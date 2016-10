Lush 20-ti rođendan proslavio sa kupcima

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Dvadesetu obljetnicu proizvodnje i prodaje svježe rukom rađene kozmetike, Lush je prošlog tjedna proslavio u krugu vjernih kupaca brenda. Proslava rođendana započela je rezanjem rođendanske sapun torte u prvoj Lush trgovini u Hrvatskoj u Petrinjskoj 4, a nastavila se posjetom Lush manufakturu gdje su odabrani fanovi, njih dvadesetak mogli saznati sve o procesima i inovacijama koje krase Lush robnu marku koja dostupna u 960 prodavaonica diljem svijeta.

Za one kupce koje nisu mogli ugostiti u manufakturi, dio proizvodnje se na jedan dan, u četvrtak preselio je u Lush trgovinu u Arena Centru gdje su kupci uz pomoć zaposlenika mogli izrađivati pjenušave kupke i bombe za kupanje. Novost u ponudi povodom rođendanske proslave je i gel za tuširanje Wash That Man Right Out Of My Head koji je odabran upravo od strane kupaca, a u trgovinama se nalazi u ograničenim količinama.

˝Pored brojnih inovacija, svježinu na tržište kozmetike unijela je kupovina na dekagrame. Kozmetika kao i hrana potentnija je što je svježija, a osluškivanje potreba kupaca kontinuirani je izvor inspiracija. Od početka do danas nastavili smo manufakturnu proizvodnju s naglaskom na svježe, samokonzervirajuće i bez otpadne ambalaže te s jakim etičkim stavom u odnosu na očuvanje okoliš˝, pojasnio nam je Toni Ćaleta filozofiju ovog brenda koji već 20 godina oduševljava kupce.