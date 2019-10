Fortenova grupa donirala hranu u vrijednosti 3,3 milijuna kuna

Foto: Borna Filić / Pixsell

Fortenova grupa je tijekom 2019. godine, zaključno sa Svjetskim danom hrane koji se slavi 16. listopada, donirala hrane u ukupnoj vrijednosti od 3,3 milijuna kuna, što je čini vodećim donatorom hrane u Hrvatskoj. Najveći donator u Fortenova grupi je Konzum koji je donirao hrane u vrijednosti od 2,8 milijuna kuna, dok su ostatak iznosa donirale kompanije iz poslovnih segmenta Prehrane i Poljoprivrede; Zvijezda, Jamnica, Ledo, Pik Vrbovec, Belje, PIK Vinkovci, VUPIK i Agrolaguna. Fortenova grupa je i najveći strateški partner raznim neprofitnim organizacijama u doniranju hrane u Hrvatskoj. Pritom je posebno važno istaknuti suradnju Fortenova grupe s Mrežom Hrane, Crvenim Križom i njegovim socijalnim samoposlugama, SOS Dječjim selom, pučkim kuhinjama, kao i brojnim drugim nacionalnim i lokalnim institucijama i udrugama.

Svjetski dan hrane prilika je da se dodatno istaknu dva ključna globalna izazova vezana uz hranu prema SDG2 (Sustainable Development Goals), a to su izazov gladi s jedne strane te zdrava, uravnotežena i dugoročno održiva prehrana s druge strane. U svijetu više od 820 milijuna ljudi pati od gladi, a još više se bori s prekomjernom težinom. Istraživanja pokazuju da više od 53 milijuna Europljana ne može priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan, dok u Hrvatskoj više od četvrtine stanovnika ne može priuštiti kvalitetan obrok svaki dan. Istodobno, Europska Unija godišnje proizvede 88 milijuna tona hrane koja se baca, od čega se na Hrvatsku odnosi 400.000 tona bačene hrane ili više od tisuću tona hrane koja se baca svaki dan.

Razlozi za to su brojni, od poljoprivrednika koji svoje plodove ne mogu prodati pa do prerađivača koji koriste samo dio sirovine, a ostatak bacaju. Najveći udio bačene hrane, čak 53 posto, u Europskoj uniji dolazi iz kućanstava, kao rezultat lošeg planiranja i manjka edukacije. Trgovci u procesu bacanja hrane sudjeluju s oko 5 posto, a pritom su postupci doniranja složeni pa onda hranu najčešće bacaju budući da im je to jednostavnije i jeftinije. Ipak, i u tom segmentu dolazi do značajnih promjena, pa tako i u Hrvatskoj, trgovački lanci doniraju sve više hrane. Predvodi ih najveći hrvatski maloprodajni lanac Konzum, koji je već dvije godine zaredom u Bruxellesu proglašen Najdonatorom u kategoriji trgovaca hranom u okviru inicijative europarlamentarke Biljane Borzan i koordinatora platforme Mreža hrane Zorana Grozdanova.

„Unutar Fortenova grupe, čije se ukupno poslovanje veže uz hranu, bilo da se radi o njenoj proizvodnji ili prodaji, intenzivno radimo na izazovima vezanim uz bacanje hrane i odabir zdravog načina prehrane. Slijedom toga prepoznati smo kao najveći donator hrane u Hrvatskoj. Istodobno kroz Konzumov projekt nagrađivanja vjernosti naših kupaca poput Zdravoljubaca pokušavamo na zabavan način od najranijeg uzrasta, mališanima i njihovim obiteljima, osvijestiti važnost svakodnevne konzumacije voća i povrća te uravnotežene i zdrave prehrane. Ujedno veliki fokus stavljamo i na važnost poticanja domaće proizvodnje te konzumacije domaćih, lokalnih i sezonskih proizvoda. S ovakvim pristupom nastavit ćemo i u budućnosti, kroz inicijative i projekte kojima ćemo dati aktivan doprinos osvještavanju i edukacijama na ove teme.„- dodatno je objasnila Dubravka Jusić, izvršna direktorica marketinga Fortenova grupe.

I u ovoj godini kao i u narednom razdoblju, Fortenova grupa i sve njene kompanije, nastavit će suradnju s lokalnim zajednicama i udrugama diljem Hrvatske kroz realizaciju brojnih donacija hrane. U procesu doniranja hrane u Fortenova grupi sudjeluje čitav tim ljudi koji ulažu veliki napor kako bi se hrana pravovremeno donirala onima kojima je najpotrebnija. Istodobno se kontinuirano unapređuju interni procesi i optimiziraju procedure naručivanja zaliha kako bi se prije svega smanjila ukupna količina hrane pred istekom roka trajanja, a potom i u najvećoj mogućoj mjeri donirala. Uz sve navedeno u sustavu Fortenova grupe i dalje će se poduzimati brojne edukativne aktivnosti i projekti s namjerom informiranja i osvještavanja kupaca, zaposlenika, poslovnih partnera kao i ukupne javnosti o važnosti smanjenja bacanja hrane.