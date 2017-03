Spašavanje Agrokora nije spašavanje Todorića

Too big to fail američka je krilatica koju je 1984. godine popularizirao senator Stewart McKinney govoreći pred kongresnim odborom o spašavanju jednog od velikih američkih osiguravatelja.

Pojam je to, naravno, poznat i prije 80-ih, ali ipak u uho nam je svim ušao s padom Lehman Brothersa. Hrvatski sustav, unatoč svim svojim boljkama, proteklih godina taj izraz nije poznavao. Stabilan bankarski sustav, gospodarstvo u manjoj mjeri izloženo svjetskim trendovima i više u raljama domaćih problema nekako i nije bilo izloženo nekom "preveliko da padne". Sve do sada. Problemi koji su počeli tinjati s Agrokorom polako, ali sigurno vode k tome da se i kod nas iz usta političara, analitičara i ekonomista začuje "too big to fail", a iako to još nitko nije glasno izgovorio, svima je jasno da tako jest.

Pitanje je samo političkog konsenzusa i promjene javnog mnijenja koje čelniku Agrokora i nije naklonjeno, a kako bi se napokon glasno reklo da propast koncerna Agrokor vraća Hrvatsku u recesiju, a sve poslovne subjekte izložene koncernu, kojih nije malo, baca na koljena. Činjenica koju politika i javnost u ovom trenutku ne smiju zaboraviti je da spašavanje Agrokora nije spašavanje Ivice Todorića, jer koncern te veličine tu je bez njega i s njim. To je spašavanje hrvatskog gospodarstva.