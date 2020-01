FOTO: Prva velika proizvodna investicija u Fortenova grupi unatrag nekoliko godina

Foto: Press

Sarajevski kiseljak je 21. siječnja 2020. u rad svečano pustio proizvodnu liniju nove tvornice u Kreševu. Riječ je o najvećoj strateškoj investiciji kompanije, ukupne vrijednosti veće od 20 miliona konvertibilnih maraka.

Gradnjom nove tvornice na površini od 30.000 četvornih metara, znatno je povećan proizvodni i skladišni prostor Sarajevskog kiseljaka, vodećeg bosansko-hercegovačkog proizvođača mineralnih voda i gaziranih sokova, a proširenje kapaciteta i suvremena tehnologija u tvornici, omogućit će Sarajevskom kiseljaku podizanje godišnjih proizvodnih količina te daljnje jačanje tržišnih pozicija kompanije. Tvornica u Kreševu zapošljava 30 novih radnika.

„Ova strateška investicija je početak novoga razdoblja za Sarajevski kiseljak i predstavlja veliki iskorak u strateškom pozicioniranju kompanije na tržištu. U prošloj godini smo u dosadašnjim postrojenjima proizveli više od 120 milijuna litara vode i osvježavajućih bezalkoholnih pića, a brendovi Sarajevskog kiseljaka i Jamnice već sad dominiraju tržištem flaširane vode u Bosni i Hercegovini i prvi su izbor potrošača u tom segmentu na tržištu. Tehnološki iskorak i povećanje kapaciteta u novoj tvornici omogućit će da naši rezultati budu znatno bolji. Time ćemo dodatno osnažiti lidersku poziciju u Bosni i Hercegovini, ali i osigurati polugu za značajnije širenje na nova tržišta. U novoj tvornici trenutno zapošljavamo 30 novih radnika, a s popunjavanjem proizvodnih kapaciteta taj broj će u budućnosti i dodatno rasti. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji i puštanju u rad ove Tvornice, osobito mom prethodniku, kolegi Tomislavu Sliškoviću, kojem ova tvornica predstavlja krunu karijere i sad može mirno u mirovinu“ – izjavio je Davor Čičić, direktor Sarajevskog kiseljaka u povodu svečanog otvorenja tvornice u Kreševu.

Renato Pejak, načelnik općine Kreševo naglasio je kako je ovaj događaj od izuzetnog značaja za općinu Kreševo i njene stanovnike jer će otvaranjem radnih mjesta biti stvoreni bolji uvjeti za opstanak i ostanak mladih u Kreševu, što je prioritetni cilj i zadatak općine. „Kreševo je dobilo jednu modernu, prema najvišim standardima opremljenu tvornicu, na dobrobit cijele naše zajednice, zbog čega sam, kao Načelnik, neizmjerno sretan. Siguran sam da ćemo i ubuduće biti usmjereni na daljnju zajedničku gradnju, zapošljavanje i gospodarski prosperitet te, u konačnici, bolju i sretniju budućnost na ovim prostorima“- rekao je Pejak.

I Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona je istaknuo kako otvaranje nove tvornice predstavlja još jedan u nizu vrlo značajnih projekata koji se u zadnje vrijeme realiziraju na području Srednjobosanskog kantona. „Vlada SBK je u skladu sa svojim mogućnostima uvijek spremna podržati projekte koji predstavljaju osnovu za dalji ekonomski razvoj kantona. Ovo je još jedna potvrda da privreda u našem kantonu ide uzlaznom putanjom, a svim sadašnjim i budućim zaposlenicima Sarajevskog kiseljaka želim puno sreće i uspjeha u radu“- rekao je Tahir Lendo, premijer SBK.

Tvornica u Kreševu je prva velika proizvodna investicija u Fortenova grupi unatrag nekoliko godina, čijoj je implementaciji krovna kompanija Grupe, zajedno s Jamnicom, dala značajnu podršku. Svečano otvorenje bila je prilika da se nazočnima obrati i Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

„Veliko mi je zadovoljstvo prisustvovati svečanosti kojom obilježavamo ovu značajnu proizvodnu greenfield investiciju. Osobno sam jako sretan što upravo s novim ulaganjem obilježavam i dvije godine vođenja ove velike kompanije. Na simboličkoj razini ova tvornica doista predstavlja prekretnicu u našem poslovanju, jer je riječ o prvoj proizvodnoj investiciji Fortenova grupe s kojom, vjerujem, u potpunosti iza sebe ostavljamo turbulentno razdoblje kroz koje smo prolazili. Osobito smo ponosni na otvorena nova radna mjesta jer je to najznačajniji doprinos svakog poslodavca zajednici u kojoj posluje. Uz to, s novim proizvodima koji će izlaziti iz ovih pogona, tvornica predstavlja i razvojni iskorak, a upravo je to ključna strateška odrednica Fortenova grupe. Siguran sam da će i novi proizvodi koji će uskoro izaći iz ovih pogona jednako tako osvojiti potrošače te da je Sarajevskom Kiseljaku dugoročno osiguran stabilan rast i razvoj.“ – rekao je Fabris Peruško tom prilikom.

Proizvodne linije u kreševskoj tvornici predstavljaju posljednja tehnološka dostignuća u ovoj oblasti, koji uključuju najmoderniju proizvodnu opremu i automatsko vođenje proizvodnog procesa. S ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, svi radnici su prošli posebnu obuku za rad. Shodno tradiciji i praksi Sarajevskog kiseljaka, proizvodni procesi i u ovoj tvornici će se voditi uz poštivanje visokih ekoloških standarda i načela održivog razvoja

Iz ove tvornice na tržište će se uskoro plasirati negazirana prirodna mineralna voda Sara, čije je ime izabrano u skladu s najboljim vrijednostima ove vode, a u narednom razdoblju u tvornici u Kreševu je planirana i proizvodnja aromatiziranih voda i sokova.