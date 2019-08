HOPS i Siemens potpisali ugovor u sklopu projekta SINCRO.GRID

Foto: Press

U sklopu implementacije europskog projekta naprednih mreža “SINCRO.GRID”, u Zagrebu je potpisan ugovor “Radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina”. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 36.466.010,10 kuna s rokom izvršenja od petnaest mjeseci.

Podsjetimo, projekt naprednih mreža “SINCRO.GRID” nastao je dugogodišnjom suradnjom hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava, a cilj projekta je rješavanje izazova u vođenju elektroenergetskog sustava i otklanjanju zagušenja u mreži, čime se omogućuje određena razina sigurnosti rada elektroenergetskog sustava i osiguravaju se preduvjeti za prihvat novih OIE.

U Bruxellesu je 22. svibnja 2017. godine potpisan Ugovor o darovnici za SINCRO.GRID projekt između INEA-e i ELES-a kao koordinatora projekta (koji je u ime svih promotora sklopio Ugovor o darovnici – „Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) -Energy Sector Agreement No. INEA/CEF/ENER/M2016/1289177“ sa INEA), u vrijednosti 40,5 mil EUR (51 % investicije).

Ugovor je u ime HOPS-a potpisao Tomislav Plavšić, predsjednik Uprave, a u ime Siemensa predsjednica Uprave, Medeja Lončar, direktor Smart Infrastructure Hrvatska, Krunoslav Brekalo i voditeljica financija Smart Infrastructure Hrvatska, Nataša Novosad.

Prilikom potpisivanja ugovora, predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska je rekla: „Siemens Hrvatska će u sklopu SINCRO.GRID projekta isporučiti regulacijsku prigušnicu sa sustavom regulacije koja je sastavni dio SINCRO.GRID projekta, te ima za cilj zajedno s lokacijama TS Konjsko i TS Mraclin dovesti do poboljšanja energetskih prilika u prijenosnoj mreži. Siemens ima dugogodišnje iskustvo u rješavanju energetskih prilika u prijenosnoj mreži na svjetskoj razini koje će primijeniti i u ovom projektu. Prigušnica će se proizvesti u tvornici Končar Energetski transformatori, koja je u većinskom vlasništvu Siemensa. Izuzetno nam je drago što Hrvatski Operator Prijenosnog sustava kontinuirano teži unapređenju kvalitete energetske mreže i primjeni inovativnih rješenja.“