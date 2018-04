INA omogućila recikliranje prve tone otpadnog jestivog ulja iz kućanstva u Hrvatskoj

Foto: Press

Šest mjeseci nakon uvođenja nove „zelene“ usluge na odabrana maloprodajna mjesta Ine, kupci i građani na njima su odložili prvu tonu otpadnog jestivog ulja. Prva je to tona takvoga ulja koje su u Hrvatskoj prikupila kućanstva te će ono, umjesto u dovodu i okolišu, završiti u recikliranju. Kompanija nastavlja s pružanjem ove usluge te razmatra mogućnosti proširenja na ostale krajeve Hrvatske. Istovremeno, INA je s Agroproteinkom, partnerom u projektu, danas u Osnovnoj školi Sesvete održala prvo u nizu planiranih predavanja o važnosti recikliranja otpadnog jestivog ulja i ostalog otpada u kućanstvima.

Najviše otpadnog jestivog ulja do sada su predali građani zagrebačke četvrti Trešnjevka, oko 140 kilograma, a ne zaostaju ni njihovi sugrađani iz Maksimira te Čakovčani s prikupljenih po oko 100 kilograma. Kućanstva, za razliku od restorana, nemaju zakonsku obvezu prikupljati otpadno jestivo ulje, no njegovim se recikliranjem pridonosi očuvanju okoliša, a to su saznali i osnovnoškolci iz Sesveta kojima su predstavnici Ine i Agroproteinke održali predavanje.

„Zadovoljstvo nam je što su naši vjerni kupci i ostali građani prepoznali novu uslugu Ine te tako pomažu očuvanju okoliša. Otpadno jestivo ulje korisna je sirovina i mjesto joj nije u odvodu. Cilj nam je, kao društvenoj odgovornoj kompaniji usmjerenoj ka održivom razvoju, osvijestiti tu činjenicu kod građana već od malih nogu.“ izjavila je tom prilikom gđa. Vesna Kučan-Polak, voditeljica Ininog projekta prikupljanja otpadnog jestivog ulja.

„U Agroproteinki kontinuirano radimo na osnaženju ekološke svijesti, kako u našim tehnološkim procesima, tako i u našem životnom i društvenom okruženju. Kroz ovaj projekt, i druge ekološke projekte koje smo radili s učenicima i vrtićkom djecom iz Sesveta, sudjelujemo u stvaranju nove kulture odnosa prema okolišu i širimo znanje da je za učinkovito zbrinjavanje važno pravilno razdvajanje otpada. Naša kompanija ima više od 10 godina iskustva u skupljanju i filtriranju otpadnog jestivog ulja koje nikako ne bi smjelo „lutati“ okolišem i tako ga ugrožavati jer recikliranjem ono postaje korisna sirovina.“ rekla je gđa. Ana Špehar, voditeljica odjela za zaštitu okoliša Agroproteinke.

Osnovnoškolci iz Sesveta na predavanju su mogli čuti podatak da Hrvatska u prikupljanju otpadnog jestivog ulja zaostaje za najrazvijenijim zemlja Europske unije, poput Belgije i Austrije, gdje kućanstva recikliraju više od 50 posto ulja koje koriste u pripremi hrane.