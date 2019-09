Zašto Vlada donosi mjeru izravno protiv IT sektora, koja nije dobra za nikoga?

Možda vam se čini da paušalni obrti za IT sektor više nisu u igri. Ali oni, zapravo, tek neće biti u igri nakon što zakon prođe javnu raspravu pa nakon što prođe saborsku raspravu te nakon što ga konačno, većina u Saboru usvoji.

Međutim, sama činjenica da se domaći IT sektor već sad ponaša kao da je stvar gotova, a ne kao da je formalni proces odlučivanja u tijeku, ukazuje da bi se s pravom sve moglo svesti na prijedlog ministra Zdravka Marića.

Zamjena za stalni radni odnos

Ja ne smatram da je ministar financija s tim prijedlogom u pravu. Štoviše, smatram da bi Vlada morala hrvatskom IT sektoru mnogo više pomoći da raste. Međutim, u trenutku kad je hrvatski IT sektor ministru financija ostavio manevarski prostor da pitanje korištenja paušalnih obrta u IT-u svede na priču o izbjegavanju poreza, u tom je trenutku Marić odnio pobjedu.

Nitko razuman nije za poreznu evaziju! Druga je stvar što je ministar financija tako vješto, kao i nebrojeno puta dosad, iskoristio argument porezne evazije kako bi zamaglio, a onda i potpuno izbjegao pričati o suštinskom problemu. I tu sad kreću teorije. Možemo smatrati da je pravi problem što je država preskupa pa su porezi preveliki. Ali realno, kad su porezi bili mali? Nikad. Da možemo pitati kmetove koji su hrvatskim banovima plaćali poreze što misle o tome, žalili bi se.

Ljudi se uvijek žale na poreze, i da, oni su uvijek previsoki, jer u svakoj državi vlast, uz ostalo, više ili manje uspješno pokušava pretakati javna sredstva u odabrane i njima bliske privatne džepove pa to treba netko financirati. Možemo smatrati i da je problem što ministar Zdravko Marić na taj način pomaže interesne skupine koje nisu povezane s hrvatskim IT-om. Međutim, ministar je i tu korak ispred IT sektora.

U posljednjih je nekoliko godina Vlada pristala dio novca iz EU fondova preusmjeriti u IT sektor. Sjećate se primjerice R&D natječaja. Ministar Marić tako je IT-u podijelio mrvice u odnosu na Vladi bliskije interesne skupne, ali je ipak podijelio. Zato danas može reći da IT kod nas nije zahvalan. Spreman je primiti prava, ali ne i obveze. Možemo tako u nedogled, jer se za razliku od hrvatskog IT sektora ministar Zdravko Marić za pitanje "rješavanja paušalnih obrta" pripremio odmah na početku, još prije koju godinu.

On danas može, to što je dopustio da se paušalni obrti koriste kao zamjena za stalni radni odnos u IT sektoru, nazvati čak i odličnom demografskom mjerom. Broj obrta se utrostručio, a mnogi su novi obrtnici otvorili ovdje tvrtke, odlučili ostati, zasnovali obitelji, ušli u kredite za stanove, automobile... Marić je iz svoje perspektive, ministra financija, svoju igru odigrao fantastično. Nažalost po hrvatski IT.

Bore se za svoje interese

I to ovu priču čini tužnom, ali ono što je čini tragičnom je da je ministar financija izgleda jako dobro pročitao sam hrvatski IT sektor. Kao i onaj govor Emila Tedeschija u Muzičkoj akademiji u Zagrebu, i sve što sada govori IT sektor zapravo nema nikakvu težinu u hrvatskom društvu danas, jer to isto društvo smatra da od plodova koje ubiru i Tedeschi i IT sektor ne uživa ama baš ništa.

Iz perspektive šire zajednice, i Tedeschi i IT sektor bore se isključivo za sebe i svoje osobne interese. Nije to ništa loše. No, takav pristup funkcionira na tržištu, ali ne i u politici. Političari moraju barem glumiti da se bore za interese većine. Uostalom, oni niti ne glume, jer što više ljudi podržava neku njihovu odluku to imaju više šanse pobijediti na izborima. Zato su sindikati, bez obzira na posljedice neproduživanja radnog vijeka, dobili zeleno svjetlo iz Vlade za svoje zahtjeve. I pitate se koji je to onda suštinski problem koji je ministar Marić sakrio pod tepih optuživši IT sektor za poreznu evaziju?

Taj što nikome razumnome nije jasno zašto Vlada, koja bi trebala razmišljati o budućnosti Hrvatske, a budućnost je u razvijenom svijetu upravo u IT-u i tehnološkom napretku, dakle zašto u takvim uvjetima naša Vlada donosi mjeru koja ide izravno protiv te budućnosti. Kako je to dobro za bilo koga u Hrvatskoj? Dakle, odlučno ne poreznoj evaziji, ali da ministru Mariću i Vladi da nađu rješenje kako poticati a ne uništiti hrvatski IT sektor, posebno kada znaju da su tom sektoru upravo plaće radnika najveći trošak u poslovanju.