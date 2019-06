Nužne su nam financijske inovacije ne samo za građane nego i za poduzeća

U energetici još nismo na domaćem tržištu vidjeli ulazak većih startupa, znači tvrtki koje su nastale ili u Hrvatskoj ili vani, a koje tržište vide kao globalnu, a ne lokalnu priču. Izuzetak u energetici mogao bi biti hrvatski igrač, AMPnet uspije li u svom razvoju, jer upravo bi on mogao biti među prvim takvim primjerima. AMPnet, naime, razvio je tehnologiju koja omogućuje razvoj energetskih zadruga.

U telekom svijetu na hrvatsko tržište ušao je pak najveći svjetski telekomunikacijski startup, francuski Sigfox, koji preko IoT Net Adrije već uspio napraviti prvu nacionalnu IoT mrežu. Sada nam ulazak startupa na hrvatsko tržište predstoji u bankarstvu. Ali postojeće banke su u poziciji koja je bitno manje zahvalna od one koju uživaju kompanije kao što su HEP, HT i A1 Hrvatska. Za razliku od energetike i telekomunikacija, velike banke, unatoč svom kapitalu, zbog niskih ulaznih barijera koje je donio razvoj tehnologije i europskih direktiva nemaju toliki manevarski prostor da se zaštite od konkurencije. Zato ćemo paradoksalno, u Hrvatskoj, i to u dosad na najbolje čuvanom tržišnom segmentu, do kraja godine vidjeti potencijalno i najviše inovacija.

Veliki N26 još čeka

Niti jedan drugi sektor nisu toliko napali veliki međunarodni igrači. Sve ono što je bilo nezamislivo do prije koju godinu, sada postaje realno. Želite otvoriti račun na PayPalu i koristiti ga ne samo za privatne potrebe već i poslovne, to sad možete. Želite li isti račun na TransferWiseu, možete ga dobiti, i to u nekoliko klikova. Najveća kočnica razvoju internetske trgovine i raznolikijih modela financiranja u Hrvatskoj polako je počela padati.

Google Pay se za to već počeo pripremati prošle godine kroz suradnju s PBZ-om. No, već je tada najavio da će surađivati i s drugim bankama. Još nije poznato kako će točno Apple Pay doći u Hrvatsku preko Monese. Na Monesu se već možete prijaviti iz Hrvatske. Aplikacija nudi izradu debitne MasterCard kartice, čak i izravno otvaranje poslovnog računa u Velikoj Britaniji. Dakako, ako ste online ili osobno na licu mjesta već registrirali i tvrtku na Otoku. I nisu to jedini igrači.

O Revolutu, koji se, uz PayPal, prvi počeo i na terenu probijati do korisnika, svoju priliku vidi i DeVoeov Vault. Jedina veća mobilna banka, ujedno i najveća europska mobilna banka, N26 zasad još nije prisutna u Hrvatskoj. No, dostupna je u Italiji, Austriji i Sloveniji pa je zapravo pitanje trenutka kad će krenuti i na tržišta koja su južnije. Ali na dosadašnji bankarski teren neće ući samo strani igrači već i oni domaći. Da Agrokor nije skončao kako jest, njegova tvrtka mStart bila bi jedan od glavnih fintecha u Hrvatskoj.

Ona je, naime, za potrebe Konzuma i drugih kompanija u koncernu bila razvila vlastiti payment gateway, koji im je značajno srezao troškove obrade platnih transakcija.

Sada je u taj biznis ušla M SAN grupacija, uvjerljivo najmoćnija IT kompanija u Hrvatskoj te ona koja u svojoj grupaciji ima i najveću web trgovinu u Hrvatskoj i regiji. Njegov Corvus Pay razvio je Corvus Wallet, hrvatskog pandana PayPala, ali s obročnim plaćanjima i nizom drugih funkcionalnosti gdje ima čvrstu tržišnu poziciju. No, dok su karte na strani startupa relativno poznate. Naglašavam relativno, jer iznenađenja su uvijek moguća, ono što je apsolutna nepoznanica je kako će na sve to odgovoriti velike banke. Erste banka djelom je to pokazala s mobilnom aplikacijom KEKS Pay.

Financijski povoljnije

Utrka će se primarno voditi u području mobilnih bankarskih aplikacija. Zato je i Corvus Pay najavio da će njegov Corvus Wallet doživjeti i mobilnu inačicu. No, najviše se iščekuju reakcije dviju najvećih banaka po tržišnom udjelu, a to su Zagrebačka banka i PBZ. I dok se za PBZ u branši neslužbeno komentira da dosta toga kuha ispod radara, Zabina suradnja s HT-om na Telekom Bankarstvu otkriva gdje bi potencijal najvećih banaka mogao doći do punog izražaja.

Za početak u pretvaranju postojećih banaka u mobilne aplikacije, ali po financijski mnogo povoljnijim uvjetima nego što smo ih imali dosad. U idućem koraku možda se slično dogodi i u području bankarstva za poslovne korisnike, jer inovacije na relaciji banke-računovodstva-konzultanti nisu nešto čega smo se u nagledali u iole nužnoj količini.