'Fortenova se nije srušila, ali kao cjelina nema nikakvu budućnost'

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Više od dvije godine je prošlo od kraha Agrokora, a još uvijek nema optužnica. Situaciju je u Novom danu N1 televizije komentirao bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić.

"Čeka se vještačenje. Problem je u tome što je za vještačenje izabrana revizorska tvrtka. Revizorske tvrtke gotovo nikada ne daju takve vrste mišljenja koje mogu poslužiti za dizanje optužnice. Vjerojatno je netko na početku pogriješio odabirom revizorske tvrtke, danas se teško izvaditi iz te situacije. Vjerojatno ono što su dosad napisali nije dovoljno jer bi u protivnom imali drugačiji epilog, imali bi optužnicu. Ne ulazim u pravne finese, nisam odvjetnik. To je kompleksan slučaj, on nadmašuje bilo što što smo dosad vidjeli u Hrvatskoj i kao takav traži cijeli niz specijalističkih znanja. Imamo li ih? Vjerojatno ne jer se nikad nismo bavili time. Nećemo tek tako dočekati taj slučaj. Odvjetnik je bio u pravu kad je kazao da ćemo biti sretni ako to bude govoto za 10 godina", kaže Fižulić na pitanje o tome zašto se čeka s optužnicom.

Na pitanje je li Fortenova grupa danas u situaciji u kakvoj je Agrokor bio prije kraha, Fižulić odgovara: "Fortenova se nije srušila, znači tamo stvari štimaju. Bez obzira što imamo nakaradan kredit koji do danas nije refinanciran. Imamo nejasnu situaciju s korištenjem državnog zemljišta. Ako sve sutra pukne, što ćemo onda? Opet ćemo angažirati DORH da istražuje što su radile izvanredne uprave i zašto se sve skupa urušilo. Naravno da Fortenova može biti u dijelovima prodana i da njeni novi vlasnici mogu alimentirati dio svojih potraživanja. Ali ona kao cjelina nema nikakvu budućnost. Ona je portfeljno ulaganje, hrpa firmi koje ne mogu biti uvezane u jednu cjelinu. Neke vrijede puno neke ništa. Ove koje ne vrijede ništa opterećuju one koje vrijede puno. Tko god dođe u poziciju da upravlja Fortenovom može iz nje izvući novac samo rasprodajom njenih dijelova. To je osnovni problem, ali taj problem je postojao i prije i on je u krajnjoj liniji osnovni razlog zašto je došlo do urušavanja Agrokora. U te dvije godine nije se dogodilo ništa."