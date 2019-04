Populistička reakcija protiv globalizacije imat će negativan utjecaj na rast i tržišta

Predsjednik je Uprave tvrtke Roubini Macro Associates i profesor ekonomije u Poslovnoj školi Stern Sveučilišta u New Yorku

Dok su cijene vlasničkih glavnica u SAD-u i na globalnoj razini dramatično porasle tijekom 2017. godine, tržišta su postajala nestabilna u 2018. godini i u potpunosti ušla u depresiju u poljednjem tromjesečju te godine.

To razdoblje niske tolerancije rizika odražavalo je zabrinutost vezano uz globalnu recesiju, trgovinske tenzije između SAD-a i Kine te naznake američkih Federalnih rezervi da će nastaviti s povećanjem kamatnih stopa i provođenjem politike kvantitativnog stezanja. No, nakon prošlog siječnja, tržišta su se oporavila u tolikoj mjeri da neki viši menadžeri za upravljanje imovinom u ovom trenutku predviđaju porast vrijednosti i poboljšanje na tržištu, i nastavak rasta cijena vlasničkih glavnica daleko iznad njihove trenutačne razine.

Eurozona ovisi o Njemačkoj

Mogli bismo tvrditi da će se ovaj najnoviji ciklus u kojem postoji tendencija tolerancije rizika nastaviti tijekom ostatka godine. Prije svega, dolazi do stabilizacije rasta u Kini, uslijed još jedne runde makroekonomskog stimulansa, što je umirilo bojazni od "tvrdog slijetanja". SAD i Kina ubrzo bi mogli postići sporazum u cilju sprječavanja daljnje eskalacije trenutačnog trgovinskog rata. Istovremeno, očekuje se da će donekle ojačati rast gospodarstva SAD-a kao i globalni rast u drugoj polovici godine, a razdor "tvrdog Brexita" izbjegnut je.

Što se tiče izgleda za eurozonu, puno toga ovisit će o Njemačkoj, gdje bi ponovno moglo doći do rasta usporedno sa smirivanjem nepovoljnih kretanja na globalnoj razini. Nadalje, središnje banke, osobito američki Fed, ponovno su postale super sklone mirnim rješenjima, a čini se da je to u potpunosti preokrenulo situaciju pooštravanja financijskih uvjeta koji su doveli do razdoblja manje tolerancije rizika krajem 2018.

S političkog aspekta, šanse za postupak opoziva predsjednika SAD-a drastično su se smanjile nakon objave Muellerovog izvještaja. Sada bi Trump mogao izbjegavati davanje destabilizirajućih izjava koje bi mogle uzdrmati tržište dionica. Naposljetku, u petlji pozitivne povratne veze, snažnija tržišta potiču gospodarski rast, što nadalje može dovesti do još viših tržišnih vrijednosti. Takav razvoj događaja mogao bi ili ne bi mogao osigurati mirnu plovidbu tijekom ostatka godine.

Dok su tržišta već obračunala vrijednost prethodno navedenih pozitivnih potencijala, ostali čimbenici mogli bi potaknuti još jednu epizodu razdoblja s niskom tolerancijom rizika. Prije svega, omjer cijene i zarade po dionici visok je na brojnim tržištima, osobito u slučaju američkih vlasničkih glavnica, što znači da bi čak i skroman negativan šok mogao biti okidač za korekciju. Naime, korporativna profitna marža u SAD-u toliko je visoka da bi ove godine moglo doći do "recesije zarade" ako rast ostane oko 2%, dok bi troškovi proizvodnje mogli porasti uslijed krutog tržišta rada.

Pretjerana gradnja

Drugo, postoje povećani rizici vezano uz visinu i sastav duga američkog korporativnog sektora, uslijed prevladavanja kredita s financijskom polugom, visokorizičnih obveznica s visokim prinosom i visokorizičnih tvrtki "palih anđela", čije su obveznice degradirane s investicijskog rejtinga na gotovo visokorizičan status.

Štoviše, komercijalni sektor nekretnina opterećen je prekapacitiranošću, dok su pretjerana gradnja i prodaja putem e-trgovine oslabjeli potražnju za tradicionalnim fizičkim maloprodajnim prostorom. Bilo kakva naznaka usporavanja rasta mogla bi dovesti do iznenadnog povećanja troškova kapitala za uvelike prezadužene tvrtke, ne samo u SAD-u, već i na tržištima u nastajanju.

Visoki privatni i javni dug

Usto, nade o rezoluciji trgovinskog rata između SAD-a i Kine također bi mogle biti neprimjerene. Čak i uz postizanje dogovora, sukob bi mogao ponovno eskalirati ako bilo koja strana posumnja da se druga strana ne drži dogovora. Europski rast vrlo je krhak i mogao bi biti otežan bilo kakvim razvojem događaja, od utjecajnih rezultata populističkih stranaka na nadolazećim izborima za Europski parlament do političke ili gospodarske krize u Italiji.

To bi se dogodilo u trenutku u kojem je monetarni i fiskalni stimulans u eurozoni ograničen, a integracija eurozone u zastoju. Još se uvijek nalazimo u svijetu niskog potencijalnog rasta - "novo osrednje" koje se održava visokim privatnim i javnim dugom, rastućom nejednakošću i povećanim geopolitičkim rizikom. Uvelike rasprostranjena populistička reakcija protiv globalizacije, trgovine, migracije i tehnologije gotovo će zasigurno naposljetku imati negativni utjecaj na rast i tržišta. Stoga, dok bi se najnovija ljubavna avantura ulagača s tržištem vlasničkih glavnica mogla nastaviti ove godine, taj će odnos ostati hirovit i nepostojan.

