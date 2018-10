Kako je grad malo poznat većini zapadnjaka ostvario meteorski uspon i izjednačio se s Danskom

FOTO: GettyImages

U filmu "Suludo bogati Azijci" (adaptaciji romana Kevina Kwana iz 2013. godine) koji je postao iznenađujući hit, profesorica ekonomije s njujorškog Sveučilišta (Rachel), putuje sa svojim dečkom u Singapur kako bi upoznala njegovu obitelj. Tamo saznaje, očigledno prvi put, da je njena bolja polovica (Nick) nasljednik jednog od najvećih bogatstava u Aziji i da ima majku koja se usredotočila na sprječavanje vlastitog sina da se ne bi oženio običnom djevojkom, bez obzira na činjenicu je li ona Amerikanka azijskih korijena ili ne.

Djelomično zbog svoje (izvanredne) kompletne glumačke postave azijskog podrijetla (što je izuzetno rijetko) i djelomično zato što podsjeća na ranija razdoblja sjajnih romantičnih komedija, film je podigao puno prašine. Možda dođe i do zakašnjele dodjele zasluženog Oscara za Michelle Yeoh (iz "Tigra i Zmaja"), koja glumi neumoljivu majku, ali punu ljubavi. No, u filmu se također prikazuje Singapur, mjesto nepoznato većini Zapadnjaka. Nekima će najšokantnija u filmu biti upravo činjenica da su dijelovi Azije postali suludo bogati.

Subvencionirano stanovanje

Kako bismo dobili predodžbu o meteorskom usponu tog otočnog grada-države, potrebno je samo usporediti blještavu metropolu opisanu u "Suludo bogatim Azijcima" s ribarskim selom punom koliba opisanom u klasičnoj komediji iz 1940. godine, pod nazivom "Put u Singapur", čija glumačka postava uključuje imena kao što su Bing Crosby, Dorothy Lamour i Bob Hope. Ta usporedba pomaže u shvaćanju kako je fiktivna obitelj Young postala ultra bogata kao rani ulagači u nekretnine. S godišnjim outputom od oko 325 milijardi dolara 2017. godine i 5,6 milijuna stanovnika, Singapur se trenutačno s ekonomskog aspekta nalazi u rangu Danske (iako je njegovo stanovništvo raznolikije).

To je laskava usporedba, obzirom da se, prema anketama, Danska obično nalazi na vrhu ili blizu vrha ljestvice po pitanju kvalitete života na globalnoj razini. Singapur ne preraspodjeljuje dohodak na tako agresivan način na koji to čini Danska, jer radije bira održavanje poreza na nižim razinama i koncentraciju doznaka na pojedince s niskim dohotkom. Unatoč tome, svi građani imaju pristup visoko kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i školovanju, dok brojni također ispunjavaju uvjete za uvelike subvencionirano stanovanje. U "Suludo bogatim Azijcima" siromaštvo se prikazuje (na prilično ingeniozan i urnebesan način) kao dugolinijski let ekonomskom, a ne prvom klasom. Iako su Amerikanci azijskog podrijetla prihvatili taj film kao prodor azijskih glumaca u hollywoodsku mainstream produkciju, u samom Singapuru on je izazvao gorljive rasprave.

Usprkos činjenici da su stanovnici Singapura uzbuđeni jer će "CRA" ("Suludo bogati Azijci", kako su ga nazvali na singapurskom slangu) katalizirati procvat turizma, prigovori su uzeli maha. Jedan se odnosi na to da se likovi u filmu ne koriste u dovoljnoj mjeri izrazima iz singapurskog slanga; drugi na to da su velike indijske i malajske zajednice tog grada države u filmu nevidljive. Najviše od svega, tu je negativna populistička reakcija na pretjerano bogatstvo obitelji Young, uslijed čega se postavlja pitanje zašto Singapur nema kapitalnih dobitaka ili poreza na nekretnine.

Zašto bi Nicku trebalo biti dopušteno nasljeđivanje tolike količine novca? Međutim, negativna reakcija možda je manje od onoga što bi jedan Amerikanac ili Europljanin mogao očekivati. To bi moglo biti zato što je srednja klasa prilično uspješna u jedinstvenom singapurskom sustavu, koji je u popriličnoj mjeri tržišno gospodarstvo, ali tržišno gospodarstvo u kojem država igra važnu ulogu po pitanju dugoročnog planiranja i ulaganja. Mogli bismo cinično tvrditi da bi negativna reakcija bila znatno vidljivija kad bi bilo manje ograničenja na medije.

No, usporavanje rasta, osobito tamo gdje ono utječe na dohodak srednje klase, zasigurno je najvažniji pokretač populizma u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama, što je nesumnjivo dodatno pogoršala financijska kriza. Iako je također došlo do usporavanja rasta u Singapuru, on još uvijek nadmašuje Europu. Monetarna vlast Singapura prognozira da će rast premašiti 3% u 2018., što je na razini Sjedinjenih Američkih Država i trenutačno izaziva zavist naprednih gospodarstava.

Utjecaj institucija ili kulture?

Uspjeh Singapura još je upečatljiviji obzirom da se blizina ekvatora obično povezuje sa slabim rastom i siromaštvom. Ipak, Singapur je smješten gotovo iznad njega. (U jednoj nevjerojatnoj sceni filma "Suludo bogati Azijci", Nick i Rachel dočeka u zračnoj luci džip otvorenog krovišta). Dilema oko toga imaju li "institucije" ili "kultura" veću važnost za rast na konferencijama gotovo dovodi do izbijanja tučnjave među ekonomistima koji proučavaju rast, pri čemu si obje strane teže pripisati zasluge za Singapur, koji je naslijedio engleske institucije i elemente kineske kulture. U ovom se trenutku nadamo da će Azija postati u većoj mjeri zastupljena u hollywoodskoj kulturi te da će se u većem broju filmova pojavljivati azijski predjeli i glumci. Proizveden za samo 30 milijuna dolara (u usporedbi s preko 300 milijuna dolara uloženih u produkciju Disneyevog filma "Osvetnici: Rat beskonačnosti2), bruto zarada filma "Suludo bogati Azijci2 već je premašila 200 milijuna dolara diljem svijeta.

Nepoznata regija

To je dojmljivo za bilo koji film, a osobito za film koji počinje lekcijom iz teorije igara. U prvoj sceni, Rachel se koristi pokerom kako bi zorno prikazala pojam velikom razredu čiji polaznici sjede i ushićeno prate predavanje i ona školuje diplomiranog asistenta u nastavi. Naravno, većina tečajeva o teoriji igara uključuje znatnu količinu matematike o strateškim odnosima, a ne igranje pravih igara. No, oni ipak mogu biti zabavni. Avinash Dixit, profesor na Sveučilištu Princeton, čuven je po svom korištenju isječaka iz filmova kao što je "Dr. Strangelove" kako bi zorno predočio ključne pojmove. U Hollywoodu će se od sada možda koristiti filmovima kao što je "Suludo bogati Azijci" kako bi se predočili ključni pojmovi o regiji o kojoj se zapravo može ispričati priča o najvećem gospodarskom uspjehu u posljednjih nekoliko desetljeća. O toj priči može se ispričati još jako puno priča.

