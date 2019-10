Lakoća inoviranja za Infobip je važnija od očekivanog ulaska u klub jednoroga

Možda ste fascinirani Infobipovim investicijskim aspiracijama. Ja nisam. Smatram da bi vas možda prije trebalo fascinirati to da je jedna tako velika visokotehnološka tvrtka mogla uopće nastati u Hrvatskoj, doseći tu veličinu financirajući se samo vlastitim sredstvima, i sve to bez političkog zaleđa, zavičajnog lobija i bez prstiju duboko umočenih u javnu nabavu.

Ono što pak mene fascinira kod Infobipa je inovativnost. Za očekivati je da je ta kompanija morala biti dovitljiva, promišljati stvari iz drugog kuta i sve to primjenjivati brzo, agilno. No u Hrvatskoj ne postoji niti jedna tvrtka koja to radi u tolikoj mjeri, na takvoj skali, kontinuirano. Infobip inovira kontinuirano. Bez toga ne bi mogao od nula do 100 milijuna dolara prihoda u visoko kompetitivnoj IT komunikacijskoj industriji doći u svega sedam godina. Mnogi danas znaju da Infobip planira IPO, da je potencijalni jednorog i da je stvarno velika IT tvrtka. Međutim, malo tko zapravo razumije čime se bavi. Kad pogledate njihovu web stranicu onda je najjednostavniji zaključak da je to tvrtka koja druge tvrtke povezuje s kupcima preko SMS-a. Ali to je zapravo opis Infobipa od prije desetak godina.

Uspješno prilagođavanje

Na početku svog uzleta, 2006. godine Infobip je napravio cloud komunikacijsku platformu koja je velikim kompanijama omogućila da svojim korisnicima pošalju SMS na bilo koju mobilnu mrežu na svijetu po unificiranim uvjetima. U međuvremenu se dogodio internet. Ljudi su počeli komunicirati i na druge načine, primjerice chatom i video-pozivima, a telekomi su sami počeli svoju infrastrukturu prebacivati na cloud i time smanjivati Infobipovu kompetitivnu prednost.

Ali, hrvatska softverska kompanija tome se uspješno prilagođavala, kontinuirano. Nakon SMS-a integrirali su na svoju platformu mail, WhatsApp, Viber, Skype i RCS, a sad idu prema chatbotovima i IoT-u, znači uređajima koji koriste Alexu, Siri i Google Assistant. Danas je Infobip globalno najveći partner WhatsAppa u ponudi usluga biznisima. U budućnosti će Infobip biti i u AR-u, VR-u i miješanoj realnosti.

No njihov SMS, koji je prije bio cijela usluga i služio za autentifikaciju i autorizaciju, sada je sa svim drugim kanalima postao dio složenijih, vlastitih proizvoda za automatizaciju marketinga, kao i kontaktnih centara. Možemo reći da je to logični put razvoja, jer predstavlja evoluciju Infobipovih proizvoda, njegove ponude, ali Infobip to radi na skali bez presedana u Hrvatskoj. Danas zapošljava gotovo 2000 zaposlenika, a za dvije do tri godine planira narasti na 4500.

Kad uzmemo u obzir da trenutačno ima 65 ureda na svim kontinentima, onda je po tom obilježju čak najveća hrvatska kompanija. Bilo je sličnih primjera ranije, ali od osamostaljenja Hrvatske nema primjera slične velike visokotehnološke tvrtke s jakim međunarodnim prisustvom stasale u Hrvatskoj. Narasti tako brzo s toliko ljudi je umijeće i traži vrlo teške odluke za menadžment pa nije neobično što većina vlasnika hrvatskih IT tvrtki (i ne samo njih) od toga zazire.

Brzo proizvode softver

I konačno, impresivno je u kojim razmjerima Infobip inovira. Ova kompanija u osnovi proizvodi softver pa je logično da inovira u proizvodnji računalnih programa. Dok se danas u Hrvatskoj priča o prelasku na tzv. mikroservise, Infobip ih odavno koristi i zato nove verzije softvera na tržište može izbaciti jednakom brzinom kao i Facebook. Svakih osam minuta.Ali razmjeri inoviranja u kompaniji mnogo su širi.

Ulaze u sve procese i na sve razine. Infobip kakav vidimo danas nije ista tvrtka kao prije desetak godina. Ovo danas je, naime, treći Infobip po redu. Prvi je bio mala tvrtka, drugi srednja, a danas je to u hrvatskim okvirima velika kompanija. I to znači da se u Infobipu u posljednjih desetak godina izmijenilo doslovno sve, od načina na koji se radi planiranje, dodjeljuju zadaci, vode sastanci, prate rezultati, pa do toga kako se upravlja kompanijom.

Sada, unazad par mjeseci, Infobip se bacio u inoviranje i u financijama. Koristit će ih kao polugu razvoja. Možda to ne zvuči baš inovativno u eri startupa, ali kad se prisjetite da je još 2013. godine, davno prije 2018. i velikog pada Bitcoina, Infobip napravio vlastitu kriptovalutu ?Coins koju koristi japanski NTT DoCoMo. S tim na umu treba ostaviti otvoren za svakojake mogućnosti. U vrijeme dok Azija diktira trendove evolucije tržišta kapitala i kad su ključne riječi u financijskoj industriji blockchain, AI i kriptovalute, bit će zanimljivo vidjeti u kakve će inovacije s financijama zakoračiti kompanija koja bi u drugom tromjesečju 2020. mogla postati jednorog.