Naše tvrtke trebale bi se prije svega zapitati što proizvode, a ne što prodaju

To da će Hrvatski telekom izaći na regionalno tržište bilo je očekivano. To da će to biti skupo vis-a-vis dosadašnje strategije Deutsche telekoma i to je bilo očekivano.

Međutim, to da će se HT odlučiti da iz isključivo uslužne (komunalne/utility) pretvori barem dijelom u proizvodnu kompaniju, to je uistinu veliko iznenađenje. Na tržištu se dosta priča kako izbora zapravo nije i bilo. Ako danas želite primijeniti omnichannel način rada morate billing, CRM i operacije kvalitetno uvezati. Sedamdeset IT sustava i more različitih aplikacija, koliko ih HT koristi danas, dugoročno nisu dobro rješenje. S njima ne možete biti dovoljno inovativni, a još manje agilni. Međutim, način na koji kompanija planira to provesti i u što će se po putu pretvoriti ukazuje da će interno provesti pravu malu revoluciju.

HT-ova revolucija

Ta revolucija nije u tome što će HT u iduće tri godine kupiti gotove IT sustave za kojih dvjestotinjak milijuna kuna, već što će na tom projektu interno angažirati 500 zaposlenika, od kojih gotovo polovicu tek treba zaposliti, te što će jedan od četiri glavna IT sustava, koliko će ih imati uskoro, razviti interno. Za kompaniju koja prodaje fiksne i mobile telekom usluge, električnu energiju, ICT i cloud, fiskalizaciju, usluge video nadzora, obrade debitnih i kreditnih kartica, usluge oglašavanja, evidenciju odvoza komunalnog otpada, informatičku opremu, osiguranje, poslovne aplikacije pa koja čak ima i vlastitu trgovinu aplikacijama, znači za kompaniju koja je de facto po širini ponude velika poput kakvog trgovačkog centra, koji u svojoj ponudi ima i svoje trgovačke marke i partnerske proizvode, za takvu kompaniju mnogo se potencijala nalazi u inoviranju postojeće i buduće ponude. Te će inovacije biti rezultat istraživanja i razvoj na znanju o korisnicima, konkurenciji i tržištu.

Idući korak

I dok se HT od prodavača impulsa i dodatnih usluga pretvara u softversku kompaniju, drugi trgovac, odnosno najveći slovenski trgovac potrošačkom elektronikom Big Bang, i sam se suočio sa sličnim problemima te napravio identično rješenje. Za svaki proizvod koji prodaje Big Bang postoji neki konkurent koji može ponuditi nešto slično i za svaki proizvod ima prosječno 3703 različita puteva konverzije, odnosno različitih "customer Journeyja". Big Bang je već uvezao svoj IT u omnichannel način rada, već kontrolira proizvodni dio svojeg IT-a i sada se bavi growth hackingom. Njegov biznis je svakodnevno učenje o svojim korisnicima, izgradnja baze znanja te izgradnja kompetencija vlastitih zaposlenika. To mu je temeljni posao.

Kao rezultat tog znanja Big Bang danas uz perilice rublja prodaje struju, kredite, osiguranje, dostavu, montažu i servise. Amazon, koji posluje na sličan način, usto razvija i vlastite hardverske proizvode te online servise. Radi sve od čitača knjiga, preko clouda i umjetne inteligencije, do dronova. U Hrvatskoj se ove godine pojavio novi web hosting startup, My Data Knox, koji s Tajvancima proizvodi vlastite servere. U iduće dvije godine istim putem krenut će i banke. Ispočetka će vam uz različite klasične financijske usluge početi prodavati elektronički potpis i virtualni sef, omogućiti da unutar sučelja jedne banke pristupite vašim računima u svim drugim bankama, a s vremenom će možda ponuditi čak i digitalni ključ za zaključavanje kuće.

Novo pitanje

Djeluje paradoksalno da se, dok se svi fokusiraju na poboljšanje korisničkog iskustva, netko počne baviti proizvodnjom. No, to je za dio tvrtki zapravo nužda, jer se tako stvara veća profitna margina. U svijetu u kojem svi prodaju slične stvari, kao što je slučaj s većinom hrvatskog gospodarstva, "proizvodnja" osigurava kontrolu nabavne cijene kao što to neki trgovci rade s trgovačkim robnim markama. Rješenje dakle nije u shvaćanju trgovine isključivo kao prodaje tuđih proizvoda. Daje to dosta za razmišljati kad se čuju postojeća rješenja za Agrokor te njegov Konzum i niz proizvođača hrane, a daje to i dosta ideja o tome "otkud se odjednom pojavilo toliko startupa". Zato bi se mnoge naše tvrtke primarno trebale prestati pitati što prodaju i zapitati što proizvode!