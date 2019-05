Koliko nas stoji izgubljena godina ministra Darka Horvata?

U proteklih godinu dana operacije spašavanja Uljanika od ministra gospodarstva Darka Horvata čuli smo svašta, no izjava da bi se nakon svega javnost referendumom trebala izjasniti treba li državnim proračunom spašavati veliku brodogradnju stvarno je previše.

Ako je i šala, onda je neslana. I neuspjela. Ideja referenduma o škverovima samo je potvrda njegovog teškog donošenja krupnih odluka. Ministarski mandat Horvatu će se pamtiti isključivo po pulskom škveru i očajničkom traženju rješenja, koje mu je stalno bilo na vidiku za tjedan-dva. Svu energiju je usmjerio na taj "vrući krumpir" koji ga je dočekao i ako je i bilo drugih zadataka na kojima je radio, oni su zasjenjeni i ostali su neprimijećeni.

Pamtit će ga se, nažalost, isključivo po Uljaniku. Kao što se njegovu prethodnicu Martinu Dalić u kratkom mandatu veže samo uz Agrokor. Danas možemo procjenjivati je li njezina odluka o lex Agrokoru najbolja ili ne, no Dalić je svoju odluku donijela brzo i stala iza nje, dok se priča o Uljaniku razvlači godinu i pol. Da se s odlukom nije toliko odugovlačilo, Uljanikov bi udar i na državni proračun bio manji.

Možda i najslikovitiji primjer nečinjenja daje slučaj raskida ugovora za jaružalo, s čijim naručiteljem Ministarstvo od siječnja pregovara kako bi se proračun zaštitio od milijardu kuna jamstva, ali sve do otvaranja stečaja prošlog tjedna ostalo se na početnim pozicijama. Sada je taj nedovršeni brod utopljen u stečajnoj masi Uljanika, a stečajni upravitelj nakon izvještajnog ročišta u listopadu i usvajanja stečajnog plana morat će utvrditi najprije u kakvom je stanju nakon najmanje devet mjeseci stajanja u moru, a potom vjerojatno i sam sjesti za stol s Belgijancima.

Da je na ovakav način reagirala Martina Dalić vjerojatno bi se i danas vrtjeli u krug i procjenjivali treba li nam Agrokor. Horvat se danas tako pita ono što se trebao pitati prije godinu dana - treba li nam industrija koja stvara 1,8% BDP-a i koja košta porezne obveznike. On sam sve to vrijeme uvjeravao je javnost da nam to treba, pa je sada logično upitati se i koliko nas stoji izgubljena godina ministra Horvata?