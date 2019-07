Trebala su samo tri dana da se potvrdi koliko će Optima telekom biti velika priča

U idućih godinu dana pripremite se za prodaju Optima telekoma. Bit će to jedna od najvrućih tema na telekom tržištu u Hrvatskoj, ali i jedna od najvrućih tema na domaćem tržištu kapitala. Mnogo je toga u igri kad dođe do telekoma čiji je najveći značaj u tome što ga svi vide kao “jezičac na vagi”.

Po brojkama, Optima telekom nije jako veliki operater. Ima ukupno manje od 200.000 korisnika.

Jezičac na vagi

U odnosu na tri najveća igrača - Hrvatski telekom, A1 Hrvatska i Tele2 (ili po novome United group) - Optima nije čak ni blizu da generira prihod od barem milijardu kuna ili da iskaže barem milijun korisnika. Ali u 2018. imala je ipak respektabilnih 547,1 milijun kuna prihoda uz rast od 13,3 posto. Operativna dobit joj je ojačala za 19,3 posto na 125,5 milijuna kuna. Čak je, rekli bi napokon, iskazala i neto dobit od 4,9 milijuna kuna.

Važnost Optime je što je HT najradije ne bi pustio da ne ojača konkurenciju. Njegov glavni konkurent, A1 Hrvatska već je prije pokazao interes da kupi Optimu. United Group, kupac Tele2, procjenjuje se, ušao je u Hrvatsku upravo stoga što mu se po prvi put smiješi realna šansa da stekne ovdje i fiksni i mobilni dio poslovanja te tako stvori po prvi put trećeg telekomunikacijskog igrača na hrvatskom tržištu, i to u punom smislu te riječi.

Sve to kao “mudra lija” sa strane promatra Zagrebačka banka, koja je u Optimi zaglavila financijski, i koja bi se rado dobro naplatila. Teoretski, posve joj je svejedno na kome će omastiti brk.

Cijelu ovu situaciju dodatno zagrijava Agencija za tržišno natjecanje (AZTN), čije su pak akcije, posebno u ovom slučaju, pod povećalom Europske komisije. Agencija je do sada dva puta grubo intervenirala na tržištu kako bi pokušala spasiti njegovu stabilnost. Prvi put odlučila je da koncentracija Agrokor-Mercator zaslužuje uvjetno odobrenje.

Dvije odluke

Danas znamo da bi možda za Agrokor bilo bolje da se to uopće nije dogodilo, jer upravo je nakon kupnje Mercatora započeo koncernov kraj.

Drugi takav slučaj bio je kada je pokušavajući spasiti radna mjesta, poslovanje i vrijednost Optima telekom, AZTN dopustio HT-u da u dogovoru sa Zabom preuzme upravljanje Optimom. To drugo odobrenje se za razliku od onog Agrokor-Mercator pokazalo kao pun pogodak.

Optima je danas stabilna tvrtka i sasvim je izvjesno da kupaca za nju ima. Ono što je AZTN u slučaju Optima-HT-Zaba propisao je da prodaja Optime mora započeti 1. siječnja 2020.. Da HT, bez obzira uspio ili ne prodati Optimu sam, automatski 10. srpnja 2021. prestaje njome upravljati. Zaba nakon toga Optimom može upravljati sama ili je dati nekome drugom na upravljanje, teoretski i A1 Hrvatska i United Groupu. Ostaje i treća opcija, a to je da je proda. No, što god HT i/ili Zaba odlučili, morali su do 1. srpnja 2019., znači do ponedjeljka obavijestiti o tome AZTN. I tu u igru ulaze mali dioničari Optime zbog kojih će taj operater i biti najvruća tema na domaćem tržištu kapitala, ali i telekomunikacijama. Neće se, naime na Optimi ogledati vjerodostojnost samo AZTN-a, već i vjerodostojnost Hanfe i Zagrebačke burze, čiji su poziciju narušili Agrokor i njegove tvrtke čije su dionice bile izlistane na ZSE.

Od početka tjedna, a ponedjeljak je bio 1. srpnja, zato su mali dioničari počeli stiskati AZTN, HT, Optimu, Zabu, Hakom, Hanfu i ZSE da objave da li je HT prema odluci AZTN-a obavijestio tu instituciju o tome je li predao dokumentaciju o prodaji Optime te da li je u toj dokumentaciji i procjena vrijednosti tog operatera.

Tri dana nitko nije znao ništa. Ne čudi stoga što su mali dioničari Optime bjesni počeli moliti medije za pomoć. Imali su mnogo argumenata, među inima AZTN je sam u odluci naveo da traži “transparentnost” procesa prodaje, ali još jači je onaj da tko zna na koliko su HT i Zaba procijenili vrijednost Optime može na ZSE-u povlašteno trgovati dionicama Optime, a to je protuzakonito.

Vrijednost Optime tajna

AZTN je pod tim pritiskom pokleknuo u srijedu 3. srpnja i objavio da mu je povjerenik Deloitte tada poslao informaciju da je HT uredno ispunio svoje obveze. Ništa se više o samom procesu prodaje zasad ne zna. No, treba biti i razuman i shvatiti da je procjena vrijednosti Optime zapravo poslovna tajna i da HT i Zaba nemaju interes objaviti. No, sudeći po nezadovoljstvu malih dioničara Optime, koji zasigurno očekuju premiju, sasvim je sigurno da će pritiska biti i dalje i da nas čeka jedna od najzanimljivijih poslovnih priča, kako na telekom tržištu tako i na domaćem tržištu kapitala. Potencijalno vrlo dobra priča za povjerenje dioničara, odnosno investitora.