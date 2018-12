Sramota! Samo 20 zastupnika na raspravi o ključnom Zakonu o poljoprivredi

Hrvatski sabor raspravljao je prošli tjedan o konačnom prijedlogu Zakona o poljoprivredi kojim se, kako ističe Vlada, osigurava održivi razvoj poljoprivrede te povećava njezina konkurentnost. Rasprava u Saboru održala se dan nakon što je oporba okupacijom saborske govornice spriječila da se o zakonu raspravlja u srijedu poslijepodne, mimo procedure. Saborska oporba ocijenila je kako je višegodišnji “maćehinski odnos” prema poljoprivredi prisutan i danas, proizvodnja se, naglasili su, smanjuje u svim segmentima, osobitu u stočarstvu i mljekarstvu, a vladajući su im uzvratili kako je Vlada unatrag dvije godine ipak napravila veliki iskorak.

Iako kritike da u poljoprivredi stanje nije sjajno stoje, generalno se može reći, kako najviše maćehinski odnos prema poljoprivredi imaju upravo saborski zastupnici.

Pokazala je to njihova prisutnost odnosno izostanak sa same rasprave. Iako su dan ranije oporbenjaci napravili scenski igrokaz, u trenutku kada se o zakonu raspravljalo, u saborskim kluba je bilo tek nekih 20-ak zastupnika. Ovakav odnos u Udruzi OPG Život ocijenili su sramotnim. Naime, činjenica da nije bilo čak oko 80 posto saborskih zastupnika dovoljno govori koliko im je stalo do poljoprivrede, a još tragičnije je što se rasprava uglavnom odvijala na političkoj razini i s prepucavanjima i međusobnim optuživanjima, a najmanje se pričalo o konkretnim problemima, a još manje o mogućim rješenjima. A dokaz je to da većina onih koji su se i uključili u raspravu zakon vjerojatno nisu niti pročitali, a kamo li se konzultirali sa svojom bazom – poljoprivrednicama iz regija odakle dolaze.

“Imali smo jučer predstavu za govornicom. Bojim se da ona nije urodila plodom. Mislio sam da će ovdje danas biti 150 zastupnika, nažalost nema nas ništa više nego jučer, čak nas je i manje – ustvrdio je HDZ-ov saborski zastupnik Josip Križanić. Sad su nas novinari, javnost pitali što se događa, raspravljamo o jednom od najbitnijih zakona za budućnost Hrvatske, a u sabornici praktično nema nikoga, komorna je atmosfera, izjavio je. Oporbeni predstavnici pravdali su se kako je “to što HDZ izvodi” samo farsa, jer očekuju da će svi njihovi amandmani biti odbijeni. Mi možemo raditi cirkus, svi nam se mogu smijati, ali HDZ će napraviti što je unaprijed osmislio, a to je upropaštavanje Hrvatske, rekao je vođa HSS Krešo Beljak.

Čiji je ministar bio gori

I u takvoj “maćehinskoj” atmosferi usvojen je Zakon koji bi trebao promijeniti sliku našu poljoprivrede. Ali ako se slika iz Sabora bude preslikala na selo, onda je bolje da naši poljoprivrednici ugase svoje traktore, počupaju vinograde i voćnjake (što neki već i rade), pa spakuju svoje kofere i krenu prema Njemačkoj raditi kao najamni radnici. Jer, s ovakvim zastupnicima i ovakvim odnosnom prema selu i poljoprivredi teško da će im ikada biti bolje. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić tijekom rasprave izrazio je nadu da će posao koji radi njegovo Ministarstvo promijeniti sliku hrvatske poljoprivrede.

Obradovao nas je svojim optimizmom i uvjeravanjem, kako ono što Ministarstvo radi neće biti vidljivo danas, ali kako misli da njegova ekipa ipak radi dobre stvari. Osvrnuo se i na oporbene prozivke da se u Hrvatskoj malo proizvodi, a proizvedeno se ne može plasirati.

“Ajmo izaći iz socijalizma”, pozvao je zastupnike, tumačeći im kako država, odnosno Ministarstvo ne otkupljuje “ni mrkvu, ni peršin”, nego stvara uvjete da taj sektor bude bolji, daje novce za modernizaciju, za efikasnost. Objavio je i kako je u izradi poljoprivredna strategija te da se nada da će “kroz par mjeseci” biti gotova, a kada točno nije precizirao. Višesatnu raspravu zastupnici su iskoristili i kako bi razmijenili mišljenja čiji su ministri odgovorniji za loše stanje u poljoprivredi. I dok je oporba upirala prstom u činjenicu da su u proteklih 27 godina sudbinu poljoprivrede mahom krojili HDZ-ovi ministri, vladajući nisi propustili priliku spomenuti ulogu SDP-ove Vlade i njezinog ministra Tihomira Jakovine.

Potpore najveće u EU

A isti dan kada se vodila rasprava oko zakona objavljeni su i podaci da je u Hrvatskoj lani nastavljen trend rasta iznosa državnih potpora - u 2017. dodijeljeno je ukupno 12,4 milijarde kuna državnih potpora. Prema strukturi ukupno dodijeljenih potpora, lani su u sektoru poljoprivrede i ribarstva dodijeljene u iznosu od 5,2 milijarde kuna, što je u ukupnim potporama udio od 42 posto. Državne potpore u tom sektoru lani su bile za 259 milijuna ili 5,2 posto više nego 2016. godini. Čak se i Tolušić pohvalio kako je prošli mjesec poljoprivrednicima isplaćeno 1,1 milijardu kuna avansa poticaja, što je “najveći avans ikada isplaćen”. “Poljoprivrednici vide svjetlo na kraju tunela”, rekao je Tolušić te dodao kako su poticaji koji dobivaju hrvatski poljoprivrednici među većima “ili najvećima” na razini EU.

Predloženim zakonom o poljoprivredi uređuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike i stvara okvir za njihovo provođenje. Iako ministar inzistira da se “izađe iz socijalizma” ipak nije loše podsjetiti kako se u tom istom “mrskom socijalizmu”, kada bi primjerice broj goveda pao ispod jedan milijun, na hitnoj saborskoj sjednici, od tadašnjeg republičkog ministra poljoprivrede, tražilo da predloži mjere kojima će se u roku od tri mjeseca stanje vratiti u normalu. Tako je barem nama novinarima, davno, ispričao jedan bivši republički dužnosnik.

Danas je broj goveda na razini od oko 451.000 grla.A kada je riječ o saborskim zastupnicima, možda bi se svi trebali pitati zbog čega već godinama nema rasprave o tzv. Zelenom izvješću – knjizi podataka o svim proizvodnjama kroz godine koje je ukinuo SDP-ov ministar Jakovina, nije ga objavio Mostov ministar Romić, a ni HDZ-ov ministar Tolušić. To izvješće bi pokazalo stvarne podatke i stanje gdje je danas naša poljoprivreda. Ali na tome sabornici ne inzistiraju, jer pred njima je mjesec blagdanskog odmora.