Kalifornija osnažuje privatnost, trend koji će 2020. obilježiti tehnološku industriju

Ako imate pametni televizor, koji ima kameru i mikrofon, izbacite ga iz spavaće sobe. Izbacite ga i iz dječje sobe, a u dnevnom boravku se suzdržite od bilo kakvih aktivnosti koje ne biste željeli ionako javno objaviti.

Upozorenje je to koje je postalo uobičajeno na tehnološkim konferencijama posvećenim sigurnosti i privatnosti. Godinu i pol dana nakon europske General Data Protection Regulation (GDPR) regulative, koja je u Hrvatskoj isprva dočekana s puno nerazumijevanja, u Kaliforniji, a time i sjedištu tehnološkog svijeta, Silicijskoj dolini, na snagu stupa California Consumer Privacy Act (CCPA).

Američki je to pandan GDPR-a. Riječ je o regulativi od koje se očekuje da će dodatno utvrditi novi trend u tehnološkoj industriji, onaj koji će sada, sasvim sigurno obilježiti 2020. - privatnost!

Do podataka samo od vlasti

SAD je za razliku od Europske unije uvijek bio skloniji samoregulaciji. No, ono što je poduzela Kalifornija ukazuje da po pitanju privatnosti ona ne funkcionira. Kao što se sada može u EU, tako će se od 1. siječnja 2020. moći i u Kaliforniji od kompanije koja prodaje pametni televizor, ali i bilo koji drugi uređaj tražiti da kaže koje podatke o vama kao korisniku-kupcu skuplja, za koju svrhu, kao što će se moći tražiti da iste izbriše ili da ih ne prodaje dalje.

U to je uključen niz osobnih podataka, od imena i prezimena, preko lozinke, broja mobitela, fizičke adrese do praćenja online aktivnosti korisnika po IP adresama i identificiranju uređaja s kojima pristupa internetu. Popis je i širi, jer uključuje podatke o rasi, religiji, bračnom statusu, seksualnoj orijentaciji, vojnom statusu, veteranskom statusu, zatim biometrijske podatke poput otiska prsta ili podataka o vašem licu, pa sve do popisa stranica koje ste posjetili i informacije o vašoj lokaciji.

Kao i u EU, tako i u Kaliforniji, slijedila se zdrava logika. Tako je dosta javnih podataka koje o građanima ima država, a koje su time javne, slobodno se može prikupljati. Primjerice, podatak o bračnom statusu kupaca-korisnika u Kaliforniji. No, ti se podaci mogu preuzimati isključivo od vlasti. Ne može ih se skupljati na druge načine. Pojednostavljeno, pametni televizor s početka priče više neće moći biti prodan u Kaliforniji, kao što ga više nije moguće prodati niti u EU, a da se pri tome ne otkrije informacija skuplja li proizvođač televizora informacije o vama.

Ima sigurnosnih stručnjaka koji tvrde da svi pametni uređaji, od pametnih televizora preko pametnih zvučnika i kamera pa sve do mobitela s uključenim asistentima, zapravo kontinuirano skupljaju o vama podatke i šalju ih proizvođačima. Sada im to više neće biti tako jednostavno.

Poljuljani poslovni modeli

Važnost CCPA je u tome što se donosi baš u Kaliforniji. Za razliku od EU država, Kalifornija je dio SAD-a gdje je zakonski okvir takav da je sve potencijalno utuživo. To znači da ćemo u 2020. u praksi vidjeti koji tehnološki brendovi po pitanju privatnosti pričaju jedno, a rade drugo. I dok su se u EU mogli bojati lošeg publiciteta, a u SAD-u će za to platiti.

A kako je Kalifornija najgušće naseljena država unutar SAD-a i ujedno jedna od najbogatijih, CCPA će postaviti standard za onaj dio svijeta koji je dosad zaobilazio GDPR. No, korak dalje, CCPA odrazit će se na samu američku tehnološku industriju. U svijetu tehnoloških kompanija, koje svoju tržišnu vrijednost učestalo promoviraju kroz potencijal rudarenja i iskorištavanja podataka o korisnicima za izradu novih proizvoda i efikasniju prodaju, CCPA donosi brojne izazove. Nekima bi mogla ozbiljno poljuljati poslovne modele, drugi se pak ubrzano usklađuju. U SAD-u je sve industrija pa treba očekivati da će sada stoga i privatnost postati jedna od njih. A prve pomake u tom smjeru vidjet ćemo već u iduća dva tjedna na CES-u u Las Vegasu, najvećoj svjetskoj konferenciji potrošačke elektronike.

Ove godine na nju po prvi put dolazi Apple, zagriženi zagovornik privatnosti korisnika. No, bit će tamo i najveće društvene mreže poput Facebooka i Twittera, koje o tome pričaju od nedavno. Neće CCPA, kao što nije ni GDPR, učiniti televizore manje pametnima, ali će kupce-korisnike osnažiti da mogu biti mudriji u svom izboru i da nakon što ga jednom donesu, imaju priliku promijeniti svoj stav. U tome će, kao i dosad, biti mnogo biznisa, samo sada, od 2020. nadalje, na drugačiji način.