke o potrošnji energije priključenih postrojenja. To su podatci koji zatim mogu biti analizirani i upotrijebljeni za trenutno lokaliziranje neučinkovitosti ili problema s održavanjem kao što je npr. neispravan ventil, umjesto da se isprva dugo traži uzrok problema s ventilacijom. Alati za nadgledanje i Sellovim najamnicima nudi nove mogućnosti za poboljšanje vlastite energetske učinkovitosti, a time omogućuje ne samo održivije nego i profitabilnije vođenje trgovina. Matti Karlsson, direktor Sella, također je uvjeren da će nadzor, upravljanje i optimizacija rasvjete, grijanja i ventilacije donijeti gospodarske prednosti ne samo za Sello već i za najamnike trgovačkog centra. On ipak naglašava da je Sellu najbitnije povisiti broj posjetitelja u trgovinama i na mjestima održavanja događaja. Kako bi to postigli, ništa nije važnije od toga da posjetitelji uživaju u svom boravku jer se tamo osjećaju ugodno i sigurno. „Naša je suradnja sa Siemensom stoga vrlo bitna. Siemens nam je primjerice pomogao u tome da 2015. kao prvi trgovački centar u Europi dobijemo platinasti ekološki cerfitikat EB-LEED.“ Certifikat LEED mjeri energetsku učinkovitost i ekološku prihvatljivost zgrade.



Zgrade kao akteri na tržištu strujom

Minna Aalto, Siemensova nadležna menadžerica uslužnih djelatnosti na lokaciji još jednom ističe koliko su suradnja i odnos povjerenja između Siemensa i Sella bili bitni za sve što je postignuto. „Mislim da je povjerenje s vremenom još više naraslo. Preko deset godina radimo zajedno i proveli smo mnogo uspješnih projekata. Dijelimo zajednič ke vrijednosti te neprekidno zajedno radimo na optimiranju trgovačkog centra, pritom uvijek dajući sve od sebe.“ Tako su i u 2. fazi zajedničkog projekta učinkovitosti sa Siemensom u središtu pozornosti bili potrošnja struje i ostvarivanje prednosti pomoću digitalizacije. U Sellu su između ostalog ugrađeni fotonaponski moduli i elementi mikromreže (spremnik, upravljanje...), koji su zgradi omogućili da sama proizvodi struju i da višak solarne električne energije prodaje na tržištu energije. Trgovački centar sada proizvodi ukupno 470 megavatsati energije te na tržištu energije može ostvariti godišnji profit od 480.000 eura. Pritom je moguće godišnje uštedjeti preko 280 tona CO2. „Za nas je Siemens više partner nego izvođač“, kaže izvršni direktor Karlsson. „I Sello je više od trgovačkog centra. On je bitan dio društvenog života u Espoou. Kada je riječ o održivosti, želimo održavati svoj visoki standard i ostati najbolje mjesto za svoje kupce i najamnike. To znači da trebamo dobre partnere, a Siemens pripada najboljima.

