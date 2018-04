Trump je obećao smanjiti trgovinski deficit, a njegovi porezi će ga produbiti

Porezni plan republikanaca koji je prihvaćen krajem 2017. godine predstavljao je rijetku zakonodavnu pobjedu za predsjednika Trumpa. No, on bi vjerojatno mogao potkopati ispunjenje Trumopovog drugog velikog obećanja, onoga vezano uz smanjenje američkog trgovinskog deficita. Gotovo je izvjesno da će porezni zakon republikanaca produbiti proračunski deficit i povećati deficit na tekućem računu platne bilance, što se dogodilo nakon poreznih rezova koje je Ronald Reagan proveo između 1981. i 1983., kao i onih koje je proveo George W. Bush 2001. i 2003. godine.

Četiri različita načina razmišljanja o tom problemu daju u osnovi isti odgovor: trgovinski deficit će se povećati. Broj jedan: jednostavan model predviđa da će porezni rez povećati dohodak i potrošnju. Primatelji te potrošnje potrošit će nešto dodatnog dohotka na stranu robu, što će potaknuti uvoz i pogoršati trgovinsku bilancu. Broj dva: što se događa kad je gospodarstvo u punom kapacitetu, kao što je trenutno slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama?

Platna bilanca

Povećana potrošnja u tom slučaju u cijelosti ide na tekući račun platne bilance. Razlog tome je da kad je proizvodnja ograničena, povećana potražnja obično vodi prema inflaciji. Više cijene proizvoda Sjedinjenih Američkih Država povećat će motiviranost domaćih potrošača za kupnju strane robe, dok će istovremeno smanjiti vanjsku potražnju za izvozom SAD-a. Rezultat će ponovno biti veći trgovinski deficit.

Broj tri: Trump je također obećao eksploziju ulaganja i rast produktivnosti u budućnosti, nakon donošenja poreznog zakona; to će također dovesti do produbljenja trgovinskog deficita. Broj četiri: Bijela kuća računa na nižu stopu korporativnog poreza u cilju privlačenja stranih ulaganja. Taj priljev kapitala bit će još veći ako američke Federalne rezerve nastave reagirati na povećanja potražnje kroz podizanje kamatnih stopa.

Isti odgovor

To će povisiti vrijednost američkog dolara, što će narušiti međunarodnu konkurentnost cijena američkog izvoza, dok će priljev kapitala dodatno pogoršati trgovinsku bilancu. Stoga, četiri pristupa, isti odgovor: deficit će se povećati. To jest, trenutni deficit. Moguće je da se iskazani iznos trgovinskog deficita smanji, čak i dok se stvarni trgovinski deficit povećava.

Razlog tome je da će sada doći do smanjenja premještanja dobiti od strane američkih multinacionalnih kompanija iz poreznih motiva, uslijed čega se američka trgovinska bilanca dugi niz godina doimala lošijom nego što je to doista slučaj. No, postoji razlika između iskazane bilance i stvarnosti. Ukratko, bilo kakvo smanjenje trgovinskog deficita bilo bi iluzorno i stanje tekućeg računa platne bilance će se pogoršati, kako u stvarnosti, tako i ono u izvješću. Bez obzira na način na koji to gledate - bilo koji model koristili - porezni rez republikanca produbit će deficit američkog proračuna te deficit na tekućem računu platne bilance. Radi se ponovno o dvostrukom deficitu kojeg smo imali u ranim 1980-ima. Ali u Americi više nije jutro.

© Project Syndicate, 2018.