Kome će nakon Trumpova zida Amerika moći pričati o slobodi i demokraciji

Onog trenutka kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država zbog izgradnje jednog zida proglašava izvanredno stanje možemo reći kako je zapadna demokracija doživjela svojevrsni slom - naime u slučaju Donalda Trumpa i njegove težnje da ostvari svoje predizborno obećanje možemo govoriti o podjednako širokom tumačenje propisa i zakon popu onoga kada na nekom šalteru u Lijepoj našoj nekakav činovnik zaustavlja projekt vrijedan više milijuna eura samo i jedno zato što mu nedovoljno precizni zakoni dopuštaju preširoko tumačenje.

I kada se to događa u Hrvatskoj onda je to veliki problem za našu državu, ali isto tako zbog naše veličine i značaj u svjetskim razmjerima nije na toj skali toliko alarmantno.

Ali kada se tako nešto događa u zemlji koja je prije još svega nekoliko godina bila predvodnik demokratskog svijeta onda je to malo opasniji presedan. I nije to toliko opasno zbog jednog zida koji niti će riješiti problem emigranata niti sigurnosti SAD-a. Opasno je to jer daje legitimitet jednom načinu ponašanja koji je izrazito opasan za ono što nazivamo slobodnim svijetom. Jer vođeni jednom i jedinom idejom a to je ako može Amerika zašto ne bi mogli mi kroz vrijeme koje dolazi biti svjedoci opasnih poteza nekih lidera demokratskih ali manjih država.

Izvanredno stanje

Uostalom kome će sada Sjedinjene Američke Države moći pričati o slobodi i demokraciji ako njihov predsjednik poput razmaženog suverena može proglasiti izvanredno stanje samo zato što eto redovnom procedurom ne može izgaditi jedan zid. Zidovi su opasni gradili se kroz izvanredno stanje ili redovnim putem jer zidovi odvajaju i razdvajaju. Ovi od betona, čelika, drva ili kamena samo su preslika onih u glavama. I to je jako opasno jer žilet žica koja već sada odvaja Hrvatsku od Madžarske ili Slovenije isto je žica u glavama i isto dobiva puni legitimitet ovim Trumpovim potezom.

U takvom svijetu zapad a koji više nije onaj koji se otvara nego onaj koji se zatvara pred svim manje poznatim narodima Hrvatska ej na izrazito škakljivom terenu. Naime, ako nismo do sada primijetili onda bi svakako trebali - mi smo sada ta granica. Zadnja linija obrane Europske unije u ovom trenutku se djelomično nalazi i na našoj granici. A da se nalažemo u našim glavama, ili glavama dijela naše populacije zidovi se nalaze već godinama.

U omom trenutku ti i takvi dobivaju puni legitime da postanu daleko glasniji nego što su bili. Angela Merkel na zalazu i jačanje ekstremista na području Europske unije put su u jako puno zidova. Put koji umjereni realni političari, a zajedno s njima i gospodarstvenici ne žele i uspijevaju za sada ipak držati u manjini. Međutim Donald Trump otvara svojim potezom Pandorinu kutiju koju će zapadni svijet jako teško zatvoriti. Jer dok možda za politiku protekcionizam i Amerika prva zid i ima neke logike u ostatku svijeta u ovom slučaju u Europskoj uniji on je jako opasan.

Tektonski poremećaji

Naime, Amerika je daleko koliko kod je globalizacija sve smanjila i umanjila ali Europska unija je naš prostor i ako tu krenu zidovi onda ćemo u tom slobodnom zatvoru živjeti i mi sami. Zbog toga ostaje jedino nada da je sustav Sjedinjenih Američkih Država ipak dovoljno snažan i otporan čak i na poremećaje poput Donalda Trumpa jer ipak je ostao sve ovo vrijeme kao nekakva vrsta zadnje linije obrane slobode i demokracije. Jedan zid to neće promijeniti danas ni sutra ali taj jedan zid mogao bi promijeniti ostatak svijeta puno više nego što to u ovom trenutku zamišlja Donald Trump.