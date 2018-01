Adris Grupa uspjela je u postupku osporavanja pod upitnik staviti 10 milijardi kuna tražbina

Ante Vlahović, Foto: Borna Filić / Pixsell

Nakon što je u petak Trgovački sud u Zagrebu vjerovnike Agrokora podijelio u pet skupina, ne smiruju se negativne reakcije. U ovom trenutku dva velika vjerovnika – ruski Sberbank koji od Agrokora potražuje 1,1 milijardu eura te skupina obvezničara – nemaju pravo birati tko će ih predstavljati u vjerovničkom vijeću.



Prve je iz igre izbacio izvanredni povjerenik Ante Ramljak, a druge Adris Grupa koja je u postupku osporavanja uspjela pod upitnik staviti 10 milijardi kuna tražbina. Unatoč neslužbenoj informaciji da Adris Grupa s obvezničarima pregovara o povlačenju osporavanja, rovinjska je kompanija za Večernji list objasnila da osporavanje nije bilo tek taktički potez.



– U proces smo ušli s namjerom da pokrenemo raspravu o tome daju li tražbine koje su prestale postojati zbog pretvaranja u roll-up kredit pravo glasa u postupku izvanredne uprave – poručili su iz Adrisa. Naime, vjerovnicima koji su sudjelovali u roll-upu stara su potraživanja dobila prvenstvo naplate.



– Adris je osporio tražbine vjerovnika koji sudjeluju u roll-up kreditu od 8. lipnja 2017. u dijelu u kojem su im prijavljene tražbine podmirene roll-upom. Adris nije ni u kakvim formalnim dogovorima s drugim vjerovnicima, ali ćemo ustrajati na zaštiti svojih potraživanja pravnim sredstvima, a bavljenje ovom temom ostavit ćemo najboljim pravnim stručnjacima – službeni je stav kompanije koju vodi Ante Vlahović. Naglašavaju i da Adris Grupa nije zastupljena u privremenom vjerovničkom vijeću, koje još vodi glavnu riječ u Agrokoru iako je zakonom predviđeno ustrojavanje stalnog vjerovničkog vijeća. A cijeli prošli tjedan bio je usredotočen upravo na omjer snaga u vijeću koje se možda i ne uspostavi.



Naime, Trgovački sud je nakon osporavanja Ramljaka i vjerovnika utvrdio 31 milijardu kuna nespornih tražbina. Ostalih 26,5 milijardi kuna bit će predmet brojnih parnica. Do petka se primaju žalbe, a tek kada ih Visoki trgovački sud riješi, što se može dogoditi u idućim tjednima, otvara se prostor za pokretanje parnica. Parnice pak isto mogu trajati tjednima, odnosno gotovo je nemoguće očekivati da će utvrđivanje svih tražbina uz žalbe i ostale sudske postupke završiti do 10. travnja, do kada je na snazi lex Agrokor.



Zato bi se moglo dogoditi da vjerovnici čije su tražbine unutar 31 milijardu kuna odlučuju o izgledu i konačnom nacrtu nagodbe. To nikako ne znači da oni mogu uime svih nagodbu izglasati, ali je krojenje iznosa otpisa i redoslijeda naplate vrlo bitno jer pred ostale vjerovnike stavlja dvojbu – naplatiti dio ili potjerati Agrokor u stečaj.