Coca-Cola u Hrvatskoj najavljuje novu strategiju

Foto: Slavko Midžor / Pixsell

Coca-Cola u Hrvatskoj danas je najavila objedinjavanje različitih Coca-Colinih brendova koji uključuju Coca-Colu Classic i Coca-Colu Zero u jednu Coca-Colinu obitelj s dvjema varijantama. Tom će promjenom svi promocijski materijali i pakiranja nositi jasnu oznaku jedinstvenog brenda Coca-Cola s različitim izborom sastojaka i kalorija. Takav novi pristup brendu daljnji je iskorak u promicanju mogućnosti izbora za potrošače te je u skladu s predanošću Coca-Cole da svakom potrošaču osigura sve potrebne informacije i time olakša donošenje odluke.

Stalne inovacije

Nastojeći pratiti ukuse i životne stilove potrošača, Coca-Cola je tijekom godina na tržište uvodila inovacije predstavljajući nove brendove prepoznatljivih obilježja. Potrošačima je tako obogatila izbor nudeći proizvode bez šećera, ali jednako izvrsnoga okusa kao što je primjerice Coca-Cola Zero.

Nakon današnje najave koja predstavlja korak naprijed i novi smjer za Coca-Colu, dva samostalna brenda Coca-Cola i Coca-Cola Zero na hrvatskom će tržištu postojati pod jednim jedinstvenim brendom.

Izbor potrošača u srcu strategije

Novi će pristup proširiti naslijeđe originalne legendarne Coca-Cole na cijelu Coca-Colinu obitelj, a istodobno će se dizajnom pakiranja i oglašavanjem naglasiti jedinstvene prednosti pojedinih proizvoda, čime će se potrošačima olakšati i pojednostavniti donošenje odluka o kupnji.

Izbor će biti dodatno naglašen novim marketinškim sloganom: „Novi izgled, jednako dobro osvježenje, izbor je tvoj.“

Ostvarenje nove strategije

Iako će legendarni Coca-Colin okus biti isti kao prije, strategija objedinjenoga brenda donosi brojne promjene u pakiranju i marketingu. Povećat će se usmjerenost na varijante bez kalorija i manja pakiranja.

Marketing i dizajn

Umjesto samostalnih brendova Coca-Cola i Coca-Cola Zero bit će istaknut samo jedan kultni brend Coca-Cola u dvjema varijantama.

Svaka će bočica i limenka Coca-Cole imati istovjetan dizajn i stilska obilježja, uključujući kultni crveni disk, a pojedina će se varijanta razlikovati bojom.

Naglasak na varijantama bez kalorija

Nastavljamo pomagati potrošačima da bolje kontroliraju unos šećera i kalorija iz naših pića. U skladu s našim nastojanjima da udvostručimo udio prodaje Coca-Cole bez kalorija unutar Coca-Coline obitelji do 2020. godine, varijanta bez kalorija bit će prikazana na kraju svake Coca-Coline televizijske reklame.

Coca-Cola Zero od sada postaje Coca-Cola Zero Sugar, a novost je i novi, poboljšani recept koji nam je omogućio da ta varijanta okusom bude sličnija Coca-Coli Classic, ali bez šećera. Također će Coca-Cola Zero Sugar od ove godine biti dostupna u limenci od 250 ml.

Veće težište na manjim pakiranjima

U skladu sa strategijom „One Brand“ Coca-Cola će veće težište staviti na promicanje širokog raspona različitih veličina pakiranja. Na tržištu će i dalje biti dostupne različite veličine, pri čemu će najmanje pakiranje biti limenka od 250 ml, a najveće boca od 2 l. Širok izbor pakiranja potrošačima će olakšati odabir onoga koje najviše odgovara njihovim potrebama.

Najavljujući novu strategiju Vesna Vlahović Dašić, direktorica marketinga Coca-Cole Adria, izjavila je: „Kao tvrtka imamo privilegiju što je Coca-Cola jedan od najomiljenijih brendova u svijetu. Međutim, svijet se mijenja i stoga danas svojim potrošačima pružamo mogućnost da nastave uživati u brendu koji poznaju i vole tako što će odabrati Coca-Colu koja najbolje odgovara njihovu ukusu i načinu života. Budući da se slažemo da previše šećera nije dobro ni za koga, time snažno potvrđujemo svoju odlučnost da Coca-Coline proizvode bez šećera učinimo pristupačnijim, dostupnijim i privlačnijim na cijelom tržištu, istodobno olakšavajući potrošačima donošenje odluka na temelju relevantnih informacija koje im dajemo.”