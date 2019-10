Kako stvoriti vrijednost za današnjeg kupca koji svu moć drži u svojim rukama

Jeste li znali da je danas u svijetu više mobilnih telefona nego četkica za zube? Čak 91% Europljana sa sobom nosi mobitele 24/7, 75% njih za kupnju će se odlučiti tek nakon što su sve o proizvodu istražili putem svog pametnog telefona, 80% mobitel koristi i pri kupnji u fizičkoj trgovini... Tehnologija značajno utječe na to kako svijet funkcionira, generirajući velike promjene u ponašanju i očekivanjima pojedinaca.

Stalno povezani i angažirani, prihvaćamo nove obrasce ponašanja - od društvenih interakcija pa sve do načina kako kupujemo. Četvrta industrijska revolucija na svom je vrhuncu što poslovanje čini iznimno uzbudljivim, ali istovremeno i vrlo izazovnim. Obzirom da P&G ima povijest dugu 180 godina, imali smo priliku proći kroz prethodne tri industrijske revolucije i rasti jer smo shvatili da je nužno biti na čelu promjena i izvući maksimalno od dostupnih tehnologija. Današnji pristup ne razlikuje se puno; kada tehnologija transformira način na koji potrošači stupaju u interakciju s našim proizvodima, mi mijenjamo poslovanje.

Transformacija industrije

Što se promijenilo? Prije svega, potrošači danas imaju svu moć u svojim rukama. Tehnologija je ta koja im omogućava da istraže i kupe što god požele, kad god požele i gdje god požele, a zahtjevi su im veći nego ikad prije. Traže jednostavno i besprijekorno iskustvo kupovine u svakoj fazi procesa, a mi moramo odgovoriti na te zahtjeve. Kada se pet milijardi potrošača kojima služimo diljem svijeta mijenja, to znači da se mijenjamo i mi. Tehnologija je istovremeno "poremetila" cjelokupno poslovanje P&G-a i naših partnera, transformirajući proizvodnu, logističku i maloprodajnu industriju. To stvara i učinkovitost i mogućnosti. Samo primjer, nekad se kupnja odvijala jednom ili dva puta tjedno, a danas do 24 puta mjesečno ili više.

U što brendovi vjeruju?

Osim tehnologije, na industriju utječu i ekološki izazovi. Očekuje se kako će broj stanovnika do 2050. godine narasti na 10 milijardi ljudi. Globalni BDP trebao bi se učetverostručiti, a to utječe na način na koji koristimo resurse. Na temelju trenutnih obrazaca potrošnje, uskoro će nam trebati tri puta veća količina prirodnih resursa, što bi značilo da nam trebaju još tri planeta kako bismo zadovoljili sve te potrebe.

Da bi došlo do promjene, potrebna su nam partnerstva između industrija i institucija, i zato u P&G-u vjerujemo da održivost nije samo moralni, već i ekonomski i poslovni imperativ. I potrošači puno očekuju po tom pitanju. Usto što očekuju da su im brendovi dostupni kad god i gdje god oni požele, s personaliziranim rješenjima i jednostavnim integriranim uslugama, potrošače danas zanima u što brendovi vjeruju, što poduzimaju po pitanju zaštite okoliša, održivog razvoja, društvene odgovornosti, poticanja različitosti i inkluzivnosti pa je 65% naših potrošača zato spremno platiti višu cijenu za održivi proizvod. Uzimajući sve to u obzir, tri su ključna koraka koja poduzimamo u P&G-u, i za koja smatramo da bi trebala poduzeti FMCG industrija, kako bismo odgovorili na izazove s kojima se susrećemo i ako bismo ih pretvorili u prilike - stavljamo kupca u središte poslovanja, prepoznajemo da je jednostavnost imperativ i dizajniramo imajući na umu mogućnosti tehnologije.

Živimo u trenutku u kojem je kupac sve i zato je važnije nego ikad staviti ga u središte poslovanja. Također, inovacija mora pronaći način kako omogućiti razmjenu u točno onom trenutku u kojem kupac želi određeni proizvod i u kojem to znanstveni napredak dozvoljava. A taj kupac želi izuzetno jednostavno iskustvo - jednostavno i što se tiče ponude proizvoda, ali i što se tiče jednostavnijih oblika u kojima proizvod dolazi. U P&G-u, na primjer, to konkretno znači da smanjujemo veličinu Gillette britvica kako bi stale u poštanski sandučić.

Inovacije i rast prodaje

Također, tehnologiju koristimo kako bismo pojednostavili život naših potrošača. Električna četkica Oral B "uči" kako bolje četkati zube slanjem podataka na mobitel putem blootootha u stvarnom vremenu, baš kao da u kupaonici imate zubara. Ovom inovacijom ne samo da smo podigli prodaju, nego je i povećano prosječno vrijeme četkanja zubi za 45 sekundi. Ono što nas dodatno izdvaja od konkurencije je korištenje snage brenda za pozitivne promjene u društvu.

Jedan od primjera je kampanja Like A Girl u kojoj smo iskoristili snagu našeg brenda Always da razdrmamo ustaljene društvene norme i goruća ženska pitanja, te riješili stereotipe i rodne predrasude. Smatramo da globalni brendovi poput Alwaysa, Ariela, Pampersa, Gillettea i drugi imaju moć utjecati na obrasce kupnje i ponašanja, te educirati i tu prepoznajemo svoju odgovornost i priliku za kreiranje rješenja koja utječu na pojedince i na planet na kojem živimo.

Potaknuti tim razmišljanjem, postavili smo si npr. pitanje - što kad šampon ne bi samo prao kosu, već bi mogao i očistiti plažu? Tako je nastala bočica Head&Shoulder šampona za kosu, izrađena od reciklirane plastike koju smo prikupili na plažama. Pitat ćemo se i dalje i nastaviti odgovorima stvarati vrijednost.