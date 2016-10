FlixBus dijeli preko 1000 putovanja s popustom te preko 100 besplatnih putovanja

Foto: FlixBus

U posljednjih nekoliko mjeseci FlixBus je proveo istraživanja iz kojih je vidljivo kako čak 75% putnika putuje u posjet obitelji i prijateljima, na praznike ili vikend putovanja. Među njima su i putnici iz istočnih krajeva Hrvatske koji su vrlo brzo prepoznali ovaj zeleni brend i europski sinonim za putovanja.

Iako najveći broj putnika putuje iz glavne hrvatske metropole nije zanemariv ni broj putnika iz smjera Slavonije, Podravine i Posavina, FlixBus ipak nastoji pružati udobnost, sigurnost i dobru vezu svim putnicima bez obzira odakle su. Stoga ovog puta upravo putnicima iz Vukovara, Osijeka, Vinkovaca, Slavonskog Broda, Đakova, Valpova, Belišća, Virovitice, Koprivnice te iz drugih većih i manjih gradova i mjesta diljem istočnog dijela Hrvatske tijekom sljedećih mjesec dana dijeli više od 1.000 vouchera s popustom na putovanja te više od 100 besplatnih putovanja. Ovim aktivnostima FlixBus i dalje naglašava svoju viziju ˝pametno i zeleno putovanje za svačiji džep˝ te tijekom jesenskih dana ili zimskih i blagdanskih praznika omogućuje putovanje i boravak u nekim od najljepših europskih metropola kao što su Ljubljana, München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Pariz, Amsterdam, Prag itd. Sve veze s europskim gradovima mogu se provjeriti na www.flixbus.hr.

˝Lansiranjem vouchera za putovanja pružamo našim putnicima iz konkretno ovog dijela Hrvatske mogućnost istraživanja i širenja iskustva po vrlo povoljnim cijenama, osobito studentima i fleksibilnim putnicima koji ne ovise o datumu i svoje putovanje mogu planirati kada naiđu na cijenu prihvatljivu njihovom budžetu. Uz ove vouchere to je svakako jedna od tih situacija.˝, izjavila je Petra Milanović, voditeljica odnosa s javnošću za CEE South regiju.

Pametna i zelena mobilnost za svakog putnika

Ono što je privuklo preko 60% putnika u regiji koji do sada nisu putovali FlixBusom upravo su jednostavnost kupovine karata putem mobilne aplikacije, stalne obavijesti o promotivnim putovanjima, besplatna prtljaga, besplatan wi-fi, mogućnost promjene rezervacije ili otkaza putovanja do 15 minuta prije polaska, razvijena mreža linija, udobnost te sigurnost u putovanju i do najudaljenijih europskih gradova.

˝Mnogi naši putnici putuju s nama upravo iz razloga što smo im se nekako približili na osobnoj razini. Brinemo o njima i trudimo se da cijeli sustav od preko 5.000 zaposlenih te preko 250 autobusnih partnera maksimalno funkcionira, osobito kada su u pitanju zadovoljstvo korisnika te njihova sigurnost.˝ , dodala je Petra

Kako realizirati voucher?

FlixBus voucheri za putovanja s popustom ili besplatna putovanja iz bilo kojeg grada u bilo koji grad u Europu koji je u sustavu FlixBus mreže, mogu se realizirati putem regionalnih i lokalnih radio postaja na tom području (Slavonski radio, Hrvatski radio Valpovština u Valpovu, radio ICV u Virovitici te radio Drava u Koprivnici). Detaljne informacije o samoj mogućnosti dobivanja vouchera ovise o pojedinoj radio postaji te se iste mogu saznati direktno kontaktirajući ih, prateći društvene mreže ili slušajući svakodnevno u prijepodnevnim satima. Zainteresirani putnici imaju mogućnost osigurati svoj voucher u sljedećih mjesec dana.