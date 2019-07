Izgradnja imidža - kako do najboljih talenata putem društvenih mreža

Jedan od najsloženijih izazova hrvatskog tržišta rada je jaz između znanja koje pruža obrazovni sustav i onih koje zahtijevaju poslodavci. Lošu perspektivu dodatno jačaju negativni demografski trendovi.

Poslodavci se bore s nedostatkom kvalificirane radne snage, a potrebni su im i sve veći napori u zadržavanju postojećih talenata. Employer branding, odnosno izgradnja imidža poželjnog poslodavca sve se više nameće kao odgovor na ove izazove. Prema podacima LinkedIna, organizacije koje uspješno provode employer branding imaju manji odljev zaposlenika (28%) te troškove zapošljavanja (50%), javlja im se 50% više kvalificiranih kandidata za zapošljavanje, a samo vrijeme potrebno za zapošljavanje kandidata ubrzavaju od 1 do 2 puta.

Što radi poželjan poslodavac

Kako biste bili prepoznati kao poželjan poslodavac, potencijalnim kandidatima morate ponuditi odgovarajuće vrijednosti (employee value proposition). Tek kada je vaš employee value proposition dobro definiran, spremni ste za komunikaciju. Pritom možete koristiti različite alate i kanale komunikacije, od internetske stranice, društvenih mreža i newslettera do meet upova u vašoj organizaciji ili konferencija na kojima ćete se predstaviti. Znate li da čak 75% kandidata u potrazi za poslom istražuje informacije o tvrtki prije nego što se prijavi za otvorenu poziciju? Njih 52% će najprije pogledati internetske stranice tvrtke, a zatim njezine profile na društvenim mrežama.

Dva koraka do uspjeha

To je osobito izraženo kod mlađih generacija čije živote danas oblikuju digitalna tehnologija te komunikacija kroz različite društvene mreže, messaging aplikacije i slične servise. Predviđanja kazuju kako će Millennialsi, generacija rođena između ranih osamdesetih 20. stoljeća i početka novog milenija, do 2020. godine globalno činiti 35% radne snage. Prema podacima LinkedIna, za njih 70% upravo društvene mreže prvi su izbor alata za traženje posla. Velike društvene mreže poput Facebooka, LinkedIna, Instagrama i Twittera omogućuju doseg, ali i prenošenje relevantne slike o vašem employer brandu kroz pažljivo osmišljen sadržaj. Kada znate tko su vaši idealni kandidati, prvi je korak odabrati platformu koja je najprikladnija za komunikaciju s njima.

Poznavanje prirode svake društvene mreže, uobičajene komunikacije, mogućnosti za kreiranje i objavljivanje sadržaja, kao i uvid u to tko i kako ih najviše koristi, ključno je za odabir prave platforme. Dok Facebook ima najveći doseg i pruža najviše mogućnosti u smislu formata sadržaja, Instagram će vam možda bolje omogućiti da pronađete kreativce ili pokažete kako izgleda radno okruženje u vašoj organizaciji kroz neformalnu komunikaciju.

Na LinkedInu ćete se brzo povezati s profesionalcima iz industrije putem grupa, a Twitter će biti koristan za pretraživanje kandidata s vrlo specifičnim znanjima. Drugi je korak planiranje sadržaja kojim ćete pokazati potencijalnim kandidatima zašto bi radili upravo kod vas. Sadržaj treba jasno predstaviti prednosti koje pružate i zašto je vaša organizacija odlično mjesto za rad.

Iako nema čarobne formule koja će vam reći točno kakav sadržaj je najbolji, ono što je najvažnije obuhvatiti je vaša organizacijska kultura, kako izgleda svakodnevni rad u vašoj organizaciji, tko su vaši zaposlenici i što oni rade, te različite vijesti iz poslovanja poput inovacija, nagrada i slično. Dobro je pružiti i edukativni sadržaj poput članaka s novostima iz vaše industrije ili videa s korisnim savjetima kojima ujedno možete potaknuti konverzaciju s vašim pratiteljima na društvenim mrežama. Najveće društvene mreže ujedno nude i različite načine promoviranja sadržaja, što je osobito korisno ako se obraćate uskoj niši i ciljate kandidate sa specifičnim znanjima i vještinama.

Zaposlenici kao influenceri

Zaposlenici su najvrjedniji resurs kojeg imate na raspolaganju, stoga je upravo njih dobro koristiti kao način privlačenja talenata, ali i kako biste najboljim zaposlenicima na ovaj način pokazali koliko ih cijenite. Predstavite različita radna mjesta, mogućnosti za napredovanje ili inovacije kroz članke ili videa u kojima će vaši zaposlenici biti u prvom planu. To je ujedno i odlična prilika da pokažete ljudsku notu svoje organizacije. Današnje tržište rada mnogo više uvjetuju posloprimci, nego poslodavci. Uz dobar employer branding budite sigurni da ćete zadržati kvalitetne zaposlenike u svojim redovima, a u borbi za talente najbolje privući baš vi.