Sporazum hrvatske Vlade i Huaweija logičan, a opet neočekivan potez

Na margini posjeta kineskog premijera Li Keqianga Hrvatskoj zaključen je jedan od tehnološki, gospodarski i strateški vrlo značajan sporazum. Hrvatska Vlada i najveći kineski proizvođač telekomunikacijske opreme i mobitela, Huawei, potpisali su Memorandum o razumijevanju i suradnji.

Znamo li da se hrvatska vanjsko-politička i gospodarska politika temelji gotovo isključivo na priključivanju EU i NATO-u te slijeđenju njihovih politika, znači bez neke vlastite inicijative i ideja, ovaj sporazum značajno odskače od dosad viđenog. Huawei je sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva otvorio širok prostor za suradnju. Vlada mu je ovim memorandumom otvorila mogućnost dobivanja poslova s državom i javnim sektorom, dakako preko javnih natječaja, a poseban je naglasak stavljen na segment razvoja pametnih gradova.

Dobrodošla svaka pomoć

S obje strane čule su se vrlo lijepe i tople riječi. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić tako je pozdravio interes Huaweija za suradnju s Hrvatskom. Naglasio je da je riječ o jednoj od najvećih svjetskih kompanija, vidno impresioniran njenim prihodom, većim od hrvatskog BDP-a. Iznosi 107 milijardi dolara. Ništa manje nije bio oduševljen ni njegov kineski kolega.

Zhang Heng, direktor Huawei Technologies u Hrvatskoj naglasio je da je ponosan što je Hrvatska prepoznala rješenja i inicijative koje razvija dalekoistočna kompanija. Heng je naglasio da je potpisivanje memoranduma smjer jačanja suradnje, ali i najbolji mogući način da Huawei pokaže vrijednost koju može ponuditi u digitalnoj transformaciji Hrvatske. Realno gledano, s obzirom na dosad učinjeno, svaka nam je pomoć u digitalnoj transformaciji u Hrvatskoj i više nego dobro došla.

No, sam sporazum, koji se s obzirom i na trenutak u kojem se događa, a riječ je o posjeti kineskog premijera Li Keqianga Hrvatskoj, ima i dodatnu težinu gospodarskog približavanja Hrvatske Kini. Ni to pak se ne čini neobično kad se zna da je prošli mjesec Kina naručila 300 Airbus aviona, koje proizvodi upravo EU. Francuzi su s Kinezima potpisali još 14 ugovora, među kojim je i onaj gdje su im Kinezi maknuli embargo na uvoz francuske peradi.

Za Hrvatsku je pak Memorandum s Huaweijem posebno zanimljiv zbog 5G tehnologije na kojoj će se temeljiti mobilne mreže nove generacije. Hrvatski telekom i A1 Hrvatska već testiraju 5G. Njegova komercijalna primjena očekuje se u idućih nekoliko godina, a do 2025. cilj je Unije da se njome pokrije dobar dio prometnih koridora i većih gradova što bi u Hrvatskoj značilo 75 posto populacije. No, 5G nije obična tehnologija. Zbog nje će operateri ugasiti 3G, potencijalno u dužem razdoblju i 4G. Neki možda čak i 2G.

Drugim riječima, ta bi tehnologija trebala postati dominantna u mobilnim komunikacijama. Bit će važna za autonomna vozila i dronove, a djelom će preuzeti i internetski promet u ruralnim područjima i na otocima gdje bi gradnja optike bila preskupa. Dakako, to se sad najavljuje i vjerojatno se neće realizirati u cijelom tom opsegu. No, izvjesno je da će 5G postati jedan od temeljaca telekomunikacija i time jedne vrlo važne strateške infrastrukture.

EU strahuje od zaostajanja

Dodatno, s 5G-om Huawei je ugrozio tržišne pozicije američkih i europskih igrača te tako podigao strasti između SAD-a i EU s jedne te Kine s druge strane. SAD je čak uveo zabranu korištenja Huaweijeve 5G tehnologije. Pritisak je učinio dodatno osobnim time što je od Kanade zatražio izručenje direktorice financija i kćeri osnivača te kineske kompanije, Meng Wanzhou. Optužba je bila da Huawei krši američke sankcije protiv Irana.

Amerikanci, naime, smatraju da su kineske vlasti i njihova tajna služba preblisko povezane s Huaweijem, očito svjesni koliko isto vrijedi za američke kompanije i njihove tajne službe. Kina, dakako, to sve odbacuje, a uhićenje Meng Wanzhou smatra političkim hapšenjem. I tako dolazimo do pozicije koju Huawei ima danas u Uniji. Europska komisija, pri kojoj se Njemačka i Deutsche telekom snažno zalažu za suradnju s Huaweijem, između ostaloga jasno dajući do znanja da bi u suprotnom prelazak na 5G bio i prespor i preskup, odlučila je krajem ožujka da neće podržati Amerikance.

EK je otvorila prostor korištenju Huaweijeve tehnologije, ali je zatražila veću kontrolu svih 5G tehnologija, uključujući Huaweijeve. Unija se boji da će zbog spore primjene 5G-a još više zaostati za Kinom i SAD-om. No, brine i zbog kibersigurnosti. U tom je smislu potpisivanje sporazuma između Vlade i Huaweija mnogo jasnije, kako po pitanju trenutka tako i sadržaja. Preostaje nam vidjeti što će se od najavljenog realizirati. Pri tome samo treba zadržati realna očekivanja, jer digitalna transformacija ovisi o ljudima a ne tehnologiji.