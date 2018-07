Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Iako je u Strategiji turizma predviđena stagnacija rasta privatnog smještaja u korist otvaranja malih obiteljskih hotela i ostalih hotela s većom sposobnošću da produže sezonu i povećaju prihod, poznato je već da je to jedan od posve promašenih ciljeva strateškog dokumenta koji je uskoro i na isteku. Iako dijelom i zbog utjecaja na globalnom tržištu, rasta homesharing platformi i neformalnih oblika smještaja, Hrvatska svoju apartmanizaciju nije uspjela zaustaviti uglavnom zato što nitko oko toga baš nije potrudio.

Bilo da ih nazovemo investitorima, poduzetnicima ili snalažljivim vlasnicima nekretnina na moru, vlasnici apartmana i soba za najam bili su i ostali povlaštena skupina u hrvatskom društvu i gospodarstvu, koja za razliku od brojnih drugih gotovo i ne plaća poreze na djelatnost od koje ubire sve više. Ono što je počelo kao socijalna kategorija mnogima se pretvorilo u sjajan biznis, a da je tako svjedoče stotine novih gradilišta koja i ove godine niču uz obalu, u novom valu apartmanizacije.

Porezna oaza

Aktualna porezna politika za to je više nego poticajna. Uz porez na vikendicu i članarinu turističkoj zajednici, privatni iznajmljivači plaćaju najviše 300 kuna paušalnog poreza po krevetu godišnje, ako ne prijeđu određeni iznos prihoda koji bi ih prebacio u sustav PDV-a. Takvi bi se možda mogli nabrojati na prste jedne ruke, jer nitko nije lud plaćati 13 posto PDV-a ako ne treba, a namještanje iznosa prihoda prava je sitnica i traži tek osnove matematike.

Tako je gotovo stotinu tisuća privatnih iznajmljivača lani uplatilo ukupno 135,5 milijuna kuna paušalnog poreza, odnosno grubom računicom svaki iznajmljivač platio je u prosjeku oko 1350 kuna poreza na dohodak, višestruko manje od bilo kojeg radnika u Hrvatskoj. To su samo oni koji su prijavljeni, a ilegalaca na terenu ima sve više, jer je kontrola jako slaba, no to nam sad nije tema. Zašto se situacija do sad nije mijenjala, iako se mnogo puta to predlagalo pa i navedenom Strategijom turizma, nije teško dokučiti.

Marić talasa?

Ima u tih stotinjak iznajmljivača puno političara, odnosno donositelja odluka na državnoj i lokalnim razinama, a da ne se ne govori koliko je to birača. Stoga malo i čude najave da bi se stvar mogla zatalasati. Uoči predstavljanja prijedloga porezne reforme, ministar financija Zdravko Marić javno je pojasnio zašto traži povećanje paušala.

Podsjetio je da je paušal uveden 2005. godine, i to na bazi od prosječno 35 noćenja po krevetu, po prosječnoj cijeni od 100 kuna. U međuvremenu je broj noćenja u mnogim destinacijama porastao i nekoliko puta, o cijeni da ne govorimo. Isti paušal plaćaju vile u Istri i sobe u Slavoniji, nekima iznos paušala ne doseže ni pola posto od ostvarenog godišnjeg prihoda.

Željko Lovrinčević, jedan od članova Marićeve porezne skupine, pojasnio je kako je efektivno oporezivanje privatnog najma u turizmu tri puta niže od ostalih oblika oporezivanja dohotka od rada, a četiri puta niže od svih oblika poreza na kapital. Prava porezna oaza o kojoj samo sanjati mogu obrtnici i trgovačka društva koji obavljaju sličnu djelatnost, zapošljavaju, ulažu, i uz PDV plaćaju brojne druge namete, pa čak i najmodavci stanova, zaposleni koji bruto plaću vide samo na papiru.

Povlašteniji od studenata

Lovrinčević kaže da su privatni iznajmljivači povlašteniji čak i od studenata. Iako ravnopravno koriste sve javne usluge, od zdravstva nadalje, privatni iznajmljivači debelo koriste turističku, prometnu i ostalu infrastrukturu u koju gotovo ne ulažu. Bi li infrastruktura u Splitu mogla biti jača kad bi se ravnomjernije uključili svi koji crpe turistički potencijal tog grada, koji uskoro čekaju redukcije vode i struje? Koliko apartmana imaju oni koji donose odluke u tom gradu i županiji? U raspravi koja se vodi na terenu smiješne su konstatacije da će porasti smještaj na crno ukoliko se poveća paušal iznajmljivačima, osim što su takve prijetnje neukusne. Tko misli raditi na crno, radit će s paušalom od 300 i 500 kuna, i taj će se uvijek smijati onom tko radi po zakonu.

Opasna je i argumentacija da nema smisla plaćati bilo kakav porez u zemlji lopovluka, rastrošne države, Agrokora, Uljanika i ostalih afera. Time prizivamo anarhiju u kojoj će zavladati ozbiljan kriminal, u kojem nećemo imati doktore, policiju i vatrogasce. Radi se o osnovnim vrijednostima građanskog društva koja trebamo održavati vlastitim primjerima, a ne ih rušiti. Nadalje, onima koji žive u poreznoj oazi licemjerno je prizivati rasterećenje obrtnika i tvrtki, kojima bi se rado priključili samo da su porezi niži. Netko mora platiti račun.

Pitanje je samo hoće li se ovom argumentacijom voditi i ostatak Vlade, te nadrasti vlastite partikularne interese i političke igre. Jedno su argumenti a drugo je stvarnost, u ovoj zemlji rastrošne države, Agrokora, Uljanika...