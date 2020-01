U poslovanju s Kinezima važni su timski rad, predanost, zalaganje i agresivnost

Kineske kompanije karakterizira vrlo brzo, površno i neučestalo planiranje te vrlo visoki prodajni targeti. Kineski menadžeri vrlo često znaju postaviti zahtjevno visoke i pomalo nerealne prodajne ciljeve koje ne prate ostale organizacijske promjene, dostupne alate ili ne uvažavaju novonastalu situaciju na tržištu.

Kao rezultat svega navedenog, često se znaju dogoditi propusti u komunikaciji koji obiluju nerazumijevanjem dviju strana te visokim napetošću i tenzijama u svakodnevnoj pisanoj korespondenciji kao i u samim pregovorima s drugom stranom. Marketing često služi samo kao "izlog" pojedinih kineskih proizvoda koje treba što jače ispromovirati kroz pojedine prodajne kampanje ili sponzorstva. Za poslovanje s kineskim menadžerima je ključno poznavati način i sustav odlučivanja.

Visok je stupanj tromosti u odlučivanju i glavne poslovne odluke su najčešće rezervirane za sam vrh menadžmenta i često se zna reći da piramida odlučivanja zna ići u nedogled. Unatoč hijerarhiji, kineske su organizacije u suštini jednostavne i decentralizirane što im daje mogućnost da reagiraju na tržišne pomake i brzo dodavanje novih poslovnih linija. U Kini je potreba za prilagodbom konstantna, a podrazumijeva držanje koraka ne samo s tržištem nego i razlikama u razvoju svake pokrajine i moći lokalnih dužnosnika. Budući da takve razlike mogu biti oštre, kineske tvrtke stvaraju strukture koje poslovnim jedinicama daju gotovo potpunu autonomiju.

Nervoza i probijanje rokova

Kineske organizacije su visoko formalne te često kvaliteta menadžmenta nije još na razini ostalih menadžera u zapadnoj Europi, iako su uočljive drastične promjene posebice u stranim jezicima ili želji da se razumije bolje lokalno tržište. Hijerarhija je još uvijek "komunistička" i treba je poštovati bez previše pitanja ili preispitivanja pojedinih odluka.

Ne samo zato što je to kinesko obilježje, već u azijskoj kulturi općenito, osoba koja šuti smatra se da ima osobine mudrosti dok osoba koja pretjerano priča ili se hvali zapravo govori samo ono što već zna, ali nije spremna nešto dodatno naučiti ili poslušati. Novac je često shvaćen kao "virtualna" valuta koja ovisi o mnogim faktorima kao primjerice o poslovanju matične kompanije u Kini što onda znači ako je primjerice kvartal bio pozitivan to automatski znači i signal kineskim menadžerima da na lokalnim tržištima ubrzaju ili u suprotnom uspore plaćanja.

Takav način uzrokuje vrlo često nervozu i ne pridržavanje navedenih rokova plaćanja, jer gotovo nikakvih rokova nema i one od 30, 60 ili 90 dana treba uzeti s rezervom. U Kini to prolazi, jer postoji velik izbor dobavljača, ne poznaju se toliko dobro pa i same kompanije mogu pomalo "izbjegnuti" određene financijske obaveze. I imidž je također pomalo "virtualan" kao i "novac". Mladi ljudi bi trebali razmisliti žele li započeti ili nastaviti karijeru u kineskim korporacijama s obzirom na to da "pravilo mudrosti" funkcionira gotovo na svim nivoima. Na posebnoj cijeni su ljudi koji su proveli nekoliko "desetaka" godina unutar pojedine industrije dok "performance" nije toliko važan, jer se podrazumijeva da ta osoba gotovo sve poznaje.

Vole sastanke '1 na 1'

Kako kaže jedna izreka razlika između menadžera i običnih ljudi je što menadžeri donose ispravne odluke u 90% slučajeva dok obični ljudi su uspješni u samo njih 55% te je to upravo anegdota koje se posebice pridržavaju i kineski menadžeri. Timski rad, predanost, zalaganje i agresivnost su u kineskoj kulturi i radnoj etici dobrodošli. Štoviše, iznimno ih se cijeni! Jednako tako i naglašavanje tima i timskih vrijednosti je jako važno. Kineski menadžeri u čestim individualnim sastancima "1 na 1" često provjeravaju s ostalim članovima tima tko je kakav te na temelju toga donose daljnje korake.

Kineske kompanije još uvijek nisu toliko internacionalizirane i zamjetan je još uvijek lokalni duh neovisno kakve aspiracije kompanija posjeduje. U pravilu oni koji kroje budžete na lokalnoj razini su ljudi od povjerenja, jer Kineze slijede pravilo da svoje ljude treba zaposliti na svim mogućim operativnim i strateškim funkcijama. Za obrazovane i sposobne strance ima mjesta na pozicijama koje traže poznavanje i ekspertizu lokalnog tržišta kao što je marketing, komunikacije ili prodaja.

Pravilo dva šefa gotovo je uvijek prisutno, jer kineske kompanije traže dualno izvještavanje o svim ispunjenim zadacima. Konačno, brzina kojom kineske tvrtke razvijaju nove proizvode iz postojećih tehnologija i povećavaju proizvodnju u velikim razmjerima često je impresivna. Goodbaby International Holdings, vodeći kineski tržišni lider u dječjim kolicima i autosjedalicama, pobjeđuje suparnike uvođenjem 100 novih proizvoda u prosjeku svakog kvartala.

Lanci brze prehrane u zemlji, uključujući KFC Kina, svake godine uvedu više novih proizvoda nego njihovi američki partneri, jer to zahtijevaju lokalne varijacije okusa. Dizajn procesa u multinacionalnim kompanija obično se pokreće za željom za uštedom koraka u proizvodnji i radnim satima, ali dodatna širina pojasa inženjeringa i proizvodnje daje Kinezima luksuz promišljanja koji može riješiti teške probleme. Dovoljno se sjetiti iPhone i kako su mu Kinezi u četiri dana razvili bolji zaslon i složili novu proizvodnu liniju.