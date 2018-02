Što će Hrvatska poduzeti kada roboti unište više od polovice radnih mjesta?

Nisam mislio o Agrokoru, ali što da ne. Osobno ne volim TV seriju Game of Thrones (Igra prijestolja) George RR Martina. Razumijem da je nekima zabavna. Potpuno se slažem da je majstorski odrađena i da svakako zaslužuje nagrade struke. No, meni se izmišljeni svijet Game of Thronesa ne sviđa, jer me previše podsjeća na stanje u hrvatskoj zbilji. Tema im je identična: Winter is coming (Zima dolazi). U Martinovom svijetu ta nadolazeća opasnost manifestirana je kroz okrutna, bezdušna bića koja ubijaju ljude, a u ovoj hrvatskoj zbilji to su roboti, odnosno umjetna inteligencija, koja će potpuno promijeniti sva radna mjesta koja danas postoje.

Agrokorova bajka

I kao što se u Martinovom svijetu hrpa ljudskih pametnjakovića bori oko sitnih, malih, rekli bi "ljudskih" pobuda i interesa, ne shvaćajući da će svi stradati od nadolazeće zime, to nam se isto upravo odvija pred očima i u Hrvatskoj. Prigodno je čak pao i snijeg. U Hrvatskoj te borbe čak nisu ni epske pa da će im itko par stoljeća kasnije pridavati ikakvu pozornost. Ovo što se događa s Agrokorom neće se jednog dana opjevati kao Trojanski rat. Neće o tome biti filma s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. A evidentno je da iza Agrokora neće ostati ni arhitektura vrijedna seminarskog rada u srednjoj školi, a kamo li nekog diplomskog na fakultetu, i to diplomskog kojeg bi generacije budućih uglednih hrvatskih političara kriomice prepisivale i potom nijekale da su to učinile, na putu do svojih fotelja.

Zato je slušati o tome da se Agrokor spašava zbog radnih mjesta jako otužno. Za više od polovice zaposlenih u Konzumu, a posebno za više od polovice zaposlenih u drugim Agrokorovim proizvodnim tvrtkama budućnost njihovih radnih mjesta nikad nije bila upitna. Ukoliko im vlasnik neće biti ni Todorić, ni Vlada, ni banke, ni bivši dioničari, ni tko zna koji sve ne vjerovnici, ti ljudi i dalje imaju osigurano radno mjesto. Radit će za nove vlasnike, jer za sve što je Agrokor izgradio kupci postoje. Isto tako postoje kupci i za Konzum. Ako ne pod tim imenom i u toj formi, onda svakako postoje oni koji će trgovački biznis nastaviti u velikoj većini Konzumovih trgovina. Spašavanje radnih mjesta u Agrokoru je tema koje zapravo nema.

Uostalom, da Agrokor danas stane većina radnika može pronaći posao u turizmu, građevini i drugim područjima, jer su njima pak radnici već pobjegli u Austriju, Njemačku i druge sjevernije države gdje su im plaće veće. Dakako, taj izbor imaju i oni koji trenutačno rade u Agrokoru. Ne priželjkujem im takvu budućnost, ali je važno razumijeti da izbor imaju. Neovisno o tome što se oko Agrokora bore različiti klanovi, pandani kraljevstava u Martinovom Game of Thronesu, svijet hrvatske zbilje, srećom, ipak je nešto širi od onog u toj TV seriji. Zaposlenici Agrokora mogu birati i prilike u Austriji, Njemačkoj, ali i u drugim industrijama ovdje u Hrvatskoj.

Nezanimljivi elitama

Problem je pak što oni koji se bezglavo bore oko Agrokora, a s obzirom da se tom temom bavila cjelokupna gospodarska i politička elita, te da je na kraju o svemu tome govorio i osobno premijer Andrej Plenković, znači problem je što svi oni koji imaju sredstva i mogućnosti da se bave stvarnom opasnošću, bave onom koju su sami kreirali. Poput zaslijepljenih velikaša u Martinovoj TV serije, zapravo poput djece, nisu spremni na dogovor. I zbog toga nam je iz javnosti potpuno iščezla zapravo ključna tema.

Ta stvarna opasnost, poput zime u Game of Thronesu, a o kojoj se ne razgovara. Na to kako će utjecaj na radna mjesta u Hrvatskoj vrlo skoro imati tehnologija, konkretno roboti, progovorio je suosnivač i direktor osječke tvrtke Gideon Brothers Matija Kopić. On proizvodi tehnologije za robote pa to možemo smatrati i vještom reklamom. No, njegovo upozorenje to ne čini ništa manje ozbiljnim i važnim. Kopić očekuje da će zbog robota više od polovice radnih mjesta u Hrvatskoj do 2035. jednostavno nestati.

Očekuje da će prvo biti pogođeni radnici u transportu, logistici i distribuciji, zatim maloprodaji, a onda i u proizvodnji, poljoprivredi, građevini pa čak i u nekim uslužnim djelatnostima. Time će biti pogođen i državni aparat. Da, svima njima vrijedi: Winter is coming. I kao s radnicima Agrokora izbor im je jasan. I sada i kroz nekoliko godina, moći će ili promijeniti profesiju ili otići u inozemstvo. Oni koji bi trebali otvoriti neko novo rješenje, evidentno prezauzeti su drugim agažmanima.

Suživot s robotima

Upozorenje Matije Kopića zanimljivo je zato što mu potvrdu možemo pronaći već danas, i to ovdje u Hrvatskoj. Roboti su, naime, ništa drugo do mehaničke ljušture u kojima se nalazi umjetna inteligencija. Da se bavite informacijskom sigurnošću onda biste već danas osjetili kako je to živjeti u svijetu robota. Ljudi koji se bave informacijskom sigurnošću moraju raditi različite stvari. U osnovi cilj im je zaštititi tvrtke od napada hakera. Da bi to napravili sami pokušavaju izvoditi napade na svoje organizacije i tako testiraju njihovu zaštitu te je poboljšavaju. Nadalje, oni nizom alata kontroliraju što se događa i preveniraju napade. Bave se i edukacijom zaposlenika o tome koje sve napade su hakeri osmislili itd. Ali sav taj njihov posao bio bi uzaludan da nema umjetne inteligencije u obliku softverskih robota.

Ti ljudi već rade u suradnji s tim robotima. Razlog je taj što je toliko hakera i toliko interesa da se provali u različite IT sustave da svake minute hakeri smisle i isprobaju neki novi oblik napada. Kakvi minute, svake sekunde. I tako 0-24 sve dane u godini. Hakeri čak kreiraju vlastite softverske robote koji to rade umjesto njih. Zato stručnjaci za informacijsku sigurnost koriste softverske robote da bi im skupljali informacije po internetu i davali sažetke ključnih vrsta napada koje su hakeri počeli koristiti i koji bi mogli ugroziti njihov IT sustav.

Također, koriste softverske robote integrirane u različita sigurnosna IT rješenja koji pomoću umjetne inteligencije detektiraju potencijalne probleme te u suradnji sa softverskim robotima koje imaju vodeći proizvođači sigurnosnih rješenja traže najbolje načine zaštite. Roboti su dakle, već sada među nama. Ili kako bi Martin rekao: Winter is already here. Takvih primjera ima još. Nijedan nije tragičan, jer su se ljudi za takve promijene pripremili. No, kao u Game of Thronesima, i kao u slučaju upozorenja Matije Kopića, razgovarati o tome nitko iz vladajućih elita ne nalazi zanimljivim.