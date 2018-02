Mercator prodaje 16 nekretnina

Foto: Kristina Štedul Fabac / Pixsell

Još u ponedjeljak slovenskim medijima je potvrđeno da će Mercator pokušati smanjiti svoj dug monetizacijom svojih nekretnina.

Naime, kompanija grca u dugovima od 850 milijuna eura pa se prodajom 16 nekretnina nada namiriti oko 320 milijuna eura duga. Plan prodaje nekretnina poznat je izvanrednoj upravi Agrokora. U Hrvatskoj će se pokušati prodati četiri nekretnine, od kojih je najpoznatija lokacija u Radničkoj Ulici u Zagrebu u kojoj posluje flag ship Konzum, trgovina koja je uvrštena među 15 najboljih prodajnih lokacija mješovitog asortimana u svijetu. Prodaja nekretnina u kojima posluju trgovine ne znači ništa za poslovanje Konzuma koji je ionako najmoprimac u tom prostoru.



Umjesto Mercator dugoročni najam plaćat će nekom drugom vlasniku. Pokušat će se prodati i nekretnine u Splitu, Rijeci i Puli, osam nekretnina u Sloveniji te nekretnine u Srbiji i Bosni. Na popisu za prodaju je i Mercator Šiška u Ljubljani, još jedna flag ship lokacija. Prikupljanje novca prodajom nekretnina klasični je primjer pokušaja sanacije dugova jer se u pravilu dogovara sell&leaseback aranžman po kojem se nekretnine uglavnom prodaju nekom nekretninskom fondu zbog instant financijske injekcije, a istovremeno se ugovara dugoročni najam od deset do dvadeset godina nakon kojih se nekretnina vraća u ruke prodavača. Riječ je o relativno skupom obliku zaduživanja. Nekretnine su glavna imovina Mercatora.



Od ukupno gotovo 1,7 milijuna četvornih metara površine kojima upravlja u Sloveniji i na inozemnim tržištima u vlasništvu ima gotovo tri četvrtine. Mercatorove su nekretnine knjigovodstveno procijenjene na 1,5 milijardu eura. Ideja monetizacije nije nova jer je i Ivica Todorić u 2016. nakon iskustva monetizacije Konzumovih nekretnina, pokušao prodati i Mercatorove objekte kako bi sanirao enorman dug. U nekoliko navrata i to u periodu od 2007. do početka 2016. ugovarao je iste aranžmane za nekretnine Konzuma i Žitnjaka, a kroz ugovore je prikupio više od 300 milijuna eura, a u posljednjem ugovoru oko pola milijarde kuna.