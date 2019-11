Kako su tri prijatelja pretvorila su svoje neželjene predmete u posao vrijedan preko pola milijarde dolara

Foto: Carousell YouTube screenshot

Siu Rui Quek, Marcus Tan i Lucas Ngoo mozak su iza Carousell-a, online tržišta na kojem potrošači prodaju potrošačima, sa sjedištem u Singapuru. Analitičari smatraju kako su na dobrom putu da postanu idući ‘jednorog’ jugoistočne Azije vrijedan preko milijardu dolara.

Trojica prijatelja započeli su posao 2012. godine, nakon što dobili inspiraciju za vrijeme stažiranja u Silicijskoj dolini. U samo sedam godina, osvojili su podršku vrhunskih investitora i zaradili procjenu tvrtke od 550 milijuna dolara.

"Toliko smo nadahnuti junacima kao što su Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Drew Houston iz Dropboxa", rekao je izvršni direktor Quek za CNBC Make It, osvrćući se na prezentacije koje su gledali od poznatih osnivača Twittera i Facebooka. "Jedna od zajedničkih karakteristika svih njih bila je upravo ova cijela fascinacija korištenjem tehnologije za rješavanje problema i stvaranje velikog utjecaja."

Riješiti vlastiti problem

"Shvatili smo da je najbolji način da to učinimo je da riješimo vlastiti problem", nastavio je. "Imali smo sve ove stvari koje su neiskorištene, a nije ih bilo lako prodati putem mobilnog telefona i odlučili smo izgraditi tu aplikaciju."

Po povratku u Singapur nakon stažiranja učinili su upravo to, usredotočivši se u početku na predmete poput elektronike, prije nego što su se proširili na druge kategorije, uključujući odjeću, zemljišta, automobile, pa čak i poslove.

Carousell funkcionira kao i druge platforme na mreži i omogućuje korisnicima kupnju i prodaju neželjenih predmeta, nakon što učitaju fotografiju i relevantne detalje.

Na taj je način slična mjestima poput eBaya i Craigslista, koje je Quek naveo kao početne inspiracije. Međutim, od samog početka trio je bio odlučan u tome da njihov model u jugoistočnoj Aziji bude usredotočen na kupoprodaju preko mobitela.

Vjerovali su da će to pojednostaviti postupak i bolje odgovarati regionalnim korisnicima, za koje su pametni telefoni dobrim dijelom zamijenili stolna računala.

"Uistinu smo bili zakačeni za korištenje iPhonea kao našeg glavnog računala", rekao je Quek. "Mislim da smo se razmazili jednostavnošću aplikacija poput Instagrama. Željeli smo nešto što nam je poznato, nešto vrlo pokretno: prvo šaljivo za prodaju, čavrljanje za kupnju, nešto vrlo društveno."

Taj se pojednostavljeni pristup pokazao popularnim kod korisnika. U roku od tri dana od predstavljanja u kolovozu 2012., aplikacija je rangirana na drugom mjestu najboljih besplatnih aplikacija u Singapuru.

To je strategija za koju je Quek rekao da je temeljna za misiju kompanije da nadahnjuje „svaku osobu na svijetu da počne prodavati i kupovati“.

Da bi pomogao u tome, Carousell se sada uvelike oslanja na umjetnu inteligenciju (AI) kako bi ubrzao postupak prodaje. Primjerice, prepoznavanje slike automatski će prepoznati stavke i primijeniti odgovarajuće kategorije i oznake.

U konačnici, Carousell želi smanjiti vrijeme uvrštavanja s 30 sekundi na samo tri.

"Mnogo toga radimo oko AI", rekao je Quek. "Želimo učiniti prodaju još jednostavnijom. Danas već možete fotografirati, kategorija će vam biti predložena, naslov će vam biti predložen, cijena će vam biti predložena."

Usmjerenost na tehnologiju pokazala se i privlačnom za investitore. Nakon što je inicijalnu bespovratnu pomoć od 35.000 USD dobio za pokretanje poslovanja u 2012., Carousell je do sada dobio više od 150 milijuna dolara financiranja od vodećih igrača, uključujući Rakuten, Golden Gate Ventures i 500 Startups.

"Carousell je zapravo jedna od jačih AI kompanija ovdje u Singapuru.", rekao je za CNBC Make It Vinnie Lauria, upravljački partner Golden Gate Ventures, koji je vodio ulaganje u Carousell. "Zapravo imaju vrlo velik tim koji radi na strojnom učenju."

Danas je aplikacija dostupna u sedam zemalja - Singapuru, Australiji, Indoneziji, Hong Kongu, Maleziji, Filipinima i Tajvanu - i zabilježila je 250 milijuna popisa i 71 milijun prodaja. Posljednji posao s globalnim internetskim tržištem OLX Group, vrijedan 56 milijuna dolara, donio je procjenu tvrtke na 550 milijuna dolara.

Na putu do 'jednoroga'

Analitičari kažu da bi Carousell mogao postati jednorog od milijardu dolara.

Međutim, Quek je inzistirao da osnivači ne jure za tim. Umjesto toga, oni se koncentriraju na unovčavanje poslovanja rastom internetskih oglasa, premium korisničkih paketa i pretplatničkih usluga, s naglaskom na njihovo tržište u Singapuru i Hong Kongu. Prošle godine Carousell je povećao prihode četverostruko i smanjio gubitke.

"Nikada nismo bili opsjednuti jednorozima ili procjenjivanjem", rekao je Quek. "Uvijek se radi o tome kako možemo služiti zajednici. Ako to stvarno dobro učinite, mislim da procjene, naslovi poput jednoroga, oni su nusproizvod i doći će zbog toga."

Trio je u 2018. odbio ponudu u iznosu od 100 milijuna dolara za svoje poslovanje, odlučan u tome da uspiju sami. No prema Queku pred njima je još dugi put.

"Pet, 10 godina od sada, želimo da Carousell stvori način života, gdje je second hand prvi izbor", rekao je. "To ima toliko smisla. Spašavate Zemlju. Štedite novac. Zaradite novac. Nastavite stvarati priliku za druge ljude. To je pobjeda. pobjeda, pobjeda, svuda oko vas.”