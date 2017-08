ECB će se još ove godine odlučiti na smanjenje mjesečnog otkupa obveznica

Suprotno tržišnim očekivanjima tečaj EUR/USD je u nedavnom razdoblju zabilježio snažan rast pri čemu se trenutno nalazi na najvišim razinama još od početka 2015. godine.

Na početku godine tržišta su bila uvjerena kako će dolar zabilježiti daljnje jačanje uslijed nastavka divergencije monetarnih politika Feda te ostalih vodećih centralnih banaka, a što bi dovelo do rasta diferencijala kamatnih stopa između istih. Tržišta su, također, nakon prošlogodišnje Trumpove pobjede na američkim predsjedničkim izborima s nestrpljenjem očekivala najavljenu fiskalnu ekspanziju koja bi dodatno potaknula rast američkog gospodarstva, a posljedično dovela i do bržeg tempa podizanja bazičnog kamatnjaka od strane centralne banke. Sam Trump je jednom prigodom komentirao snažno jačanje dolara nakon njegovog imenovanja izjavivši kako je ono posljedica prevelikog tržišnog povjerenja i kako će u konačnici to povjerenje boljeti. U svakom slučaju nije bio daleko od istine.

Trumpova nemoć

Naime, jedan od razloga nedavne deprecijacije dolara krije se u činjenici da detalji najavljivane fiskalne ekspanzije još nisu niti predloženi, a Trumpova nemogućnost provedbe ostalih reformi (poput primjerice zamjene Obamacarea) u pitanje je dovela provedbu fiskalne ekspanzije u narednom razdoblju. U skladu s time, a usto i dodatno potaknuta još uvijek niskim stopama inflacije, tržišta su iz svojih očekivanja gotovo u potpunosti izbrisala mogućnost još jednog podizanja kamatnjaka u toku ove godine.

S druge strane, snažan rast eurozone u nedavnom razdoblju i poboljšanja na tržištu rada povećala su optimizam investitora koji su nedavno počeli nagađati o mogućnosti ranije od očekivanog podizanja referentnih kamatnih stopa eurozone. Isto je dodatno potaknuto govorom čelnika ECB-a Maria Draghija na forumu u Sintri gdje je otišao korak dalje u svojoj optimističnoj retorici te je po prvi puta nakon dugo vremena izražen optimizam vezano uz buduća inflatorna kretanja eurozone.

Još previše nezaposlenih

I dok su se tržišta prvenstveno koncentrirala na potonje, većini je promaknuo drugi dio Draghijeve izjave u kojem je rekao kako ECB i dalje očekuje da se sve referentne kamatne stope zadrže na trenutnim niskim razinama dugo nakon što završi problem otkupa obveznica. Sukladno regulatornim zahtjevima te općenito boljem stanju ekonomije eurozone, izgledno je očekivati kako će se ECB već u toku ove godine odlučiti na najavu smanjenja mjesečnog otkupa obveznica. Ipak, niske stope inflacije i još uvijek visoka stopa nezaposlenosti sugeriraju kako smo još daleko od prvog podizanja kamatnjaka od strane ECB-a.

Ionako niska stopa inflacije izgledno će biti dodatno pritisnuta snažnom aprecijacijom eura u nedavnom razdoblju. S druge strane, nedavno ubrzanje rasta u SAD-u te nastavak jačanja tržišta rada koje se već mjesecima nalazi ispod prirodne stope nezaposlenosti sugerira kako Fed ima dobre razloge da se odluči na još jedno podizanje kamatnjaka u nastavku godine, a što je i u skladu s aktualnim medijalnim prognozama. Sve u svemu, korekcija tečaja EUR/USD sa aktualnih razina ne bi smjela doći kao iznenađenje.

© Project Syndicate, 2017.