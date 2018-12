Poduzetnici želite li utjecati na  porezne propise – javite se Elli Dvornik

Otkako je Poslovni dnevnik objavio članak “Plaćate li premalo poreza ili im se ne sviđate, Porezna uprava će vam biznis izbrisati s interneta” iza kulisa Vlada vodi mali propagandni blitzkrieg kako bi opravdala uvođenje digitalnog pečaćenja.

I, kao i svaki rat, i ovaj ima svog neprijatelja. No, nećete vjerovati na koga su se Ministarstvo financija i njegova Porezna uprava obrušili: Na Ellu Dvornik!

Dakle, ako se pitate zbog čega je u okviru porezne reforme, od 1. siječnja Vlada ispod žita drakonski povećala ovlasti poreznicima, sada znate da je to zbog Elle Dvornik. Ako se pitate zašto je Vlada dala ovlasti poreznicima mogućnost da ukinu hrvatskim građanima pristup Airbnb-u i Facebooku, odgovor je zbog Elle Dvornik! Ako se pitate zašto si je Vlada protivno Ustavu i pravnoj stečevini Europske unije uzela za pravo da zabrani ulazak na hrvatsko tržište novim Uberima, onda je odgovor: Ella Dvornik!

Vlada je poreznicima dala i mogućnost da od 1. siječnja s interneta uklanjaju hrvatske internetske trgovine, domaće cloud servise, naše mobilne aplikacije i web stranice, opet zbog Elle Dvornik. Hrvatski će poreznici, dakle, uskoro s interneta u Hrvatskoj moći odrezati bilo kojeg EU poduzetnika – također zbog Elle Dvornik!

Porezna influencerica

Ja iskreno malo znam o Elli Dvornik. Google mi je rekao da ima vrlo popularan Instagram i da je jedna od najuspješnijih hrvatskih influencera. Također, sam doznao i da ima 27 godina, vlastiti TV show te da joj je otac bio poznati, i osobno smatram, sjajan glazbenik Dino Dvornik.

Ja vam o Elli Dvornik stvarno mogu malo toga reći. Vjerojatno zato što imamo različite interese. Međutim, s obzirom na način na koji je ministar financija Zdravko Marić dao zeleno svjetlo da se izmijeni Opći porezni zakon, nekako sam uvjeren, da bi on svima nama o Elli Dvornik mogao ispričati jako, jako, jako puno toga.

Vladini obožavatelji su se, naime, nakon što smo objavili tekst o nevjerojatnoj izmjeni zakona koji čini temeljac poreznog sustava u Hrvatskoj bacili u dobronamjerno komentiranje. Ukazali su nam da ne razumijemo suštinu izmjene spomenutog zakona. Ona, prema njima, nije u ograničavanju tržišne utakmice za hrvatske poduzetnike, podizanju trgovinskih barijera prema drugim članicama Unije i dvosmislenim kriterijima koji otvaraju prostor za bujanje korupcije u Poreznoj upravi. Svakako da ne! Sve su to, valjda, slučajne nuspojave. Pravi razlog, tvrde Vladini obožavatelji, za ovakve izmjene poreznog zakona je, da ih parafraziram, taj što postoji Ella Dvornik i drugi influenceri koji se na internetu, kako tvrde, nelegalno bave trgovinom i za to ne plaćaju porez Republici Hrvatskoj!

Moram priznati da nakon što sam to saznao imam jako mnogo poštovanja prema Elli Dvornik, uz pretpostavku da plaća uredno porez (a nemam razloga misliti drugačije). Ona na Instagramu, koliko vidim, promovira svojim utjecajem razne kozmetičke preparate, dostavne službe i jedan trgovački lanac. No, stvarno nisam znao da je Ella Dvornik toliko važna ministru financija da zbog nje piše čak i izmjene važnih zakona. Tako da poduzetnici, sad znate: Želite li utjecati na to da se izmjene ključni porezni propisi u Hrvatskoj – javite se Elli Dvornik – našoj prvoj poreznoj influencerici! Očigledno, među njenih 356.000 obožavatelja na Instagramu, makar i pod pseudonimom, nalazi se po svemu sudeći i sam ministar Marić i napeto prati svaku njenu objavu. Klik, skrol, lajk pa izmjena zakona.

Uz takav pristup poreznoj reformi ministra Zdravka Marića više nisam začuđen zašto je stopa rasta gospodarstva Hrvatske tu gdje je. Napokon su mi jasni Marićevi prioriteti.

Carske ovlasti

Jasno mi je da na Instagramu nije mogao pronaći Agrokor pa se eto iznenadio kad je ta kompanija izazvala najsnažniji gospodarski i politički potres u Hrvatskoj od rata. Na Instagramu, valjda, nije mogao pronaći ni Uljanik pa ga je zatekao i taj problem, koji se isto mjeri u milijardama. Zna Marić da ima političara i tajkuna koji ne poštuju porezne zakone, ali ni za njih, kao ni za Agrokor i Uljanik, nije uspio u okviru ovlasti Porezne uprave pronaći adekvatan način kako se s njima obračunati. A Porezna već sada ima carske ovlasti.

Stoga, valjda, i nije vidio druge nego da te carske promovira u faraonske ovlasti – i zauzda influencere. Samo, kad već toliko prati Instagram, Marić bi ipak trebao biti svjestan da će novi Uberi, i to iz drugih industrija, doći u Hrvatsku, te da nam država nema alternativu nego se prilagoditi ekonomiji dijeljenja. To što je izmijenio temeljac poreznog sustava i dao si faraonske ovlasti, neće mu pomoći. Postojeći političko-gospodarski sustav u Hrvatskoj je trom, star i zaostao.

Zato nam rast BDP-a puže. Moramo se modernizirati! Uber je pokazao kako se hakira postojeći hrvatski sustav i naivno je od Marića ako vjeruje da će ga jedan ovakav zakon i domišljata propagandna opravdanja spasiti od nadolazećeg vala promjena.