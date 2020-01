Rekordan broj otkaza u tehnološkim tvrtkama signal za promjene u industriji

Velika fluktuacija radnika u tehnološkoj industriji u SAD-u, broj otkaza i zapošljavanja u toku jedne godine, nije neuobičajena.

No, ono što se dogodilo tijekom 2019. godine u državi koja diktira tehnološke trendove odskače izvan okvira čak i prihvatljive atipičnosti. Kad se promatra i fluktuacija radnika u drugim industrijama postaje vidljivo da se događaju neka šira tržišna preslagivanja. Tehnološke kompanije u SAD-u u 2019. otpustile su 64.166 radnika ili 351 posto više nego 2018. Ova industrija bila je i druga po otkazima izvršnim direktorima. Fotelju je izgubilo njih 216 ili 42 posto više.

Većina otkaza pak bila je u trgovini i auto-industriji. U Hrvatskoj je u prvih 11 mjeseci prošle godine, prema podacima DZS-a, sektor Informacija i komunikacija, zabilježio najveći rast broja radnika uz porast od 5,1 posto na 43.399 zaposlenih. Slijedi sektor prijevoza i skladištenja, gdje je rast bio 5 posto na 74.056 zaposlenih i ostale uslužne djelatnosti, s rastom od 4,2 posto na 20.656 zaposlenih. Koliko je bilo otkaza i zapošljavanja ne mjeri se kao u SAD-u. Teško je stoga iz hrvatske perspektive zamijetiti ikakve promjene u tehnološkoj industriji. No, snažnije vezani na američko gospodarstvo to već osjećaju.

Bolje u Izraelu i Rumunjskoj

U Indiji je rast IT industrije usporio na jednoznamenkasti postotak i kao rezultat za iduće mjesece planiraju se otkazi. Američki Cognizant će tako u Indiji otpustiti 7000 radnika, a Infosys i CapGemini procjenjuje se da će tamo smanjiti broj srednjih menadžera do dva posto. Ukupno će u Indiji otkaz dobiti 30.000 do 40.000 zaposlenika u IT industriji.

Ti se otkazi tumače raznoliko. Od normalnog sazrijevanja lokalne IT industrije preko nedovoljno brze prilagodbe novim tehnologijama do geopolitičkih izazova, jer Infosys je u SAD-u morao zaposliti 10.000 ljudi da bi smanjio ovisnost o H-1B vizama. U tehnološkim tvrtkama u Izraelu, koje su također značajno naslonjene na američko gospodarstvo, barem do svibnja i posljednjih dostupnih podataka, nisu bili zamjetni otkazi. Godinu prije broj zaposlenika u tehnološkim tvrtkama povećao se na rekordnih 300.000, a do svibnja je narastao na 307.000.

Otkaza je ipak bilo, jer je slično kao i u Hrvatskoj, bilo zastoja u isplati bespovratnih poticaja tehnološkim tvrtkama. Israel Innovation Authority je, naime, zbog političkog vakuuma u studenom zamrznuo isplatu 28,8 milijuna dolara potpora za 250 tehnoloških tvrtki što je rezultiralo rezanjem troškova, a za takve kompanije riječ je primarno o plaćama, tj. zaposlenicima. O otkazima u IT industriji priča se i u Rumunjskoj, poznatoj po outsourcing poslovima koji su vrlo popularni i u Hrvatskoj.

No, otkazi u tehnološkoj industriji u Rumunjskoj više su iznimke nego pravilo. Temu je u listopadu načeo UniPath, jedan od najvećih lokalnih startupa, jednorog po valuaciji, i kompanija koja se bavi popularnim biznisom, primjenom softverskih robota (robotic processing automation - RPA). UniPath je zbog vlastitih problema najavio da otpušta 400 zaposlenika. Ostatak tehnološke industrije, tvrdi lokalni PwC, diše vrlo zdravo.

Prema PwC-ovom HR Barometru iz listopada, čak 91 posto ICT kompanija u Rumunjskoj najavilo je da u 2020. planira povećati broj radnika za prosječno 20 posto. Drugim riječima, za razliku od Indije, Rumunjska koja je unutar EU, kao i Izrael koji je s njom blisko gospodarski povezan, bilježe drugačije trendove.

Zanimljivo je to primijetiti, jer upravo su izazovi novih globalnih trgovinskih odnosa jedan od većih razloga za rast broja otkaza u tehnološkom sektoru u SAD-u. No, nisu ni najveći, ni najvažniji. Mnogo su izraženiji dolazak novih tehnologija i promjene u navikama potrošača. Glavom su to više-manje platili čak i mnogi startupi jednorozi poput WeWorka i Ubera.

Dolazak novih tehnologija

Na površini stvari sve se ovo u SAD-u osjeti kroz transformaciju poslova, jer je većina ukupnog broja otkaza tako objašnjena. No, osjeti se i kroz bankrote. Lani su propasti biznisa bili drugi najveći razlog za otkaze, i to ne samo u IT industriji. Na njih otpada 10,5% otkaza, njih 62.136, i to mahom u trgovini.

Znači li sve to da će tehnološka industrija rasti u segmentu poslova koji nadomještaju radna mjesta u trgovini, auto industriji i financijama? Svakako da. To se već događa. No, to također znači i da će mnogi poslovi u postojećim visoko cijenjenim tehnološkim tvrtkama, posebno jednorozima, u 2020. biti na kušnji.

Ukratko, sve ono što se događalo drugim industrijama prijašnjih godina, slijedi i tehnološku industriju.