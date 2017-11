Hrvatska već ima svoje 'male' Amazone, Apple, Google, Facebooke i Microsofte

U Hrvatskoj već postoje kompanije poput Amazona, Applea, Facebooka, Googlea i Microsofta, poznatih kao velika tehnološka petorka.

Tih pet američkih kompanija razvile su platformski biznis globalnih razmjera i ta ih činjenica na svakom lokalnom tržištu čini nadmoćnima. Jedini koji su se tome uspjeli othrvati su Yandex, jer je imao podršku ruske države i Alibaba, jer je imala potporu kineske države. I Francuska zbog toga pokazuje zube Appleu, Facebooku i Googleu. Njemačka također, posebno nakon što su počeli ugrožavati njenu auto-moto industriju. Posljednje što je Europa napravila po tom pitanju je GDPR regulativa, koja američkoj petorki oduzima monopol nad korisničkim podacima, tj. gotovo cjelokupnim opisom privatnih života većine građana EU koji su te kompanije skupile preko društvenih mreža.

Domaći igrači

Vjerojatno najpoznatiji hrvatski biznis koji funkcionira kao platforma je onaj od Mate Rimca. Njegova tvrtka Rimac Automobili, koliko god se javno trudila najaviti proizvodnju vlastitih automobila, interes zapravo ima biti i ostati primarno proizvođač tehnologije za električne automobile: od pogona do infotainmenta. Tako će, naime, izgledati veliki proizvođači automobila u budućnosti. Neće imati jedan super-popularan brend automobila, čak ni sto njih, već će takoreći biti prisutni u svim električnim automobilima.

Neophodni kao što su Windowsi na računalima bili nekad. Infobip je drugi takav primjer, i to u području SMS i ine komunikacije. Infobip komunicira s četiri milijarde krajnjih korisnika mobitela, ali to ne radi izravno. On je platforma preko koje to rade tvrtke i telekom operateri, čak i Facebookov Whatsapp. Isti princip slijedi i Microblink Damira Sabola, kao i njegov spin-off PhotoMath. Microblink je najbrža svjetska platforma za digitalizaciju dokumenata pa se koristi na aerodromu u Briselu za očitavanje putovnica kao i za provjeru identiteta glasača na izborima u SAD-u. Oradian postaje takva platforma u mikrofinancijama, posebno u Africi. No, nedavno je na njegovu cloud platformu prešla i filipinska banka Cantilan Bank. Usto sa Stellarom radi na alternativi SWIFT-u i tako kreira potpuno novi globalni financijski ekosustav.

Slično, samo s voucherima radi Bouxtie Renata Librića, koji je među tri posto najboljih startupa u Silicijskoj dolini u kolovozu ušao u akcelerator Plag and Play. Librić je odbio dvije ponude za preuzimanje od 90 i 120 milijuna dolara i odlučio se dalje širiti biznis. Na isti se način, u području kodiranja za web razvija CodeAnywhere, u području rentanja kompanija Winglio, te u mapiranju GIS Cloud.

Iduća revolucija

Ali s dolaskom blockchaina i umjetne inteligencije te povezivanjem fizičkog i virtualnog svijeta čak i ti igrači dobit će nove konkurente. Blockchain već sad nazivaju trećom internetskom revolucijom. Prva je bila pojava web stranica i općenito online komunikacije. Zatim je došao web 2.0 - društvene mreže i online aplikacije. Treća dolazi i iz temelja mijenja čak i inovacijske modele. Google i Apple već godinama rade na prikupljanju podataka da bi nahranili svoju umjetnu inteligenciju i stvorili najsigurnije pametne automobile, a sad im račune mrsi blockchain i Ocean protocol, koji stvaraju globalno tržište za podatke koji će omogućiti da svatko može razviti siguran samovozeći automobil. Gdje će se spojiti fizički i virtualni svijet tek se istražuje.

U tom će svijetu biti beacona, IoT-a, robota, holograma i mnogih drugih stvari. No, sigurno je da će sve veću ulogu imati i države koje su u pojedinim nišama prepoznale prijetnje tržišnom natjecanju. Odluke im neće nužno biti dobre, kao što možemo naslutiti kod pitanja mrežne neutralnosti. Ali prostora za razvoj budućih startupa sigurno neće nedostajati kao što neće nedostajati i prostora za prilagodnu postojećih biznisa. Samo pogledajte što je u obrazovanju uspjela Algebra.