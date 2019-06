ATRON na UITP konferenciji 2019 u Stockholmu

Foto: Press

Potaknut inovacijama, tehnologijama i povećanim fokusom na poslovanje i službu za korisnike, prometni sektor potiče nove uzbudljive mogućnosti širom razvijenih, ali i zemalja u razvoju. UITP Global Public Transport Summit održan je u Stockholmu u Švedskoj, od 9. do 12. lipnja, a na summitu je sudjelovalo 350 izlagača koji su predstavili najnovije inovacije i proizvode na 40.000 m2 izložbenog prostora.

Ovogodišnje izdanje pružilo je globalnu i jedinstvenu platformu na kojoj različite tvrtke i organizacije iz cijelog svijeta mogu izgraditi dugotrajne odnose, čuti mišljenja o najnovijim strateškim razmišljanjima i studijama te naučiti praktične smjernice. Više od 90 sjednica svjetske klase u kojima su sudjelovali istaknuti lideri iz javnog prijevoza putnika još jednom je dokazalo kako javni prijevoz stvara i ima bolju budućnost.

Svoje novitete iz proizvodnog programa te fleksibilna rješenja za javni prijevoz u skladu sa željama kupaca suvremenih prijevozničkih tvrtki, uz stručne savjete o njihovoj primjeni, na najvećem svjetskom okupljanju u Švedskoj predstavila je i tvrtka ATRON electronic GmbH. ATRON je jedan od vodećih pružatelja sustavnih rješenja za javni prijevoz putnika u području upravljanja naplatom karata, eTicketingom, kontrolom operativnosti i pružanja informacija putnicima. ATRON electronic GmbH postao je grupacija koja osim u Njemačkoj ima značajne projekte i na tržištu Švedske i Norveške, Švicarske te Hrvatske.

Zahvaljujući modularnoj strukturi, ATRON komponente mogu se prilagoditi novim zahtjevima, bez komplikacija, a uz rješenja po principu "ključ u ruke" prijevozne tvrtke mogu se odlično pripremiti za buduće izazove.

Slijedeća UITP svjetska konferencija biti će održana od 6. do 9. lipnja 2021. godine u Australskom gradu Melbourneu. Melbourne je domaćinstvo dobio u utrci sa Moskvom i Hamburgom koji su također bili kandidati za samit 2021. godine. Biti će to prvi samit u južnoj hemisferi, a službeni domaćin je UITP članica Public Transport Victoria. Australsko tržište je jedno od najbrže rastućih kad je u pitanju javni prijevoz te se osim odaziva svjetskih lidera u industriji javnog prijevoza očekuju mnogi izlagači iz same Australije te Asia-Pacific regije.