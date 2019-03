Na osobne automobile otpada samo 8% ukupnih globalnih emisija ugljikovog dioksida i ako napunite električno vozilo električnom energijom koju su proizvele neučinkovite elektrane na ugljen, neposredni učinak bit će povećanje emisija CO2 u odnosu na vožnju modernim automobilom na plinski pogon ili dizelsko gorivo. Stoga je važno naglasiti, kao što je to učinio Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne energetske agencije na sastanku u Davosu održanom u siječnju, da sami električni automobili neće spriječiti katastrofalne klimatske promjene.

No, elektrifikacija vozila ipak je od ključne važnosti za smanjenje emisija. Ako vam je stalo do klime, sljedeći automobil koji kupite trebao bi biti električan. Svojstveno je za električne motore da su učinkovitiji od motora s unutarnjim izgaranjem: dok plinski ili dizelski motor obično rasipa preko 70% energije na razvijanje neželjene topline, električni motor pretvara sve, izuzev 5%, u kinetičku energiju. Kad dođe do pada cijena baterija ispod 100 dolara po kilovat-satu, što će se, prema procjenama tvrtke Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dogoditi do 2024. godine, električni automobili neće samo biti jeftiniji u smislu vožnje, već će i njihove cijene biti niže. Stoga će električni automobili naposljetku odrediti je li nam stalo do klime ili ne, a to će se dogoditi puno ranije nego što to navješćuje niz projekcija.

Velika ulaganja u inovacije

Ako intenzitet stvaranja ugljika pri proizvodnji električne energije iznosi ispod 800 grama po kWh, električni automobili smanjuju emisije ugljika. U Francuskoj (s prosječnim intenzitetom od oko 80 grama), Velikoj Britaniji (oko 250 grama uz ubrzani pad vrijednosti), Sjedinjenim Američkim Državama (oko 400 grama), pa čak i u Njemačkoj, koja ima visoki udio ugljika (još uvijek oko 500 grama), električni automobili zasigurno će smanjiti emisije, pod uvjetom da ih korisnici izbjegavaju puniti u vrijeme najvišeg graničnog intenziteta.

Za razliku od toga, u Kini i Indiji, u kojima se prosječni intenzitet emisija kreće oko točke od 800 grama, vrlo ubrzani rast broja električnih vozila mogao bi isprva imati neželjeni učinak. Najvažniji je intenzitet stvaranja ugljika pri proizvodnji električne energije kojom se vozilo koristi tijekom svog cjelokupnog životnog vijeka. Stoga se poticanje elektrifikacije automobila smatra optimalnom strategijom, uz istovremenu dekarbonizaciju proizvodnje električne energije, koju pad cijena obnovljivih izvora energije u ovom trenutku omogućava.

Prema recentnim izvješćima Povjerenstva za energetsku tranziciju, Indija bi mogla smanjiti vlastiti intenzitet emisija ugljika na 550 grama po kWh do 2030. godine te istovremeno udvostručiti potrošnju električne energije bez ikakvih troškova za potrošače. Nadalje, potencijal elektrifikacije prijevoza s aspekta smanjenja emisija CO2 uvelike premašuje prikazanu brojku od 8%. Dodatnih 8% emisija dolazi od kamiona i autobusa, a budućnost tih vozila također je elektrifikacija.

U ovom će slučaju tempo elektrifikacije djelomično odražavati broj ljudi koji se odluče za kupnju električnog automobila. Ogromna ulaganja u inovacije vezano uz baterije i obujam proizvodnje, pokretanih očekivanom kupnjom električnih vozila, vode do smanjenja troškova i povećanja gustoće energije što povećava konkurentnost električnih autobusa s baterijskim napajanjem i kamiona na kratke relacije.

Padat će cijene baterija

Stanice vodika kao goriva mogle bi biti ključne po pitanju odgovarajućeg dometa kamiona na duge relacije, ali motori će biti električni, što će rezultirati dramatičnim poboljšanjem kvalitete zraka u urbanim sredinama i smanjenjem emisija CO2. Baterija ili vodikove električne tehnologije također će igrati značajnu ulogu u otpremi na kraće udaljenosti te u zrakoplovstvu. Inovacije u baterijama, isprva pokretane rastom broja električnih vozila, smanjit će troškove dekarbonizacije električne energije.

Prema procjenama tvrtke Bloomberg New Energy Finance, cijene baterija mogle bi pasti na 62 dolara po kWh do 2030. godine, što će omogućiti sektoru komunalnih usluga uvođenje totalnih baterijskih sustava po cijeni ispod 150 dolara po kWh, u kojima će baterije omogućavati isplativu pohranu energije preko noći u električnim sustavima koji sve više ovise o obnovljivim izvorima - suncu i vjetru. To će zatim dovesti do smanjivanja intenziteta ugljika uslijed čega će električna vozila biti dobra za planet.

Prednost manjih modela

Međutim, iako će biti potrebna kombinacija tehnologija, svi izvedivi scenariji za postizanje ciljeva postavljenih Pariškim klimatskim sporazumom pokazuju da je ogromno povećanje uloge električne energije od temeljne važnosti. "Nebeski scenarij", koji je nedavno objavila naftna kompanija Shell, predviđa da će udio električne energije u konačnoj energetskoj potražnji premašiti 60% do kraja ovog stoljeća, što predstavlja povećanje od oko 20% u odnosu na današnje stanje.

Ako ne provedemo elektrifikaciju diljem gospodarstva u najvećoj mogućoj mjeri i dekarboniziramo proizvodnju električne energije što je moguće brže, neće biti nade da se izbjegnu klimatske promjene koje će nanijeti ozbiljne štete. Trenutačna ponuda električnih vozila sastoji se od većih automobila i SUV-ova, uz manji broj malih i srednje velikih modela koji će naposljetku dovesti do najvećih smanjenja emisija.

To odražava mjeru u kojoj dobit predstavlja poticaj automobilskim kompanijama, kao i poteškoće postizanja odgovarajućeg dometa s manjim baterijama i manjak dostatno rasprostranjene infrastrukture punionica. No, infrastruktura punionica može se i mora izgraditi, a širi raspon veličina automobila bit će raspoloživ u sve većoj mjeri. Stoga, ako vam je stalo do klime, vaš sljedeći automobil trebao bi biti električan, po mogućnosti znatno manji od onoga na kojega ste prvo pomislili.

